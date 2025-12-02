Басты жаңалықтар

ЖАС БАҒБАНДАРДЫҢ ҮЛЕСІ 

2 Желтоқсан 2025
Мектеп

Жаңа оқу жылынан бастап Ақтөбе қаласындағы №65 орта мектепте «Жас бағбан» жобасы бастау алды.

Мұндағы мақсат — білім алушыларға экологиялық және әлеуметтік-экономикалық  білім беру арқылы еңбекқорлыққа, табиғатты сүюге тәрбиелеу.

Мектеп ауласындағы жеміс бағы жобаны жүзеге асыру үшін егілген. Учаскеде тек жеміс ағаштары бар, алда көп жұмыс жоспарланып отыр.

Жоба қатысушылары болып 7 «А» сыныбының ер балалары бекітілді. Ал жобаны үйлестіруші — мектебіміздің география пәнінің мұғалімі Баубек Қабақбаев.

Мейрамгүл ЖҰМАБАЕВА,

кітапхана меңгерушісі.

2 Желтоқсан 2025
