Пікір

Татулық – табыстың кілті

31 Тамыз 2025
108

Анастасия Бошкова, Ақтөбе облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі

Татулық пен бірлік – елдің ең басты байлығы. Бейбіт өмір мен өзара түсіністік орнаған қоғамда ғана тұрақты даму мен өркендеу болады.
Қазақстан – көпұлтты мемлекет. Осындай алуан түрлі мәдениет пен тіл, дін мен дәстүрдің бір шаңырақ астында тату өмір сүруі – еліміздің ең үлкен жетістігі.
Бүгінгі таңда біздің еліміз әлемге тұрақтылық пен достықтың үлгісі ретінде танылып отыр. Осы татулықты сақтап, одан әрі нығайту – әрқайсымыздың азаматтық борышымыз.

31 Тамыз 2025
108

Басқа жаңалықтар

Конституция – халық бірлігінің кепілі

29 Тамыз 2025

Адалдық — ардың ісі

29 Тамыз 2025

Құрмет пен татулық

27 Тамыз 2025

Қазақстан – достықтың мекені

27 Тамыз 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button