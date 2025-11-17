Басты жаңалықтар

Қасым-Жомарт Тоқаев Эстония Президентін Ақордада қарсы алды

17 Қараша 2025
АСТАНА. KAZINFORM — Ақордада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге мемлекеттік сапармен келген Эстония Президенті Алар Каристы қарсы алды.

Алдымен Қасым-Жомарт Тоқаев пен Алар Карис бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Осыдан кейін мәртебелі мейманның сапарына орай салтанатты рәсімдер залында сап түзеген құрмет қарауылының бастығы Мемлекет басшыларына сәлемдік баянат берді. Президент оркестрі екі елдің мемлекеттік Әнұранын орындады.


Фото: Ақорда

Фото: Ақорда
Әнұрандарды тыңдап болғаннан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эстония Президенті кілемше бойымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туына қарай жүрді.


Фото: Ақорда
Оның алдына келгенде мейман тоқтап, басын сәл иіп, өзінің құрметін білдірді. Сонан соң Мемлекет басшылары құрметті қарауыл сапының бойымен жүрді. Құрметті қарауыл бастығымен қоштасты.


Фото: Ақорда
Қазіргі уақытта Мемлекеттер басшылары жоғары деңгейде келіссөз жүргізіп жатыр. Оның барысында екіжақты ынтымақтастық перспективасы талқыланбақ.

Бұған дейін Kazinform тілшісі сарапшылармен бірге маңызды сапардың мәнін талдап көрген еді.

17 Қараша 2025
