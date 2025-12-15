Денсаулық

Жаңа ғимарат, сапалы қызмет

16 Желтоқсан 2025
32

Биыл Шалқар ауданы Жаңақоныс округіндегі  Аққайтым дәрігерлік амбулаториясына күрделі жөндеу жүргізіліп, нысан толықтай жаңартылды. Бұл ауыл халқы үшін үлкен қуаныш. Себебі бұрынғы ескі ғимараттың жай-күйі сын көтермейтін, ал жаңартылған амбулатория заманауи талаптарға сай жабдықталып, тұрғындарға сапалы медициналық көмек көрсетуге бейімделген.

Жөндеу жұмысын «Батыс Спец Автоматика» ЖШС өз жауапкершілігіне алып, қысқа мерзімде сапалы аяқтаған. Күрделі жөндеу барысында амбулатория ғимаратының шатыры, есік-терезелері, едені толық ауыстырылып, ішкі инженерлік жүйесі жаңартылды. Сонымен қатар нысанның сыртқы келбеті де жаңарды.

Жаңғыртудан кейін мекеменің материалдық-техникалық базасы айтарлықтай күшейтілді. Медициналық құрал-жабдық жаңартылып, қызметкерлерге қолайлы жағдай жасалды. Бұл өз кезегінде ауыл тұрғындарына көрсетілетін медициналық қызмет сапасының артуына ықпал етуде.

Бүгінде Аққайтым дәрігерлік амбулаториясы Аққайтым, Байқадам және М.Шыманұлы ауылдарының тұрғындарына, сондай-ақ осы аумақтағы бірнеше шаруа қожалықтарына алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетеді. Емдеу мекемесінде дәрігерлер мен орта буын медицина қызметкерлері күнделікті қабылдау жүргізеді.

Осындай игі істердің арқасында ауылдағы денсаулық сақтау саласының деңгейі біртіндеп жақсарып келеді.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

16 Желтоқсан 2025
32

Басқа жаңалықтар

Сарысай мен Шоқысудағы қуаныш

12 Желтоқсан 2025

Ауыл медицинасы дамып келеді

12 Желтоқсан 2025

ТҮРЛЕНГЕН ТҰМАУ: ҚАЛАЙ САҚТАНУ КЕРЕК?

28 Қараша 2025

«QAMQOR» ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕДІ

28 Қараша 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button