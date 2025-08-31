Пікір
Татулық – табыстың кілті
Анастасия Бошкова, Ақтөбе облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі
Татулық пен бірлік – елдің ең басты байлығы. Бейбіт өмір мен өзара түсіністік орнаған қоғамда ғана тұрақты даму мен өркендеу болады.
Қазақстан – көпұлтты мемлекет. Осындай алуан түрлі мәдениет пен тіл, дін мен дәстүрдің бір шаңырақ астында тату өмір сүруі – еліміздің ең үлкен жетістігі.
Бүгінгі таңда біздің еліміз әлемге тұрақтылық пен достықтың үлгісі ретінде танылып отыр. Осы татулықты сақтап, одан әрі нығайту – әрқайсымыздың азаматтық борышымыз.