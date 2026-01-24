«Таза Қазақстан»

Таза Қазақстан: Ақтөбе облысында ғарыштық мониторинг арқылы анықталған 142 заңсыз қоқыс орыны жойылды

24 Қаңтар 2026
48

2025 жылы жүргізілген ғарыштық мониторинг нәтижесінде Ақтөбе облысының аумағында 155 рұқсат етілмеген қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны анықталды. Анықталған заңсыз қоқыс орындарының 142-сі жойылып, бұл бағыттағы жұмыс тиімділігінің жоғары деңгейде жүргізіліп жатқанын көрсетті.

Экология департаментінің мәліметінше, облыс аудандары бойынша жою көрсеткіші айтарлықтай жоғары. Атап айтқанда, Алға, Мәртөк, Хромтау және Қарғалы аудандарында анықталған барлық заңсыз полигондар толықтай жойылды. Ақтөбе қаласы бойынша Астана ауданында 82%, Алматы ауданында 88% көрсеткішке қол жеткізілді, ал Мұғалжар ауданында жою деңгейі 83%-ды құрады.

Аталған фактілер бойынша жергілікті атқарушы органдарға дала қоқыстарын жою және экологиялық ахуалды жақсарту жөнінде тиісті шаралар қабылдау туралы ресми хаттар жолданды. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғасып, ғарыштық мониторинг экологиялық бақылаудың тиімді құралы ретінде кеңінен қолданылатын болады.

24 Қаңтар 2026
48

Басқа жаңалықтар

Балалар жастан үйренеді…

13 Қаңтар 2026

420 мың тұрғынның үлесі

30 Желтоқсан 2025

ТАЗА ҚАЛА — ОРТАҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК

19 Желтоқсан 2025

150 түп қарағай егілді

5 Желтоқсан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button