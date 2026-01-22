Жеңіс

Соғыста қаза тапқандарды іздейміз

22 Қаңтар 2026
116

«Atamnyn Amanaty» қоғамдық бірлестігі Ұлы Жеңістің 80 жылдығы аясында көптеген шаралар атқарып, оның ішінде соғыста хабар-ошарсыз кеткен боздақтарды іздестіру жөніндегі жұмыстарға үлес қосып келеді. Бірлестік құрылғалы бері «Atamnyn Amanaty» ресми сайты, әлеуметтік желілер мен байланыс телефондары арқылы хабарсыз кеткендерді іздестіруге 12 мыңнан астам өтініш келіп түскен.
Бірлестік өткен жылы Еуропа аумағында жерленген, аты-жөндері анықталған 20 мыңға жуық қазақстандық жауынгердің дерекқорын қалыптастырған. Олардың тікелей ұрпақтары мен туған-туыстарын ел аумағынан анықтау мақсатында барлық аудан және ауыл әкімдіктері арқылы іздестіру жұмыстары жүргізілген. Аталған бағыттағы жұмыстарды одан әрі жалғастыру мақсатында неміс концлагерьлері мен лагерьлерінде қаза болған қазақстандық сарбаздардың анықталған тізімі жолданып отыр.

Сарбаздардың анықталған тізімі

22 Қаңтар 2026
116

Басқа жаңалықтар

Партизан тағдыры

23 Желтоқсан 2025

Бұл — Іскендір Сәрсенбаев көшесі

5 Желтоқсан 2025

Ел қорғаған ер еді…

1 Тамыз 2025

Арманда кеткен боздақтар

29 Шілде 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button