Ақтөбе облысында соңғы үш жылда мыңдаған отбасы тауарлық газды жеңілдікпен пайдаланып келеді
2023 жылдың 11 қазанынан бастап облыста тұрмыстық тұтынушылардың әлеуметтік қорғалатын санатына қолдау көрсету мақсатында Ақтөбе облысы әкімдігі мен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ арасында арнайы меморандум жасалды. Бұл келісім аясында атаулы әлеуметтік көмек пен тұрғын үй көмегін алушылар үшін тауарлық газдың бағасы жалпы халыққа белгіленген тарифтен 20%-ға төмендетілген мөлшерде қолданылады. Әлеуметтік көмек алушылардың тізімі ай сайын «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ облыстық филиалына ұсынылып келеді. Соңғы үш жылда бұл бағытта елеулі нәтижелерге қол жеткізілген.
«2023 жылы – 1 934 отбасыға 7,6 млн теңгеден астам жеңілдік берілді. 2024 жылы – 1 443 отбасыға 9,5 млн теңге жеңілдік жасалды. Ал, биылғы жылдың алғашқы жартыжылдығында – 607 отбасыға 4,4 млн теңге көлемінде көмек көрсетілді»-деді Ақтөбе облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бөлім басшысы Ақсұлу Жұбаназарова өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз конференциясында.
Айта кетейік, қазіргі таңда «Әлеуметтік әмиян» сервисі арқылы газға ваучерлерді беру тетігі енгізілуде. Тауарлық газға цифрлық ваучерлерді енгізу әлеуметтік әділеттілікті арттыруға, мұқтаж азаматтар үшін энергия ресурстарына қолжетімділікті жақсартуға және Қазақстандағы цифрландыруды одан әрі ілгерілетуге бағытталған маңызды қадам болмақ.