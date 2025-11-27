Басты жаңалықтар

ҰҚШҰ саммиті қарсаңында мемлекеттер басшылары бейресми кездесу өткізді

27 Қараша 2025
БІШКЕК. KAZINFORM — Бішкектегі ҰҚШҰ саммиті қарсаңында мемлекеттер басшылары «Ала-Арча» резиденциясында бейресми кездесу өткізді. Бұл туралы Ақора мәлім етті.

— Резиденциядағы «Кыргыз айылы» этнографиялық кешенінде мәртебелі меймандарға қырғыз халқының тұрмыс-салты мен мәдениеті таныстырылды, — делінген хабарламада.

Еске сала кетейік, бүгіен Мемлекет басшысы ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды.

27 Қараша 2025
