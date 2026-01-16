Білім

Жаңақоныстың жаңа мектебі

16 Қаңтар 2026
50

Жаңа жылдан бастап Ақтөбе қаласының Жаңақоныс-2 шағын ауданында «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында салынған жаңа жалпы білім беретін мектеп өз жұмысын бастады.

Мектептің ашылуы қарқынды дамып келе жатқан шағын аудан тұрғындары үшін маңызды оқиғаға айналды. Жаңа білім ордасы қаладағы қолданыстағы мектептердің жүктемесін азайтып, балалардың тұрғылықты жері бойынша сапалы білім алуына қолайлы жағдай жасайтыны сөзсіз.

Облыстық білім беру басқармасының баспасөз хатшысы Ләззат Асабаеваның берген дерегіне сүйенсек, мектеп 600 оқушы орнына есептелген және мектепалды даярлықтан бастап жоғары сыныптарға дейінгі жалпы орта білім берудің барлық деңгейін қамтиды. Қазіргі таңда мұнда 662 оқушы білім алып жатыр. Бұл жаңа мектептің тұрғындар арасында жоғары сұранысқа ие екенін көрсетеді.

Мектепте 48 оқу кабинеті жұмыс істейді, оның ішінде негізгі пәндер бойынша жабдықталған арнайы кабинеттер бар. Оқушылардың тәжірибелік дағдыларын дамыту мақсатында физика, химия және биология пәндері бойынша зертханалар жабдықталған. Сонымен қатар информатика, еңбекке баулу сабақтарын өткізуге, оқушылардың шығармашылық және зияткерлік қабілеттерін дамытуға толықтай жағдай жасалған.

Оқушылар үшін қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген заманауи спортзал бар. Сонымен бірге мектепте акт залы, кітапхана және оқу залы жұмыс істейді. Бұл орындарда сабақтармен қатар, тәрбиелік, мәдени және сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастырылады.

Мектептежоғары кәсіби даярлықтан өткен педагогикалық ұжым, соның ішінде  «педагог-зерттеуші», «педагог-сарапшы» және «педагог-модератор» біліктілік санатындағы мұғалімдер де еңбек етеді. Бұл заманауи білім беру әдістемелерін енгізуге және оқыту сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Оқушыларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуге ерекше көңіл бөлініп отыр. Мектепте педагог-психолог, әлеуметтік педагог, логопед және дефектолог жұмыс істейді, бұл балаларға уақтылы жан-жақты көмек көрсетуге және қолайлы білім беру ортасын қалыптастыруға жағдай жасайды.

Жаңақоныс-2 шағынауданында жаңа мектептің ашылуы — білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты және «Келешек мектептері» ұлттық жобасын іске асыру жолындағы маңызды қадам. Жоба өскелең ұрпақ үшін жайлы, қауіпсіз және заманауи білім беру ортасын қалыптастыруға бағытталған.

М.ТАБЫН.

16 Қаңтар 2026
50

Басқа жаңалықтар

Жайлы мектептің жайы

13 Қаңтар 2026

Жетістік — жүйелі еңбектің нәтижесі

13 Қаңтар 2026

Облыс әкімі Есет батыр шағын ауданында орналасқан 2000 орындық жайлы мектепке барды

11 Қаңтар 2026

Білім сапасы артты

9 Қаңтар 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button