Басты жаңалықтар

АЯЛДАМАДА КІТАП ОҚИ АЛАСЫЗ

6 Ақпан 2026
49

Оқитын өлке

Ақтөбенің Ы.Алтынсарин көшесінде орналасқан «Қазақстан» аялдамасында жүргіншілер кітап оқи алады.

Бұл — М.Ломоносов атындағы қалалық орталық кітапхананың қызметкері Назерке Абатқызының «Аялдамадағы әдеби әлем» жобасы аясында іске асқан мүмкіндік.

Жоба кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, әдебиетті насихаттау мақсатында кез келген адамның кітапқа қолжетімділігін арттыру үшін қолға алынды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев: «Озық ойлы ұлт болудың ең төте жолы — кітап оқу. Сондықтан кітап оқу мәдениетін қоғамда барынша орнықтыруымыз керек» — деді. Сондай-ақ «Ұлттық кітап күнін» белгілеу идеясы аясында 100 таңдаулы кітапты насихаттауға арналған жалпыұлттық сауалнама өтті. Осы сауалнамада таңдалған кітаптардың ішінде Ақтөбе өңірінен шыққан Тахауи Ахтанов, Қуандық Шаңғытбаев, Сағи Жиенбаев, Мейірхан Ақдәулетов, Қажығали Мұханбетқалиұлы, Өтежан Нұрғалиев сынды қаламгерлердің шығармалары бар. Аялдамада қала тұрғындары QR-код арқылы сауалнамада таңдалған 100 кітаптың толық нұсқасын жүктеп оқи алады.

Жоба шеңберінде еркін кітап алмасу бұрышы — буккросинг те орналастырылды. Мұнда әр адам өзіндегі артық кітаптарын ортақ сөреге қалдырып, басқа оқырманға қуаныш сыйлай алады.

Біз «Аялдамадағы әдеби әлем» сынды мазмұнды бастамалар көбейе берсе дейміз.

Айымгүл СҚАҚОВА.

6 Ақпан 2026
49

Басқа жаңалықтар

Қазақстан Халық партиясының Парламенттік фракциясы «Жаңа Конституция: Қазақстанның бүгіні мен болашағының жаңа бейнесі» тақырыбында кеңейтілген отырыс өткізді

6 Ақпан 2026

Партиядағы пікірталас

6 Ақпан 2026

Олжас Бектенов: Жаңа Конституция жобасы мемлекет пен бизнес арасындағы сенім мен ұзақмерзімді серіктестік орта қалыптастырады

6 Ақпан 2026

СЕГІЗ ҒАСЫР САНАҒА СІҢГЕН КҮЙ

6 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button