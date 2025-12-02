«КЕЛЕШЕК МЕКТЕПТЕРІ» ЖОБАСЫНЫҢ ПЕДАГОГТЕРІ КӨЛЕМДІ ОҚЫТУДЫ СӘТТІ АЯҚТАДЫ
Өңірде білім сапасын арттыру бағытындағы жүйелі жұмыс жалғасуда. Осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі — «Келешек мектептері» жобасының педагогтері үшін ұйымдастырылған базалық деңгейдегі онлайн-семинардың аяқталуы. Жалпы көлемі 80 академиялық сағатты қамтыған, шамамен екі айға созылған оқу педагогтердің кәсіби дағдысын шыңдап, цифрлық сауаттылығын дамытуға зор серпін берді.
«Келешек мектептері» жобасына қатысушы білім беру ұйымдарының ішінде онлайн-семинар бағдарламасын меңгеріп, оқуын сәтті аяқтаған білім ордалары— №79, 82, 83, 84, 80 мектептер, сондай-ақ Сарыжар елді мекеніндегі мектеп пен Сазды мектебі.
Семинар бағдарламасы заманауи цифрлық білім беру ресурстарын — бейнесабақтар, интерактивті презентациялар, сарапшылардың материалдары мен тұрақты аралық мониторингтерді пайдалану арқылы пәндік білімді кеңейтуге бағытталды. Мұндай формат педагогтерге білімдерін жүйелеуге, тереңдетуге, сонымен бірге бүгінгі білім беру үдерісінің ажырамас бөлігіне айналған цифрлық құралдарды меңгеруге мүмкіндік берді.
Оқу педагогтердің жүктемесін ескере отырып, жеке қарқынмен жүргізілді. Қиындықтарға қарамастан, қатысушылар жоғары деңгейдегі өзін-өзі ұйымдастыра алу қабілетін, жауапкершілікті және кәсіби дамуға деген ынтаны көрсетті.
Семинар аяқталғаннан кейін өткізілген қорытынды мониторинг педагогтердің жаңа құралдар мен тәсілдерді меңгеріп, кәсіби арсеналын кеңейткенін көрсетті. Қорытынды сынақты сәтті тапсырған мұғалімдер 80 академиялық сағат көлеміндегі бағдарламаны меңгергенін растайтын белгіленген үлгідегі сертификаттарға ие болды. Бұл құжаттар педагогтердің мақсаттылығын және заманауи білім беру тәжірибелерін енгізуге дайындығын дәлелдейді.
«Келешек мектептері» жобасының педагогтері заман талаптарына сай жаңартылған цифрлық білім беру ортасын қалыптастырып, әрбір оқушыға сапалы білім беруді қамтамасыз ету жолында сенімді қадам жасап келеді.