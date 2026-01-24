Жаңалықтар

Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтеді

24 Қаңтар 2026
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның (Конституциялық комиссия) алғашқы отырысы өтеді.

Бұл туралы бүгін өзінің Telegram-дағы парақшасында ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мәлі етті.

Іс-шара әлеуметтік желідегі ресми парақшаларда: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026 Jibek Joly 24KZ телеарналарынан тікелей эфирде көрсетіледі.

Тікелей эфир сағат 14:00-де басталады.

Фото: Ақорда
24 Қаңтар 2026
