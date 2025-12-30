Денсаулық

Медициналық пункт жаңарды

30 Желтоқсан 2025
36

Мәртөк ауданына қарасты Байнассай ауылында жаңартылған медициналық пункт пайдалануға берілді. Нысанның салтанатты ашылу рәсіміне облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ерлан Сұлтангереев және Мәртөк ауданы әкімінің орынбасары Орынғали Қонысбай қатысты.

Бір ауысымда 25 адамды қабылдауға есептелген медициналық пунктке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жоба ауыл тұрғындарына медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында жүзеге асырылды.

Медициналық пункт 316 адамға шақталған. Мұнда ауыл тұрғындарына сапалы медициналық-санитарлық көмек түрлері көрсетіледі. Бұл жобаның жүзеге асырылуы Мәртөк ауданының денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытуға септігін тигізеді. Жоба ауыл тұрғындарының өмір сапасын жақсартуға, сондай-ақ медициналық көмекті тұрғылықты жерде алуы үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған.

Ақмарал МҰҚАШЕВА,

Мәртөк ауданы.

30 Желтоқсан 2025
36

Басқа жаңалықтар

Жедел жәрдем: сапалы қызмет және жаңа жүйе

30 Желтоқсан 2025

Дәрі-дәрмекпен қамту көрсеткіші қандай?

30 Желтоқсан 2025

МӘМС жүйесіндегі өзгерістер

23 Желтоқсан 2025

«Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында өңірде 29 нысан бой көтерді

22 Желтоқсан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button