Қасым-Жомарт Тоқаев: «Бұл күнді халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн деуге болады»

\u00ab\u0415\u043b\u0456\u043c\u0456\u0437\u0434\u0456\u04a3 \u0435\u04a3 \u0431\u0430\u0441\u0442\u044b \u043c\u0435\u0440\u0435\u043a\u0435\u0441\u0456 \u2013 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430 \u043a\u04af\u043d\u0456 \u049b\u04b1\u0442\u0442\u044b \u0431\u043e\u043b\u0441\u044b\u043d! \u04b0\u043b\u0442\u0442\u044b\u049b \u043c\u0435\u0439\u0440\u0430\u043c \u049b\u0430\u0440\u0441\u0430\u04a3\u044b\u043d\u0434\u0430 \u0434\u04d9\u0441\u0442\u04af\u0440\u0433\u0435 \u0441\u0430\u0439 \u0410\u049b\u043e\u0440\u0434\u0430 \u0442\u04e9\u0440\u0456\u043d\u0434\u0435 \u043c\u0435\u043c\u043b\u0435\u043a\u0435\u0442\u0456\u043c\u0456\u0437\u0434\u0456\u04a3 \u04af\u0437\u0434\u0456\u043a \u0430\u0437\u0430\u043c\u0430\u0442\u0442\u0430\u0440\u044b\u043c\u0435\u043d \u0431\u0456\u0440\u0433\u0435 \u0436\u0438\u043d\u0430\u043b\u044b\u043f \u043e\u0442\u044b\u0440\u043c\u044b\u0437.\r\n\r\n\u0411\u0438\u044b\u043b \u0435\u043b\u0456\u043c\u0456\u0437 \u0430\u0437\u0430\u0442\u0442\u044b\u049b\u0442\u044b\u04a3 \u043c\u0435\u0440\u0435\u0439\u043b\u0456 \u0431\u0435\u043b\u0435\u0441\u0456\u043d\u0435 \u0436\u0435\u0442\u0442\u0456. \u041e\u0441\u044b\u0434\u0430\u043d 35 \u0436\u044b\u043b \u0431\u04b1\u0440\u044b\u043d \u049a\u0430\u0437\u0430\u049b\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u04a3 \u0415\u0433\u0435\u043c\u0435\u043d\u0434\u0456\u0433\u0456 \u0442\u0443\u0440\u0430\u043b\u044b \u0434\u0435\u043a\u043b\u0430\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u049b\u0430\u0431\u044b\u043b\u0434\u0430\u043d\u0434\u044b. \u0414\u04d9\u043b \u043e\u0441\u044b \u043a\u04af\u043d\u0456 \u0441\u0430\u043d \u0493\u0430\u0441\u044b\u0440\u043b\u044b\u049b \u043c\u0435\u043c\u043b\u0435\u043a\u0435\u0442\u0442\u0456\u043b\u0456\u043a \u0434\u04d9\u0441\u0442\u04af\u0440\u0456\u043c\u0456\u0437 \u049b\u0430\u0439\u0442\u0430 \u0436\u0430\u04a3\u0493\u044b\u0440\u0434\u044b. \u041a\u04e9\u043f \u04b1\u0437\u0430\u043c\u0430\u0439 \u0436\u04b1\u0440\u0442\u044b\u043c\u044b\u0437 \u0422\u04d9\u0443\u0435\u043b\u0441\u0456\u0437\u0434\u0456\u043a \u0431\u0430\u0439\u0440\u0430\u0493\u044b\u043d \u043a\u04e9\u0442\u0435\u0440\u0434\u0456. \u0422\u0430\u0440\u0438\u0445\u0438 \u04d9\u0434\u0456\u043b\u0434\u0456\u043a \u043e\u0440\u043d\u0430\u043f, \u04b1\u043b\u0442\u0442\u044b\u04a3 \u0440\u0443\u0445\u044b \u0430\u0441\u049b\u0430\u049b\u0442\u0430\u0434\u044b. \u0421\u043e\u043d\u0434\u044b\u049b\u0442\u0430\u043d \u0431\u04b1\u043b \u043a\u04af\u043d\u0434\u0456 \u0445\u0430\u043b\u049b\u044b\u043c\u044b\u0437\u0434\u044b\u04a3 \u0434\u0435\u0440\u0431\u0435\u0441 \u0435\u043b \u0431\u043e\u043b\u0443\u044b\u043d\u0430 \u0436\u043e\u043b \u0430\u0448\u049b\u0430\u043d \u049b\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u043b\u0456 \u043a\u04af\u043d \u0434\u0435\u0443\u0433\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0430\u0434\u044b.\r\n\r\n\u0422\u04d9\u0443\u0435\u043b\u0441\u0456\u0437\u0434\u0456\u043a \u2013 \u0431\u04d9\u0440\u0456\u043d\u0435\u043d \u049b\u044b\u043c\u0431\u0430\u0442 \u049b\u04b1\u043d\u0434\u044b\u043b\u044b\u0493\u044b\u043c\u044b\u0437. \u041e\u043d\u044b \u0441\u0430\u049b\u0442\u0430\u043f, \u043d\u044b\u0493\u0430\u0439\u0442\u0430 \u0442\u04af\u0441\u0443 \u2013 \u0431\u0430\u0440\u0448\u0430\u043c\u044b\u0437\u0493\u0430 \u043e\u0440\u0442\u0430\u049b \u049b\u0430\u0441\u0438\u0435\u0442\u0442\u0456 \u0431\u043e\u0440\u044b\u0448. \u0415\u0433\u0435\u043c\u0435\u043d\u0434\u0456\u043a \u2013 \u0430\u0442\u0430-\u0431\u0430\u0431\u0430\u043b\u0430\u0440\u044b\u043c\u044b\u0437\u0434\u044b\u04a3 \u04b1\u043b\u0442 \u043c\u04af\u0434\u0434\u0435\u0441\u0456 \u0436\u043e\u043b\u044b\u043d\u0434\u0430\u0493\u044b \u04e9\u0448\u043f\u0435\u0441 \u0435\u0440\u043b\u0456\u0433\u0456\u043d\u0456\u04a3 \u0430\u0439\u049b\u044b\u043d \u043a\u04e9\u0440\u0456\u043d\u0456\u0441\u0456\u00bb.\r\n\r\nt.me\/aqorda_resmi\r\n\r\nt.me\/aqorda_resmi\/27955\r\n