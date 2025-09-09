Пікір

Жолдау және жауапкершілік

9 Қыркүйек 2025
45

Үмбетқан СӘРСЕМБИН, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Қазақстан халқы Ассамблеясы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының кандидаты

Биылғы Президент Жолдауында қоғам алдына жаңа міндеттер қойылып отыр. Ол,  ең алдымен, қазіргі уақыттағы қиындықтарды ескере отырып, экономиканы, ғылым-білімді дамыту, қоғамның бәсекеге қабілеттілігін күшейту. Осы ретте Мемлекет басшысы білім саласындағы цифрлық технологияға тоқталды. Еліміздің білім экономикасына көшіп жатқанын айтты. Ғылым, білім және инновация саласын басқару тәсілдерін өзара байланыстырудың  маңызы жоғары екенін жеткізді.  «Жасанды интеллектіні кеңінен қолданатын университеттерге көбірек дербестік беруге болады. Сонымен қатар Үкімет дарынды зерттеушілерді қолдау үшін қосымша шаралар қабылдауға тиіс. Білікті мамандарымызды елге қайтарудың тиімді тәсілдерін ойластырып, қолданысқа енгізу керек», — деді Президент. Бұл — құптарлық іс. Білікті, мықты мамандарды елге тарта білсек, білім саласының әлеуеті жоғарылай түсері анық. Оның ішінде техникалық мамандықтарды меңгерген азаматтарға сұраныстың жоғары екені белгілі.  Президент кадр тапшылығын жою керектігін ашық айтты. Бұл ретте  еліміздегі жоғары оқу орындары да өз үлесін қосып, заманға сай білім беруде. Алайда елімізде әлі де болса маман тапшылығы сезіледі. Ал Мемлекет басшысының бұл тапсырмасы өз шешімін табатынына сенімдімін.

Жалпы, қай салада болсын, әр адам мемлекет, болашақ алдындағы жауапкершілікті сезінуі керек. Сонда ғана қоғам дамиды.

9 Қыркүйек 2025
45

Басқа жаңалықтар

Білікті, саналы адамдар — ұлттық экономиканың арқауы

9 Қыркүйек 2025

Бағалы бастамалар, байыпты қадамдар

8 Қыркүйек 2025

Жасанды интеллект жаңғыруға жол ашады

8 Қыркүйек 2025

Цифрлық дәуірге бейімделудің жаңа бағдары

8 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button