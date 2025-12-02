Кооперативтер мен жаңа өндіріс орындары: «Ауыл аманаты» бағдарламасының нәтижесі
Ақтөбе облысында 2022 жылы қараша айында басталған «Ауыл аманаты» жобасы ауылды дамытудың тиімді құралдарының біріне айналды. Бағдарлама іске қосылған сәттен бастап жергілікті кәсіпкерлікті кеңейтіп, жаңа жұмыс орындарын ашып, ауыл тұрғындарының табысын арттырды.
Жоба басталғалы бері жалпы сомасы 16,7 млрд теңгені құрайтын 2 913 несие берілсе, оның ішінде биылдың өзінде 1,4 млрд теңгеге 188 несие берілді. Бұл қаражат құс және мал шаруашылығынан бастап өңдеу мен шағын бизнеске дейінгі кең ауқымды секторларды қолдауға арналған.
Несиелер әсіресе құс шаруашылығында белсенді түрде игеріліп жатыр, оның ішінде жалпы сомасы 2,4 млрд теңгені құрайтын 598 жоба, мал шаруашылығында 6,6 млрд теңгені құрайтын 914 жоба жүзеге асырылуда. Өсімдік шаруашылығының 252 жобасына, оның ішінде жалпы ауданы 13 685 м² болатын 105 шағын жылыжай салуға инвестиция құйылды.
Жобалардың едәуір бөлігі өңдеу және тұтынушылық қызметтерді құруға бағытталған. Ауылдық жерлерде:
• 88 наубайхана,
• 59 кондитерлік өнімдер шығаратын кәсіпорын,
• 184 шағын сүт өңдеу цехы,
• 93 ет өңдеу нысаны
• 72 тігін шеберханасы,
• 118 монша,
• 44 тамақтану орны,
• 10 балық шаруашылығы,
• 133 көлік жөндеу орны,
• 39 шаштараз,
• 13 сұлулық салоны,
• және 292 басқа да бизнес нысандары ашылды.
Жеке қосалқы шаруашылықтарды кооперативтік кәсіпкерлікке біріктіру үшін 71 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды, бұл ауыл тұрғындарының шағын несие мен сату нарықтарына қол жеткізуін айтарлықтай жеңілдетті.
Бастаманың маңызды бөлігі кепілге қоятын мүлігі жоқ көпбалалы аз қамтылған отбасыларды қолдауға бағытталған тауарлық несиелеу механизмін іске қосу болды. Бүгінгі таңда 209 шаруа қожалығы 339 жанұяға 4804 бас мал беріп, ауыл тұрғындарының тұрмысын едәуір жақсартты. Шикізатты несиелеу бағдарламасы жалғасатын болады.
Нәтижелер қазірдің өзінде байқалады: 257 200 бас құс еті, 862 тонна ет, 600 700 дана жұмыртқа өндірілді. Өсімдік шаруашылығында 2148 тонна картоп, 2540 тонна басқа да көкөністер жиналды. 105 жылыжай салынып, өңірдің азық-түлік қауіпсіздігі нығая түсті.
«Ауыл аманаты» бағдарламасы ауылды кешенді қолдаудың тиімді жолын көрсетіп, ауыл экономикасын дамытумен қатар, тұрғындарға жаңа мүмкіндіктер ұсынатынын дәлелдеп отыр.