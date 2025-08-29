Конституция – халық бірлігінің кепілі
Байлиева Райса, Ақтөбе қалалық мәслихатының депутаты
Президент Тоқаевтың Конституцияның 30 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференцияда сөйлеген сөзі Қазақстанның құқықтық және саяси тарихында Конституцияның қандай маңызды орын алғанын көрсетеді. Ол Ата заңды тәуелсіздіктің басты тірегі және мемлекеттің мызғымас негізі ретінде сипаттайды. Мұндай сөздер Конституцияның тек заңдық құжат қана емес, ұлттың рухани және мәдени негізін сақтаушы ретінде маңыздылығын түсінуге мүмкіндік береді. Қазақ халқының құқықтық мәдениетінің терең тарихы, оның ішінде Қасым ханның қасқа жолы мен Әз Тәуке ханның Жеті жарғысы сияқты заңдар қазіргі Конституцияның қалыптасуына қалай әсер еткенін түсіну маңызды. Тоқаевтың бұл сөздері қазақ халқының құқықтық жүйесі мен мәдениеті арасындағы байланысты айқындап, Конституцияның ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып қабылданғанын көрсетеді. Қазақ халқының дәстүрлі заңдары мен тарихи ережелері Ата заңның негізінде жатыр, бұл мемлекеттің құқықтық мәдениетінің одан әрі дамуына мүмкіндік береді. Тоқаев Ата заңды қабылдау арқылы біз тек құқықтық жүйені емес, ұлттық бірегейлікті, халықтың бірігуін нығайтуға жол аштық деп санайды.
Сонымен қатар, Президент қазақ заңгерлерінің, зиялыларының еңбегін жоғары бағалап, олар жасаған құқықтық реформаларды ескереді. Құқықтық дәстүрдің бірлігі мен сабақтастығы мемлекеттің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бұл сөздер халқымыздың заңды, құқықтық мәдениетін терең түсініп, болашаққа дұрыс жол салуға деген ниетті білдіреді. Конституция Қазақстанды құқықтық мемлекет ретінде әлемге танытқан құжат болғанын тағы бір рет растады, әрі оның халықтық әрі тарихи мәні өте зор.