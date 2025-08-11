Пікір

Қазақстанның болашағы – білімде!

11 Тамыз 2025
48

Қасым-Жомарт Тоқаевтың халықаралық пән олимпиадалары жеңімпаздарын марапаттау рәсімінде айтқан сөзі ерекше мәнге ие. Ол білімнің, ең алдымен, жастардың болашағын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Олимпиадада үздік нәтиже көрсеткен жас таланттар өздерінің шексіз мүмкіндіктерін дәлелдеп, Қазақстанның халықаралық аренадағы беделін арттыруға зор үлес қосты.
Жастарды ынталандыру, олардың жетістіктерін бағалау – қоғам үшін маңызды қадам. Білімді ұрпақ – мемлекеттің болашағы. Әрбір жеңіс жастардың өз елін әлемдік деңгейде танытуына мүмкіндік беріп, Қазақстанның білім беру саласының дамуына үлкен әсер етеді. Сондықтан да, еліміздің білім беру жүйесін жетілдіріп, жастарға барынша қолдау көрсету – мемлекет тарапынан жасалып жатқан басты бағыттардың бірі.

Шукурова Еркежан, «Ақтөбе облысы әйелдерінің аграрлық одағы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы

11 Тамыз 2025
48

Басқа жаңалықтар

Қазіргі қоғамда адамдардың іс-әрекеті азаматтық деңгейде көрінуі қажет

7 Тамыз 2025

Мақсат — жемқорлықтың алдын алу

29 Шілде 2025

Жемқорлықсыз қоғам құру — басты міндет

11 Шілде 2025

Сыбайлас жемқорлықпен күрес — қоғам талабы

4 Шілде 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button