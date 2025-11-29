Өңірдің агросекторында оң динамика сақталуда
Биыл жыл басынан бері көрсетілген мемлекеттік қолдаулардың нәтижесінде Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы саласында оң динамика сақталып отыр. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, жыл басынан бері 353 млрд теңгеге жуық өнім өндірілді. Мал шаруашылығы саласында төрт түлік малдың басы орташа есеппен 7%-ға өсті. Сонымен қатар, Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін енгізу аясында «АЙС» сүт-тауар фермасына 2,5%-бен 7,5 млрд теңге көлемінде жеңілдетілген несие берілді. Аталмыш жоба аясында сүт өндірісі 20 мың тоннаға ұлғайтылмақ. Нәтижесінде, өңірдің өңделген сүтпен қамтамасыз ету деңгейі 90%-ға жетеді деп күтілеуде.
Сонымен қатар өсімдік шаруашылығында да оң динамика байқалады. «Кең дала-2» бағдарламасы аясында көктемгі егіс және күзгі орақ жұмыстарына ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жалпы сомасы 5,9 млрд теңге көлемінде 5% мөлшерлемемен жеңілдетілген несиелер берілді, 554 мың тонна өнім алынды.
«Ауыл Аманаты» жобасы аясында 16,4 млрд теңгеге 2 883 жоба бойынша несие берілді. «Ауыл Аманаты» бағдарламасы ауыл экономикасының дамуына, жаңа жұмыс орындарының ашылуына және ауыл тұрғындарының табысын арттыруға айтарлықтай серпін беруде.