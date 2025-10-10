«Таза Қазақстан»Жастар

Күзгі науқан: Жастар 50 түп көктерек ағашын отырғызды

10 Қазан 2025
31

«Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының штабының ұйымдастыруымен “Таза Қазақстан” республикалық акциясы аясында №3 Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің аумағында «Менің атаулы ағашым» атты тал отырғызу акциясы өткізілді.

Аталмыш акцияның басты мақсаты – болашақ әлем чемпиондары шығатын ортаны көркейту, табиғатқа қамқорлық таныту, үлгі көрсету, сондай-ақ қаламыздың гүлденуіне өз үлесімізді қосу және осындай игі істерге қала тұрғындарын шақыру.

Акцияға Ақтөбе автожол колледжінің студенттері белсенді түрде қатысып, барлығы 50 түп көктерек ағашын отырғызды.

А.ІЛИЯС.

