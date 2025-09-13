Спорт

Асылжан Есенгелді мен Азамат Дәулетбеков әлем чемпионатының ширек финалында

13 Қыркүйек 2025
Бүгін Хорватия астанасы Загребте басталған еркін күрестен әлем чемпионатында ширек финалға жолдама алған қазақ спортшыларының саны үшеуге жетті.

Асылжан Есенгелді (-61 кг) Аустралия атынан Париж Олимпиадасында сынға түскен Георгий Окороковты таза жықты.

Әлем чемпионатының 2 дүркін қола жүлдегері Азамат Дәулетбеков (-86 кг) Токио Олимпиадасының күміс жүлдегері, 3 дүркін әлем чемпионатының жүлдегері Магомадхабиб Кадимахамедовті (UWW, Беларусь) айқын басымдықпен жеңді. Есеп: 8-1.

Асылжан біраздан соң Олимпиада чемпионы, 3 дүркін әлем чемпионы Заур Угуевпен (UWW) күш сынасады. Азамат Франция құрамасын өкілі, жастар санатында 2 дүркін әлем чемпионы Рахим Магамадовпен кім мықтыны анықтайды.

13 Қыркүйек 2025
