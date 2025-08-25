Пікір

Достық пен келісім – ел бірлігінің бастауы

25 Тамыз 2025
18

Айнұр Болысбаева, әлеуметтік ғылымдар PhD докторы, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің «Қазақстан халқы Ассамблеясы және әлеуметтік-саяси пәндер» кафедрасының аға оқытушысы

Достық пен келісім – қоғамның берік негізі. Әсіресе көпұлтты еліміз үшін бұл құндылықтардың мәні айрықша. Достық бар жерде сенім, өзара құрмет пен қолдау орнайды. Келісім – кез келген дау-дамайды өркениетті жолмен шешудің кепілі. Егер адамдар бір-бірін тыңдап, түсінуге тырысса, ортақ мақсатқа жету жеңілдейді.
Біздің қоғамда достық тек жеке қарым-қатынас емес, ол – тұрақтылықтың, бейбітшіліктің және ел дамуының тірегі. Сондықтан әрбіріміз өзара келісімді сақтауға, достықты бағалауға үлес қосуымыз қажет.

25 Тамыз 2025
18

Басқа жаңалықтар

Жастар – келісім мен татулықты құраушы күш

22 Тамыз 2025

Татулық пен келісім – ел бірлігінің негізі

18 Тамыз 2025

Татулық – елдіктің алтын қазығы

16 Тамыз 2025

Келісімді нығайтудағы білімнің рөлі

14 Тамыз 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button