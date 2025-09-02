Тәртіп пен іскерлік
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» мұнайшылары жоғары салалық стандарттарға сай еңбек үлгісін көрсетуде
Ақтөбе облысындағы саны бойынша екінші еңбек ұжымы — өңірдің жетекші мұнай-газ компаниясы — «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамының ұжымы болып табылады. Жыл сайын қыркүйектің бірінші жексенбісінде елімізде маңызды кәсіби мереке — Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні атап өтіледі. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мұнайшыларының бес мыңдық командасының Ақтөбе облысының экономикасы мен әлеуметтік саласы үшін еңбегінің маңызын асыра бағалау қиын. Мұнайшылар күні қарсаңында Жұмысшы мамандықтары жылының мазмұнына лайықты баға бере отырып, біз Ақтөбе жер қойнауын батыл игерушілердің еңбектегі ерен сәттері туралы кезекті суреттемелерімізді ұсынамыз.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамын соңғы 27 жыл бойы стратегиялық инвестор — технологиялардың, басқару стандарттарының, қаржылық инвестициялардың, ғылыми-жобалық әзірлемелердің әлемге танылған доноры болып табылатын Қытай ұлттық мұнай-газ корпорациясы (CNPC) басқарады. Мұнай-газ саласында еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және экология саясаты әрқашан басты басымдық болып қала беретіндіктен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-да бұл жұмыс озық халықаралық стандарттар қағидаттарында құрылған, өйткені кен орындарындағы өндірістік процестер неғұрлым күрделі болса, кешенді қауіпсіздікке қойылатын талаптар соғұрлым жоғары болады.
Ақтөбе көмірсутектерін барлау, игеру, өндіру, дайындау, тасымалдау процестеріне акционерлік қоғамның негізгі және қосалқы өндірісінің бірнеше бөлімшелері жұмылдырылған. Біздің бүгінгі әңгімеміз — негізгі өндірістің басты бөлімшесі — 930 адамнан тұратын жалпы штаты бар «Октябрьмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасы туралы.
Мұнай-газ өндіру басқармасы Мұғалжар және Байғанин аудандарында Жаңажол мұнай-газ конденсаты кен орнында, Солтүстік Трува мұнай-газ кен орнында, Каспий маңы ойпатының шығыс бөлігінің орталық аумағының барлау учаскелерінде өнеркәсіптік қызмет жүргізеді.
Мұнайшылар күні қарсаңында өздері еңбек ететін цехтары, бригадалары, учаскелері үшін ең жоғары беделді қамтамасыз етуге ұмтылатын, осы іске төзімді және технологияны жақсы білетін адамдардың еңбегінің ерекше маңыздылығы туралы қалай айтпауға болады?!
Дәл осы «Октябрьмұнай» басқармасында кез келген жағдайда адамдар өнеркәсіптік стандарттарды сақтауға тырысады, осылайша үлгілі бригадалар деп аталатын қозғалыстың ұзақ мерзімді бағдарламасында жарқын нәтижелерге қол жеткізілді. Мұнайгаз өндіру басқармасының басшысы Шынболат Бекболатұлы Әбдіжәми бұл туралы былай дейді:
— «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамындағы үлгілі бригадалар қозғалысының тарихы 2011 жылы компания басшылығы жаңа мотивациялық жүйені құруға бастамашы болған кезден басталды. Міндет — жұмысшылардың техникалық бастамасын тарту, күрделі жабдықтармен жұмыс істеудің озық әдістерін енгізу, жұмыс уақытының есепке алынбаған шығындарын азайту, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғаудың сапасын арттыру.
Негізгі идея — әр қызметкердің еңбекті қорғау және жеке жауапкершілігі бойынша ұжымдық күш-жігерді біріктіру, бұл өнімділіктің өсуіне және еңбек тәртібінің нығаюына тікелей әсер етеді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамындағы үлгілі бригадалардың қозғалысы — қауіпсіздік мәдениеті мен өндірістік бірлікті дамытудың тиімді құралы. Бізде, «Октябрьмұнай» басқармасында, қазір 12 үлгілі бригада жұмыс істейді, біз осы мәртебені беру кезеңіне шығару үшін тағы екі бригада дайындап жатырмыз. Біздің әрбір жұмысшымыз қауіпсіздік ережелерін формальдылық ретінде емес, жеке жауапкершіліктің бір бөлігі ретінде қабылдайды — және біз қауіпсіздік мәдениетінің ерекше деңгейі туралы айта аламыз.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ қызметіне және корпорацияның барлық басқа халықаралық жобаларына таратылатын CNPC бас кеңсесінің стандарттары өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы ең озық әдістер мен инновацияларды енгізуге бағытталған. CNPC өзінің қазақстандық жобаларына өнеркәсіптік тәуекелдерді басқарудың және персоналдың әл-ауқатын қамтамасыз етудің өте маңызды тәжірибесін береді. Мұнай-газ өндіру басқармасының кез келген маманынан қауіпсіз еңбектің негізгі параметрлері туралы сұраңыз, ол «ұжым өндірістік процестер мен өнімдердің сапасын қамтамасыз етуді, жұмысшылардың денсаулығын сақтауды, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, қоғамдық және ақпараттық қауіпсіздікті біріктіретін алгоритмді қатаң сақтайды» деп жауап береді.
— «Компания өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік мәселелерін жұмысшылар, мердігерлер және қоғам алдындағы миссиясы мен жауапкершілігі ретінде қарастырады. Еңбекті қорғау — адам өмірінің құндылығы туралы айтатын жаһандық бағыт. Қауіпсіз жұмыс — біздің ортақ таңдауымыз және ортақ міндетіміз», — деп бірнеше рет өз сөзінде «СНПС-Ақтөбемұнай-газ» АҚ Бас директоры Ли Шуфэн атап өтті.
«Октябрьмұнай» мұнайгаз өндіру басқармасында үлгілі бригадалардың қозғалысын тереңдету шеңберінде Корпорацияның барлық шетелдік жобалары үшін CNPC-де әзірленген персоналдың мінез-құлық аудитінің әдістері сәтті қолданылуда. Бұл әдістер жұмыс орындарындағы қызметкерлердің іс-әрекеттерін бақылау арқылы жасырын тәуекелдерді анықтауға және атаулы ұсыныстарды қалыптастыруға, осылайша әрбір қызметкердің жеке жауапкершілік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Мұнай-газ өндіру басқармасы мамандары Қытай ұлттық мұнай-газ корпорациясы әлемдік «мұнайшы» алыптарының бірі бола отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында бай тәжірибе жинақтағанын, бұл Қытай инвесторына Ақтөбе жобасында тәуекелдерді басқару мен Корпоративтік қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырудың заманауи тәсілдерін енгізуге мүмкіндік беретінін атап көрсетеді.
«Октябрьмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасы үлгілі бригадалары «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ бөлімшелерінің басқа бригадаларымен өтетін тұрақты жарыстарға табысты қатысуда, себебі ағымдағы кезеңде Компания ауқымында 81 үлгілі бригада жұмыс істейді. Осылайша 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Октябрьмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасының №1 мұнай және газ өндіру цехының бригадасы «Алтын бірінші орын» құрметті марапатына ие болды.
Бір жыл бұрын Солтүстік Трува кен орнының кешенді мұнай-газ жинау станциясының бригадасы жалпы корпоративтік сайыста 2-орынды иеленді. Әрине, мұнай-газ өндіру басқармасының барлық қызметкері жұмыста ұмтылыс пен тәртіпті көрсетеді, бірақ алдыңғы қатарлы қызметкерлер ретінде біз 2-санатты газлифт технологі Марат Қуандықұлы Қарашаевты, 6-санатты жөндеуші слесарь Олжас Жарылғасынұлы Жансүгіровті цех басшысының орынбасары Қайратбек Жұмашұлы Киржановты, 6-разрядты электр газымен дәнекерлеушi Парахат Сахиұлы Шалтабаевты, 1-санатты қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi инженер Наталья Сергеевна Штефаньконы батыл айта аламыз. Бұл мұнайшылар, барлық әріптестері сияқты, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-дағы үлгілі бригадалардың қозғалысы мүлдем ресми бастамалар емес, қауіпсіздік деңгейін және қазіргі заманғы инженерлік даярлықты арттырудың нақты жолы екенін мақтанышпен растайды.
Өзінің геологиялық және геофизикалық сипаттамалары бойынша «Октябрьмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасы жер қойнауын пайдалану операцияларын жүзеге асыратын кен орындары өте күрделі болып табылады. Тәуекелдердің жоғарылауы негізінен ілеспе газдың үлкен көлемімен, ұңғыма өнімдерінде күкіртсутектің агрессивті болуымен, ұңғымалардың кенжарындағы үлкен тереңдікпен байланысты.
Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің заманауи стандарттары мұнай-газ өндіру басқармасы мұнайшыларының кәсіпшілікте жабдықтар мен жұмыс ортасын бақылаудың және қорғаудың сезімтал автоматтандырылған жүйелерін қолданатындығымен түсіндіреді. Мәселен, Солтүстік Трува кен орнындағы мұнай-газ жинау станциясында өндірістік циклды толық бақылауды қамтамасыз ететін түрлі типтегі датчиктер енгізілді. Төтенше жағдайларда бұл датчиктер жабдықты автоматты түрде тоқтатады және өрт сөндіру құралдарын іске қосады — резервуарларды қарапайым суарудан бастап, әртүрлі технологиялық қондырғыларды сөндіру үшін көбік ағынының тасқынын беруге дейін.
Апатты жағдайлардың алдын алудың сенімді техникалық жүйесі өндіруші ұңғымалар қорында да, резервуарға суды кері айдау ұңғымаларында да, газлифт жүйесінің ұңғымаларында да орнатылған. Мұнда «SIEMENS» өндірушісінен режимдерді бақылаудың автоматты құралдары қолданылады, олардың деректері орталық мұнай, газ және конденсат жинау пункттері операторларының жұмыс орындарына түседі. Қашықтықтан жүргізілетін телеметрия газлифт ұңғымаларында газ айдау параметрлерін қашықтан басқаруға және апат қаупін азайтуға мүмкіндік береді, өйткені кен орындары жер бетінде жүздеген шаршы шақырымға созылады.
«Октябрьмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасы мұнайшылары «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ тапсырысы бойынша кен орындарында жұмыс істейтін мердігерлік және қосалқы мердігерлік ұйымдардың ұстанымдық-ахуалы саясатына барынша назар аударады. Шарттық қатынастар шеңберінде бірқатар әріптестік құрылымдарға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ объектілерінде жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы нормаларын бұзғаны үшін тікелей айыппұл санкциялары қолданылды.
Мердігерлермен өндірістік жарақаттануға жол бермеу, персоналдың «Қауіпсіздіктің алтын ережелерін» мұқият орындауы, мердігер компаниялардың ұжымдарында еңбек мәдениетін арттыру, жабдықтар мен технологиялық қондырғыларды пайдаланудың бұзылуына жол бермеу бойынша бағытталған жұмыстар жүргізілуде. Әрине, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-да енгізілген және үнемі оңтайландырылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік жүйелері — бұл әлемдік озық тәжірибелердің қазақстандық мұнай-газ өнеркәсібін дамытуға қалай қызмет ететіндігінің мысалы.
Тәртіп пен үнемі сабақ алуға тәжірибе алмасу арқылы да қол жеткізіледі. «Қауіпсіздік байланысы» деп аталатын ішкі қиылыстық ақпараттандыру жүйесі «Октябрьмұнай» басқармасында оқытудың негізгі құралы болып табылады. «Қауіпсіздік байланысы» тақырыбы бойынша тұрақты жұмыс бабындағы жиналыстарда мұнай-газ өнеркәсібі тәжірибесінен нақты сын-қатерлер талданады. Сонымен қатар мамандандырылған оқу орталықтарының қабырғаларында өнеркәсіптік-өндірістік персонал топтарының көптеген жүздеген жұмысшылары біліктілігін арттыруда.
Өнеркәсіптік жағдайдың белгілі ерекшелігі — «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ кен орындарында Қазақстандағы ең ірі газлифт мұнай өндіру жүйесі құрылып, табысты жұмыс істеп тұрғаны. Қабаттан алынған мұнай ұңғымаларда жер бетінен айдалатын газ энергиясының қысымымен жоғары көтеріледі.
«Октябрьмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасы ұжымы қызмет көрсететін газлифт-компрессорлық станциялар және құбырлармен қамтамасыз етудің жерүсті желісі мол капиталды қажет ететін және күрделі технологиялық жүйе болып табылады. Бай инженерлік білім, ұтқырлық, қауіпсіздік нормаларын қатаң орындау кәсіпқойларға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның қазақстандық мұнай-газ саласындағы лайықты беделін орнықтыра түсуге мүмкіндік береді.
Елге қажетті көмірсутектерді өндіру жылдық жоспарларға сәйкес жүргізілуде. Кәсіби мереке — Мұнай-газ кешені қызметкерлері күні қарсаңында «Октябрьмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасы ұжымы қол жеткізілген өндірістік межелер туралы абыроймен баяндап, өзінің жаңа өндірістік-шаруашылық мақсаттарға одан әрі ілгерілеуге бағытталғанын іспен нақтылай түседі.
Юрий ШИКАРЕВ.