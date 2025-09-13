Спорт

Айбек Оралбай – әлем чемпионатының финалында

Айбек Бокстан Ливерпуль қаласында әлем чемпионатында еліміздің сапынан екінші финалис анықталды.

Көпшілік асыға күткен +90 келідегі жартылай финалдық жекпе-жекте Айбек Оралбай 2 дүркін Олимпиада чемпионы, 5 дүркін әлем чемпионы Хулио Сесар Ла Круспен жолықты. Жылдамдық жағынан қарсыласынан қарағанда әлдеқайда басым болған Айбек бұл айқаста 3:2 есебімен басым түсті.

Енді жерлесіміз финалда өзіне жақсы таныс Джахонгир Зокировпен (Өзбекстан)
кездеседі.

