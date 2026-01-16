Спорт

Қазақстандық әскери спортшы Азия чемпионатында топ жарды

16 Қаңтар 2026
59

ҚР Қорғаныс министрлігі Армия орталық спорт клубының спортшысы қатардағы жауынгер Қадырбек Шынбаев 70 келіден аса салмақ дәрежесінде ересектер арасында аралас жекпе-жектен өткен Азия чемпионатының алтын медалін жеңіп алды.

Қытай Халық Республикасының Сычуань провинциясы, Лучжоу қаласында өткен дүбірлі додаға 19 елден 200-ге жуық спортшы қатысты.
Қадырбек бұл сында Моңғолия, Қытай, Қырғызстан және Тәжікстан спортшыларын сенімді түрде жеңді.
– Қарсыластарым мықты болды. Тәжірибелері де жеткілкті. Әр жекпе-жек ерік-жігер мен күш-қуатты талап етті. Әйтсе де, жеңіс тұғырынан көрініп, көк байрағымызды желбірету үлкен абырой болды, – деді чемпион.
Қадырбек Шынбаевтың халықаралық арендағы бұл жетістігі әскери спорттың жоғары әлеуетін тағы бір дәлелдеді. Турнир алдағы Азия ойындарына іріктеу кезеңі болып саналатынын да айта кету керек. Ал жарыстар бағдарламасына ММА алғаш рет енгізіліп отыр.

16 Қаңтар 2026
59

Басқа жаңалықтар

Су спорты: сан мен сапа сәйкес пе?..

16 Қаңтар 2026

«Үздік үштіктің сапындамыз»

16 Қаңтар 2026

«Ақтөбе» футбол клубы жекеменшікке өтті

9 Қаңтар 2026

Айболдың жүлдесі

6 Қаңтар 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button