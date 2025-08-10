Ақтөбеде ұлы Абайдың 180 жылдығы аталып өтуде
Таңертеңнен бастап Ақтөбеде ұлы ойшыл, ақын және ағартушы Абай Құнанбайұлының есімімен аталған бульварда «Абай күні» әдеби фестивалі өтті.
Мерекелік іс-шара Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдың салтанатты рәсімінен басталды. Ойшылдың рухына тағзым етуге облыс әкімі Асхат Шахаров, қала әкімі Азамат Бекет, қоғам өкілдері, ғалымдар, жазушылар, мәдениет қайраткерлері, студенттер және қала тұрғындары келді.
«Абай – қазақ халқының ғана емес, бүкіл адамзаттың рухани қазынасы. Оның философиясы, өлеңдері мен прозасы бізді адал, әділ болуға, білімге ұмтылуға және бірлікте өмір сүруге үйретеді. Бүгін ұлы ойшылдың 180 жылдығын атап өтіп, біз оның өлмес идеяларына құрмет көрсетеміз. Ақтөбе облысында біз Абай шығармашылығын насихаттауды және оның жастарға аманаттаған құндылықтарын дәріптеуді жалғастырамыз. Оның мұрасы бізді алдағы уақытта да жасампаздыққа және ауызбіршілікке жетелей берсін»,-деп құттықтау сөзін арнады облыс әкімі.
Асхат Шахаровтың құттықтау сөзінен кейін көрермендер ұлы ойшылдың өмірі мен шығармашылығына қызықты саяхат жасады. Алғаш болып сахнада «Абайдың дүниеге келуі» атты әсерлі монолог-қойылым қойылды. Одан кейін «Алақай» қуыршақ театры «Абайдың балалық шағы» спектаклін көрермен назарына ұсынды, ал музыкалық үзілістерде ақынның сүйікті шығармалары – «Сегіз аяқ» және «Желсіз түнде жарық ай» орындалды.
Т. Ахтанов атындағы облыстық драма театры актерлерінің философиялық бейнені, Абайдың ойлары мен өнегелік ұстанымдарын тірілткен театрландырылған көріністері ерекше қызығушылық тудырды.
Кештің жалғасы төрт тақырыптық алаңмен таныстыру болды.
«Балалық пен білім жолы» қонақтарды Абайдың балалық шағына жетеледі: жасанды интеллект көмегімен жасалған интерактивті комикстер мен бейнероликтер, ұлттық ойындар, этно-шеберлік сабақтар мен викториналар балаларды да, ересектерді де бей-жай қалдырмады. Мұнда «Мен – бала Абаймын» атты фотозона ұйымдастырылып, «Сөз маржаны Абайдан» атты өлең оқу байқауы өтті.
«Даналық пен даралық» – шығармашылық қойылымдар, ән шырқау және мәнерлеп оқу конкурстарының негізгі орталығына айналды. «Абайтану ғылымы» атты ауқымды кітап көрмесінде Мұхтар Әуезовтен бастап бүгінгі күнге дейінгі ақын жайлы еңбектер мен зерттеулер қойылды, ал дәстүрлі күйші орындаушылар Абай мұрасының тереңдігін бейнелейтін музыкалық әуендер тарту етті.
«Кемел ойдың кемеңгері» алаңында Абай туралы ойларымен бөліскісі келгендерге ашық микрофон ұсынылды, сондай-ақ үш тілде өткізілген квесттер мен викториналарға қатысты. Қонақтарға «Абай – 180 жыл» логотипі бейнеленген естелік төсбелгілер табыс етілді.
Әдеби фестиваль – өткен мен бүгінді тоғыстырып, баршаны ізгі істерге, бірлікке және білімге ұмтылуға шабыттандырған орын болды, дәл Абай үйреткендей.