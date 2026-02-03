ТӘРТІП ПЕН ТАЗАЛЫҚ  

Басты жаңалықтар

3 Ақпан 2026
46

Ақтөбе гуманитарлық-техникалық колледжінде облыстық жастар ресурстық орталығының бастамасымен «Заң және тәртіп» пен «Таза Қазақстан» қағидаттарын насихаттаған кездесу өтті.

Кездесуге Ақтөбе қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры Нұрасхан Ермекбаев, полиция лейтенанты Дильназ Мұханбетова, облыстық «Жасыл ел» штабының менеджері Иса-Бек Дүйсенбаев, облыстық жастар ресурстық орталығы басшысының орынбасары Заманай Қайнарұлы қатысты.

Іс-шара барысында спикерлер жастарға заң талаптарын сақтау, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, құқықбұзушылықтардың алдын алу жолдары және экологиялық сана мен «Таза Қазақстан» бастамасының маңыздылығы жөнінде мазмұнды ақпарат берді.

Кездесу соңында студенттер жеке құқықтары мен заңға қатысты сұрақтарын қойып, мамандардан тұшымды жауап алды.

А.БАЛЖАНАЙ.

