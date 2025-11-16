Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттерінің басшылары Ислам өркениеті орталығына барды

2025 \u0436\u044b\u043b\u0493\u044b 15 \u049b\u0430\u0440\u0430\u0448\u0430\r\n\u00a0\u04e8\u0437\u0431\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u043d, \u0422\u0430\u0448\u043a\u0435\u043d\u0442 \u049b\u0430\u043b\u0430\u0441\u044b\u00a0\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0442\u0435\u0440\u0433\u0435 \u043e\u0440\u0442\u0430\u043b\u044b\u049b \u0438\u0441\u043b\u0430\u043c \u04e9\u0440\u043a\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u0456\u043d\u0456\u04a3 \u0431\u0456\u0440 \u0431\u04e9\u043b\u0448\u0435\u0433\u0456 \u0441\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u0442\u044b\u043d \u04e8\u0437\u0431\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u04a3 \u0431\u0430\u0439 \u043c\u04d9\u0434\u0435\u043d\u0438-\u0440\u0443\u0445\u0430\u043d\u0438 \u043c\u04b1\u0440\u0430\u0441\u044b\u043d \u0442\u0435\u0440\u0435\u04a3 \u0437\u0435\u0440\u0442\u0442\u0435\u0443 \u0436\u04d9\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0438\u0445\u0430\u0442\u0442\u0430\u0443 \u043c\u0430\u049b\u0441\u0430\u0442\u044b\u043d\u0434\u0430 \u049b\u04b1\u0440\u044b\u043b\u0493\u0430\u043d\u044b \u0436\u04e9\u043d\u0456\u043d\u0434\u0435 \u0431\u0430\u044f\u043d\u0434\u0430\u043b\u0434\u044b.\r\n\r\n\u041c\u04b1\u043d\u0434\u0430\u0493\u044b \u0435\u04a3 \u0431\u0430\u0441\u0442\u044b \u0436\u04d9\u0434\u0456\u0433\u0435\u0440 \u2013 \u041e\u0441\u043c\u0430\u043d \u049a\u04b1\u0440\u0430\u043d\u044b. \u0410\u043b \u043e\u043d\u044b\u04a3 \u0436\u0430\u043d-\u0436\u0430\u0493\u044b\u043d\u0434\u0430 \u049a\u04b1\u0440\u0430\u043d \u0441\u04af\u0440\u0435\u043b\u0435\u0440\u0456\u043d\u0456\u04a3 \u0441\u0430\u043d\u044b\u043d\u0430 \u0441\u04d9\u0439\u043a\u0435\u0441 114 \u0435\u0436\u0435\u043b\u0433\u0456 \u043a\u0456\u0442\u0430\u043f \u049b\u043e\u0439\u044b\u043b\u0430\u0434\u044b.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n