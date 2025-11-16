Басты жаңалықтар

Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттерінің басшылары Ислам өркениеті орталығына барды

16 Қараша 2025
2025 жылғы 15 қараша
 Өзбекстан, Ташкент қаласы Президенттерге орталық ислам өркениетінің бір бөлшегі саналатын Өзбекстанның бай мәдени-рухани мұрасын терең зерттеу және насихаттау мақсатында құрылғаны жөнінде баяндалды.

Мұндағы ең басты жәдігер – Осман Құраны. Ал оның жан-жағында Құран сүрелерінің санына сәйкес 114 ежелгі кітап қойылады.

16 Қараша 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуіне қатысты

16 Қараша 2025

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері және Әзербайжан президенттерімен бірге «Келешек мұрасы» халықаралық сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысты

16 Қараша 2025

Қазақстан мен Өзбекстан президенттері БАҚ өкілдеріне арналған брифинг өткізді

16 Қараша 2025

Президенттер келіссөздердің және Қазақстан мен Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесі екінші отырысының қорытындысы бойынша Бірлескен мәлімдеме қабылдады

16 Қараша 2025

