Балалар жастан үйренеді…
Ақтөбе қаласындағы Әл-Фараби атындағы №21 мамандандырылған гимназиясында «Экологиялық тәрбие: бүгінгі қадам, ертеңгі нәтиже» атты іс- шара өтті. Оқушылар қонақтармен өзара пікір алмасып, экология мәселелері туралы әңгіме өрбітті.
Экология мәдениетін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар — өскелең ұрпақтың экологиялық сауатты арттыру және халық арасында қатты-тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинаудың артықшылығын түсіндіруге мүмкіндік береді, — дейді ұйымдастырушылар.
— Бүгінде оқушыларымыз экология бағытындағы түрлі ғылыми жобаларда топ жарып жүр. Оқушылардың шығармашылығын шыңдауға бағытталған «Ecopro» үйірмесінің жұмысы да жанданып келеді. Ашылғанына 6 жыл болған үйірменің құрамында 200-ден астам оқушы бар. Олар — қоршаған ортаның тазалығына бейжай қарамайтын белсенді оқушылар. Бір қуантарлығы — оқушыларымыз мектеп фойесінің әр қабатында орналасқан экожәшіктерге қоқыс тастап, қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу жүйесіне қызығады. Табиғатты аялау — әр азаматтың парызы. Бұл іс-шара оқушылардың экология мәдениетін қалыптастырып қана қоймай, туған жерге жанашырлықпен қарауға тәрбиелейді, — дейді Әл-Фараби атындағы №21 мамандандырылған гимназиясы директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Зейнеп Өмірзақова.
Жиын барысында облыстық «Жасыл ел» штабының менеджері Иса-бек Дүйсенбаев өткен жылы атқарылған экологиялық іс-шаралар туралы есеп берді.
— Кезекті іс-шарамыз жастардың экологиялық жауапкершілігін арттыруға бағытталады. Қоршаған ортаны қорғау — тек табиғатқа деген қамқорлық емес, ол қоғамның саналы дамуының көрсеткіші. Өткен жылы 3308 жас еңбек жасағында еңбек етті. Олар көгалдандыру, абаттандыру жұмысына жұмылдырылды. Түрлі бағыттағы эко-плоггинг марафондары да ұйымдастырылды. Биыл да «Жасыл ел» еңбек жасағының жұмысын жандандыруға өз үлесімізді қосамыз, — дейді ол.
Экология акцияларында белсенді оқушылардың бірі — 9-сынып оқушысы Кәусар Сайтбек.
— Экологиялық акциялар арқылы қатты қағазды қайта өңдеудің маңыздылығын ұғындық. Қатты қалдықтарды сұрыптап, одан түрлі бұйым жасаймыз. Макулатурадан түскен қаражатқа ұстаздарымыз бөлме гүлдерін сатып алады. Оқушылар қатты қалдықтардан отырғыш та жасайды. Мұндай іс-шараларға бейжай қарамай, қоршаған ортаға қамқор болу әрбір оқушының күнделікті мәдениетінің бір бөлігіне айналуға тиіс, — дейді ол.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.