Артық шығын қайтарылды
Өткен маусымда жылумен қамтуда кемшілікке жол беруіне байланысты табиғи монополия нысаны 24 миллион теңгені тұтынушыларға қайтарды.
Бұл жөнінде өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз жиынында айтылды. Жиында табиғи монополияларды реттеу комитетінің біздің облыс бойынша департаментінің биылғы атқарған жұмыстары жөнінде баяндалды. Журналистермен кездесуге департамент басшысы Ерлан Дүйсен келді.
«Табиғи монополиялар туралы» Заңның талаптарына сәйкес есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін өткен маусым бойынша жылумен жабдықтау қызметінің құнын қайта есептеу материалдары қаралды. Нәтижесінде жылумен жабдықтауда кемшілікке жол берілгені анықталып, тұтынушылар шығынының көлемі 24,1 миллион теңгеден астам екені есептелді. Қаражат қазан айында төлемді азайту арқылы қайтарылды.
Биылғы 11 ай ішінде департаментке заңды және жеке тұлғалардан 226 арыз-шағым түскен. Оның 46-сы басқа мемлекеттік органдар құзырындағы мәселелер бойынша жазылғандықтан, сол органдарға жолданған.
Департаментте жыл басынан бері шекті тарифтер мерзімінің аяқталуына байланысты «Aqtobe su-energy group» АҚ, «Энергосистема» ЖШС, сондай-ақ «Коммунальщик» КМК-ның 2026-2030 жылдарға арналған тарифтер, тарифтік сметалар және инвестициялық бағдарламаларды бекіту туралы өтінімдері қаралды. Облыстық департамент жалпы 50 табиғи монополия нысанының қызметін реттейді.
