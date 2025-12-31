С. Жақыпова 2025 жылды қорытындылап, қазақстандықтарды келе жатқан Жаңа жылмен құттықтады
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова ведомствоның 2025 жылғы жұмысын қорытындылады және ел халқына денсаулық, амандық пен бақыт тілей отырып, қазақстандықтарды келе жатқан 2026 жылмен құттықтады.
«Құрметті қазақстандықтар! Өтіп бара жатқан 2025 жыл Мемлекет басшысы мен Үкіметтің азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға және әлеуметтік қолдаудың атаулылығын қамтамасыз етуге бағытталған тапсырмалары мен міндеттерін іске асыру тұрғысынан біздің Министрлік үшін өте жауапты жыл болды.
Ең алдымен, өтіп бара жатқан жылы мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелері уақтылы және толық көлемде орындалғанын атап өткім келеді. Бүгінгі таңда республикалық бюджет қаражаты есебінен мөлшері жыл сайын индекстелетін базалық және ынтымақты зейнетақыларды қоса алғанда, әлеуметтік төлемдердің 41 түрі жүзеге асырылуда. Жыл басынан бері зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеуге 4,6 млн-нан астам адам үшін шамамен 5,9 трлн теңге бағытталды, оның ішінде 2,5 млн-ға жуық зейнеткер мен 2,1 млн-нан астам мемлекеттік жәрдемақы алушы бар.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ына дейін, ал ең жоғары мөлшері 110%-ға дейін арттырылды. Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі кезең-кезеңімен ұлғаюда, ол 2028 жылға қарай 5%-ға жетеді. Бүгінде жинақтаушы зейнетақы жүйесіне жұмыспен қамтылған халықтың 65%-ы қатысуда.
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларының кешенін іске асыру жұмыссыздық деңгейін 4,6%-ға дейін төмендетуге ықпал етті, бұл ретте еңбек нарығына 300 мыңға жуық жас маман шықты. Бұл – жүйелі жұмыстың нәтижесі. Жыл басынан бері 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен 296 мыңға жуық адам қамтылды, оның ішінде халықтың әлеуметтік осал санаттарына жататын 9 239 азамат жаңа бизнес-бастамаларды іске асыру үшін 400 АЕК мөлшерінде грант алды. Оқыту және кәсіптік бағдарлау түріндегі халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің қосымша шараларымен 478 мыңнан астам қазақстандық қамтылды.
Биыл субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру кезінде жұмыс берушілердің жауапкершілігін күшейтетін өзгерістер нормативтік құқықтық актілерге енгізілді. Жаңартулар рәсімдердің ашықтығын арттыруға, бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігіне және жұмыспен қамтуды мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысатын азаматтарды нақты жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етуге бағытталған.
Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту шеңберінде 2025 жылы 1,1 мыңнан астам мамандықты қамтыған 132 кәсіптік стандарт әзірленді және өзектендірілді, оның 600-і – жұмысшы мамандықтары. Бұл келешекте еңбек нарығында сұранысқа ие кадрларды даярлауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бойынша қабылданған шаралардың арқасында биыл өндірістік жарақаттану деңгейін 6,5%-ға және өлім-жітімді 4,5%-ға төмендетуге қол жеткізілді.
Мемлекеттік еңбек инспекторлары 55,1 мыңнан астам жұмыскердің құқығын қорғады, оның ішінде 10,1 мың азаматтың алдындағы 2,2 млрд теңге сомасындағы жалақы бойынша берешек өтелді. Жалақы бойынша берешек және еңбек құқықтарының бұзылуы анықталған кәсіпорындардың басшыларына орындалуы міндетті 3 781 нұсқама беріліп, 470,7 млн теңгеден астам сомаға айыппұл салынды.
Мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын арттыру бойынша кешенді жұмыс жүргізілуде. 50-ден астам нозология бойынша мүгедектікті белгілеудің сырттай проактивті форматы белсенді іске асырылуда. Осы форматта Қазақстанның барлық өңірінен 99,6 мыңға жуық өтінім қаралды, оның ішінде 66,2 мың істі денсаулық сақтау ұйымдарынан тартылған тәуелсіз сарапшылар қарады.
Ағзаның қайтымсыз өзгерістері бар жекелеген нозологиялар бойынша мүгедектікті белгілеудің ерекше тетігі бойынша пилоттық жоба іске асырылуда, бұл – аяқ-қол ампутациясы, Даун синдромы, балалардағы мукополисахаридоз. Рәсімдер барынша жеңілдетілді және мерзімдер бір жұмыс күніне дейін қысқартылды.
Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы 522 мыңнан астам адам қызмет алды, 27 мың азамат инватакси қызметін пайдаланды.
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап жан басына шаққандағы қаржыландыруға және бизнес-процестерді цифрландыруға көше отырып, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін орталықтардың қызметін лицензиялау енгізілді. Басты мақсат – көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру және оларды алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бүгінгі таңда ұйымдарға 582 лицензия берілді, оларда 94 мыңнан астам адамға қызмет көрсетіледі.
Инновациялық техникалық құралдарды қолдана отырып, балаларды үй жағдайында оңалту жобасы сәтті жүзеге асырылуда. Бүгінгі таңда жобаға 489 бала қатысуда және оң нәтижелерге қол жеткізілді – 353 баланың қозғалыс дағдылары едәуір жақсарды, ал 21 бала өз бетінше жүре бастады.
Ел бойынша 24 мыңнан астам нысан толық бейімделді.
2030 жылға дейінгі көші-қон саясатының жаңа тәсілдері әзірленді. Алдағы кезеңде көші-қон ағындарын есепке алу жүйесін жетілдіруге, еңбек көші-қонын ынталандыруға және ретке келтіруге баса назар аударылады. Сондай-ақ шетелде жұмыс істейтін Қазақстан азаматтарының құқықтарын қорғауға, білікті мамандарды тартуға, халықаралық ынтымақтастықты дамытуға және этникалық қазақтарды қолдауға бағытталған сыртқы көші-қонды басқару тетіктерін жетілдіру көзделеді.
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмаларын орындау шеңберінде мемлекеттік қызметтер көрсету үшін Бірыңғай цифрлық платформаны енгізу бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Отбасылардың әл-ауқат деңгейін айқындаудың скорингтік моделін қолданудың арқасында платформа азаматтарға қолдау шараларын ұсыну кезінде санаттық қағидаттан мұқтаждық өлшемшарттарына көшуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл көрсетілетін көмектің атаулылығын және барынша тиімділігін қамтамасыз етеді.
Әрине, атқарылған және қолға алынған істердің барлығы бір ғана мақсатты – азаматтарымыздың өмірін жақсартуды көздейді.
Құрметті қазақстандықтар! Сіздерді келе жатқан 2026 жылмен шын жүректен құттықтаймын!
Жаңа жыл – әрқайсымыз үшін ерекше мереке. Жаңа жыл өмірімізге жақсы өзгерістер әкеледі деп сенеміз, еліміздің сенімді дамуына үміт артамыз.
Өтіп бара жатқан жылы Отанымыздың игілігі үшін жауапкершілікпен еңбек еткен барша жанға алғыс айтқым келеді.
Жаңа 2026 жылы халықтың өмір сүру сапасының артуын, отбасы мен рухани құндылықтардың нығаюын шын жүректен тілеймін!. Келе жатқан жыл біздің еліміз үшін жақсылық пен жасампаздық жылы болсын.
Барлық қазақстандықтарға зор денсаулық, әр отбасыға құт-береке, бақыт пен махаббат, қуаныш пен өзара түсіністік тілеймін!» – делінген Светлана Жақыпованың үндеуінде.