Басты жаңалықтар

Өңірдің агросекторында оң динамика сақталуда

29 Қараша 2025
46

Биыл жыл басынан бері көрсетілген мемлекеттік қолдаулардың нәтижесінде Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы саласында оң динамика сақталып отыр. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, жыл басынан бері 353 млрд теңгеге жуық өнім өндірілді. Мал шаруашылығы саласында төрт түлік малдың басы орташа есеппен 7%-ға өсті. Сонымен қатар, Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін енгізу аясында «АЙС» сүт-тауар фермасына 2,5%-бен 7,5 млрд теңге көлемінде жеңілдетілген несие берілді. Аталмыш жоба аясында сүт өндірісі 20 мың тоннаға ұлғайтылмақ. Нәтижесінде, өңірдің өңделген сүтпен қамтамасыз ету деңгейі 90%-ға жетеді деп күтілеуде.

Сонымен қатар өсімдік шаруашылығында да оң динамика байқалады. «Кең дала-2» бағдарламасы аясында көктемгі егіс және күзгі орақ жұмыстарына ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жалпы сомасы 5,9 млрд теңге көлемінде 5% мөлшерлемемен жеңілдетілген несиелер берілді, 554 мың тонна өнім алынды.

«Ауыл Аманаты» жобасы аясында 16,4 млрд теңгеге 2 883 жоба бойынша несие берілді. «Ауыл Аманаты» бағдарламасы ауыл экономикасының дамуына, жаңа жұмыс орындарының ашылуына және ауыл тұрғындарының табысын арттыруға айтарлықтай серпін беруде.

29 Қараша 2025
46

Басқа жаңалықтар

«Ақтау – Түркі әлемінің 2025 жылғы мәдени астанасы» жылының жабылуына арналған салтанатты концертке 1500-ден астам адам қатысты

29 Қараша 2025

Ақтауда ТҮРКСОЙ елдері мәдениет министрлерінің 42-отырысы өтті

28 Қараша 2025

Цифрлық Қазақстанды ауылдар мен ауылдық округтерсіз құру мүмкін емес — Президент

28 Қараша 2025

2029 жылға дейін «Ауыл аманаты» бағдарламасына 600 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінеді

28 Қараша 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button