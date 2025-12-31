Облыс әкімі Асхат Шахаров жылды қорытындылады

Басты жаңалықтар

2025 жыл Ақтөбе облысы үшін экономикаинфрақұрылым және әлеуметтік салада белсенді даму кезеңі болдыОблыс әкімі Асхат Шахаров өтіп бара жатқан жылдың қорытындылап, 2026 жылға арналған негізгі міндеттерді айқындады.

Әкімнің айтуыншаөңірде өсім тұрақты өсімэкономикалық көрсеткіш 103,8 пайызСонымен қатар облыста инвестиция тартудың жаңа тетіктері белсенді түрде енгізілуде.

«Өңір экономикасына триллион теңгеден астам инвестиция тарту күтілудеЖыл ішінде жалпы құны 185,6 млрд теңгені құрайтын 10 ірі жоба іске асырылды«Ақтөбе» арнайы экономикалық аймағы мен «Хромтау» индустриялық аймағы құрылды«AQTOBE INVESTMENT FORUM 2025» халықаралық инвестициялық форумы 20 ел мен 40-тан астам шетелдік компания арасындағы диалог алаңына айналдыФорум қорытындысы бойынша жалпы сомасы 448 млрд теңгені құрайтын 17 меморандум мен келісімге қол қойылды»– деп атап өтті Асхат Шахаров.

Жыл қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы да жоғары нәтижелер көрсеттіСубсидиялауға 16,8 млрд теңге бөлініп, 400 млрд теңгеден астам өнім өндірілдіМал басы пайызал жылқы шаруашылығы 13 пайызға өстіАуыл тұрғындарының белсенділігін «Ауыл аманаты» жобасы да айқындайдыбір жылда шамамен мың жоба 16,9 млрд теңгеге қаржыландырылды.

«Бұл көрсеткіштер – тек өсімнің белгісі ғана емессонымен қатар мемлекеттік бағдарламалардың адамдарға өз ісін дамытуға және ауылдағы өмір сапасын жақсартуға қалай көмектесіп жатқанын көрсетеді»– деді облыс әкімі.

Жол саласында 118,8 млрд теңгеге 200 жоба жүзеге асырылыпшамамен 600 шақырым жол жаңартылдыЕрекше маңызға ие «Ақтөбе – Ұлғайсын» жобасы аясында алғашқы 28 шақырым жол пайдалануға берілдіал «Қандыағаш – Ембі – Шалқар – Ырғыз» тас жолын жөндеу жұмыстары жалғасуда.

Газдандырудың үшжылдық жоспары бір жылдың ішінде орындалды. 31 ауылға газ тартылыпхалықты көгілдір отынмен қамту деңгейі 97 пайызға жеттіАуыз сумен 927 мың адам қамтылдыбұл өңір халқының дерлік 100 пайызы.

Мектептер мен балабақшалар тапшылығын жою басым бағытқа айналды. 2025 жылы 12 950 орындық 28 мектеп салынды, 18 жаңа білім беру нысаны пайдалануға берілдіоның ішінде 12-сі «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясындаМектепке дейінгі біліммен қамту деңгейі 95,2 пайызға жетті.

Ауылдық жерлердегі медициналық инфрақұрылым да нығайтылды. 29 медициналық пункт пен амбулаторияның құрылысы аяқталып, 17 мың тұрғын сапалы медициналық қызметпен қамтамасыз етілдіТелемедицина мен PACS жүйесі енгізілген Ахуалдық орталықтың ашылуы шалғай елді мекендердегі тұрғындарға қашықтан заманауи деңгейде кеңес пен тексеруден өтуге мүмкіндік берді.

«Жыл соңына дейін облыста миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледікезекте тұрған 437 отбасы өз баспанасына қол жеткіздіЖұмыспен қамту саласында шамамен 30 мың жұмыс орны құрылдыоның 18 мыңнан астамы – тұрақты жұмыс орындарыБелсенді жұмыспен қамту бағдарламаларымен 54 мыңнан астам адам қамтылды»– деді облыс әкімі.

Өңірді цифрландыру жалғасуда: 13 ауылдық елді мекен мобильді интернетке, 24 ауыл OneWeb спутниктік желісіне қосылдыИнтернетке қолжетімділік деңгейі 98 пайызға жетті.

Қоғамдық орындар мен көшелердегі қауіпсіздікті 19 600 бейнебақылау камерасы қамтамасыз етудеоның 834-і жасанды интеллектпен жабдықталған.

Қоғамдық ісшаралар мен патриоттық тәрбие де назардан тыс қалған жоқ«Айбын-2025» халықаралық әскерипатриоттық жиынысондайақ Әлия Молдағұлованың 100 жылдығы мен Мөңке бидің 350 жылдығына арналған мерекелік шаралар өткізілді.

Биыл жергілікті атқарушы органдарға 59 мыңға жуық азаматтың өтініші келіп түстібұл 2024 жылмен салыстырғанда пайызға көпСоның 96,2 пайызы шешімін таптыал құқық бұзушылықтар саны алты есеге азайды.

«Әрбір өтініштің артында адам тағдыры тұр. 2026 жылы басталған жобаларды аяқтауымыз керекбасты мақсат – Ақтөбе облысының әрбір тұрғынының өмір сапасын нақты жақсартуБюджет қаражатының жұмсалуы мен нысандардың сапасы қатаң бақылауда боладыАдамдар қағаздағы есепті емескүнделікті өміріндегі нақты өзгерістерді көруі тиісӘрбірбасшының жауапкершілігі жеке боладыбарлық шешімдер халықтың сұранысын ескере отырып қабылданады»– деп түйіндеді Асхат Шахаров.

