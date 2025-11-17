Басты жаңалықтар

ТЕГІН КЕҢЕС БЕРДі

17 Қараша 2025
21

Заң мен тәртіп

Ойыл ауданының прокуратурасы Мемлекет басшысының «Заң және Тәртіп» идеологиясын іске асыру шеңберінде «Шұғыла » мәдениет және демалыс орталығында «Халық заңгері» акциясын ұйымдастырды.
Тұрғындарға өзекті мәселелер бойынша тегін құқықтық көмек көрсету және құқықтық сауаттылықты арттыруды мақсат тұтқан акция барысында азаматтарға түрлі құқықтық және даулы мәселелер бойынша тегін кеңес берілді. Сонымен қатар іс-шараға құқық қорғау және мемлекеттік органдардың өкілдері, нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат қатысты.
Азаматтар бірнеше маманнан бір мезгілде кеңес алу арқылы өз сұрақтарына жан-жақты жауап алу мүмкіндігіне ие болды.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл ауданы.

17 Қараша 2025
21

Басқа жаңалықтар

ТӘЛІМІ БӨЛЕК КЕЗДЕСУ

17 Қараша 2025

МҰҒАЛЖАРДА ШӨП ШАБЫЛЫП БОЛДЫ

17 Қараша 2025

Кітапхана — тәрбие ошағы

17 Қараша 2025

Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жасанды интеллект және цифрландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды

17 Қараша 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button