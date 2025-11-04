Әлеумет

Ақтөбе облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қорына 4,5 млрд теңге бөлінді

4 Қараша 2025
32

Ақтөбе облысында қыс-көктем мезгілінде тұрғындарды қолжетімді бағада азық-түлікпен қамту мақсатында тұрақтандыру қоры қалыптастырылып жатыр. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 4,5 млрд теңге бағытталған.

«Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы жергілікті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен келісімшарттар жасап, қажетті өнім көлемін қамтамасыз етті.

Қорға жиналған өнімдер тізімі:
 Картоп – 9 024 тонна (100%),
 Сәбіз – 2 078 тонна (100%),
 Пияз – 1 477 тонна (102%),
 Қырыққабат – 2 169 тонна (100%).

Барлық өнім қоймаларға жеткізілер алдында сұрыпталып, сақтауға дайындалып жатыр.

Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың тұрақты бағада сатылуы мен дұрыс сақталуы – ауыл шаруашылығы өндірушілерінің жауапкершілігінде. Ал қордың жалпы қалыптастырылу және мониторинг жүргізу жұмыстары – «Ақтөбе» ӘКК АҚ бақылауында.

Айтып өтейік, тұрақтандыру қоры өңір тұрғындарына маусымаралық кезеңде бағаның негізсіз өсуіне жол бермей, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Д.АЙДАР.

4 Қараша 2025
32

Басқа жаңалықтар

Қамқор қоғам — әлеуметтің айнасы

17 Қазан 2025

Қазақстанда мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау шаралары туралы

13 Қазан 2025

Жалғызға — жанашыр, мұқтажға — мейірімді

10 Қазан 2025

Ақтөбе облысында соңғы үш жылда мыңдаған отбасы тауарлық газды жеңілдікпен пайдаланып келеді

24 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button