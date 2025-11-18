Басты жаңалықтар

«ДЕНСАУЛЫҚ КЕРУЕНІ» — САРБИЕ АУЫЛЫНДА

18 Қараша 2025
35

Акция

 «Денсаулық керуені» акциясы шеңберінде жылжымалы медициналық кешен Сарбие ауылына барып, ауыл тұрғындарына тегін медициналық тексеру және консультациялық-диагностикалық көмек көрсетті.
Шалғай ауыл тұрғындарының денсаулығын қорғау, профилактикалық тексерулерді ұйымдастыру және қажетті мамандардың кеңесін қолжетімді етуді көздеген керуен құрамында терапевт, кардиолог, акушер-гинеколог, хирург, ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ) маманы, зертханашы және басқа да медициналық қызметкерлер жұмыс жасады. Тұрғындар қан қысымын өлшетіп, қан талдауларын тапсырды, жүрек-қан тамыр, ішкі ағзалар және әйелдер денсаулығына байланысты кеңестер алды.
Сонымен қатар профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, тұрғындарға дені сау өмір салтын ұстанудың, зиянды әдеттерден бас тартудың және уақтылы дәрігерге қаралудың маңызы түсіндірілді.
«Денсаулық керуені» акциясы алдағы уақытта да ауданның басқа ауылдарында өз жалғасын табады.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,

Ойыл ауданы.

18 Қараша 2025
35

Басқа жаңалықтар

Ақтөбеде 15 саябақ пен сквер демеушілер есебінен абаттандырылуда

18 Қараша 2025

ТАРИХ ПЕН ТІЛДЕР ТОҒЫСЫНДАҒЫ РУХАНИ МҰРА

18 Қараша 2025

ЖАС СПОРТШЫНЫҢ ЖЕТІСТІГІ

18 Қараша 2025

ЖОЛ ЖӨНДЕЛІП, БАЙЛАНЫС ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

18 Қараша 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button