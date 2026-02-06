Басты жаңалықтар

КӘСІПОРЫН  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ

6 Ақпан 2026
50

Еңбек адамы

Әйтеке би ауданында өңір экономикасын жақсартуға айрықша үлес қосып келе жатқан «Беңқала» тау-кен компаниясының қызметкерлері марапатталды.

Аталған  тау-кен компаниясы былтыр Әйтеке би ауданының аумағында ресми түрде тіркелді. Аудан бюджетіне салық түсе бастады, 2025 жылдың аяғында кәсіпорын қызметкерлеріне сыйақы төленді және 1 қаңтардан бастап жұмысшылардың айлығы 12 пайыз өсті. Бүгінгі таңда кәсіпорында 200-ге жуық адам жұмыс істейді. Соның 50 пайызға жуығы аудан тұрғындары.

Кәсіпорын темір кенін ашық тәсілмен өндіру және өңдеу бағытында табысты жұмыс істеп келеді. Компания жергілікті тұрғындар үшін сенімді табыс көзіне айналған.

Заманауи технологиямен жабдықталған өндіріс орны жылына 2 миллион тоннаға дейін темір кенін өңдейтін құрғақ магниттік сепарациялау кешенімен қамтамасыз етілген. Аудан әкімі Дәулетияр Тоғызбаев компания ұжымын құттықтап, еңбек озаттарын марапаттады.

 

Өз тілшіміз.

6 Ақпан 2026
50

Басқа жаңалықтар

Қазақстан Халық партиясының Парламенттік фракциясы «Жаңа Конституция: Қазақстанның бүгіні мен болашағының жаңа бейнесі» тақырыбында кеңейтілген отырыс өткізді

6 Ақпан 2026

Партиядағы пікірталас

6 Ақпан 2026

Олжас Бектенов: Жаңа Конституция жобасы мемлекет пен бизнес арасындағы сенім мен ұзақмерзімді серіктестік орта қалыптастырады

6 Ақпан 2026

СЕГІЗ ҒАСЫР САНАҒА СІҢГЕН КҮЙ

6 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button