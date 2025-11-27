Басты жаңалықтар
Президент ҰҚШҰ кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды
БІШКЕК. KAZINFORM — Мемлекет басшысы ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.
Фото: Ақорда
— Қасым-Жомарт Тоқаевты Манас әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы — Қырғызстан Президенті Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды, — делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, 27 қарашада Бішкекте Қырғызстанның төрағалығымен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің келесі сессиясы өтеді.
https://kaz.inform.kz/news/prezident-ukshu-kenesnn-otirisina-katisu-ushn-bshkek-kalasina-bardi-4d373c/