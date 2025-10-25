Республика күніне орай ақтөбеліктерге мемлекеттік наградалар табысталды
Мемлекет басшысының Жарлығымен мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі еңбегі, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуға қосқан үлесі, сондай-ақ халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға сіңірген еңбегі үшін бірқатар ақтөбелік азамат мемлекеттік наградалармен марапатталды.
Марапаттау рәсіміне облыс әкімі Асхат Шахаров, мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар, еңбек ұжымдарының өкілдері мен өңірдің құрметті тұрғындары қатысты.
Жиналғандарды мерекемен құттықтаған Асхат Шахаров бұл күннің ел тарихындағы маңыздылығын атап өтіп, жерлестеріне адал еңбегі мен азаматтық белсенділігі үшін алғысын білдірді.
«Баршаңызды еліміздің басты әрі ұлттық мерекесі – Республика күнімен және Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның 35 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын!
Республика күні – халқымыздың азаттығын айшықтап, бірлігіміз бен тұтастығымызды дәріптейтін тарихи күн.
Бүгінде еліміз дамудың жаңа кезеңіне қадам басып, әлемдік қауымдастықта өз орнын айқындады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саяси жүйені жаңғыртуға бағытталған реформалары қоғам мен мемлекеттің әріптестігін жаңа деңгейге көтерді.
Отанға деген сүйіспеншілік нақты іспен дәлелденеді. Еліміздің дамуына табанды еңбегімен үлес қосып жүрген адал азаматтар әрдайым құрметке ие», – деді облыс әкімі өз құттықтау сөзінде.
Сондай-ақ ол мереке қарсаңында Мемлекет басшысы ел мен өңірдің абыройын арттырып, жас ұрпаққа үлгі болып жүрген азаматтарды марапаттау туралы Жарлыққа қол қойғанын атап өтті.
Бұл күні мемлекеттік наградаларға білім беру, денсаулық сақтау, өнеркәсіп, мәдениет және ауыл шаруашылығы салаларының өкілдері ие болды. Олардың еңбегі, кәсіби біліктілігі мен ісіне адалдығы Ақтөбе облысының және бүкіл Қазақстанның дамуына елеулі үлес қосып келеді.
Салтанатты рәсімде 36 ақтөбелік мемлекеттік наградаға ие болды.
Мемлекет басшысының Жарлығымен жоғары марапатқа ие болғандар«Парасат», «Құрмет», III дәрежелі «Еңбек Даңқы» ордендерімен, «Ерлігі үшін», «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» медальдерімен марапатталды.
«Өнер орталығы» ғимаратында «Қыран елім – Қазақстаным» концерттік бағдарламасы да жоғары деңгейде өтті.
Шара төрт мазмұндық бөлімнен тұрды, олардың әрқайсысы халқымыздың тарихы мен рухани жетістіктерін бейнеледі. Жергілікті өнерпаздар көрермендерге патриоттық әндер, ұлттық би өнері мен күй тартыс ұсынды.