Жеңіс
Арманда кеткен боздақтар
Елiмiзде Ұлы Женiстiң 80 жылдығы аясында көптеген іс-шаралар атқарылуда. Оның iшiнде хабар-ошарсыз кеткен боздақтардың eciмдерiн көпшілікке таныту ісі де бар. Бүгiнде ТМД мен Eуропа аумағында жерленген 20 мыңға жуық жауынгердiң аты-жөнi бар «боздақтар базасы» жасақталды. Ендiгi мақсат – сол майдангерлердiң тiкелей ұрпактары мен туған-туыстарын ел iшiнeн табу. Осы орайда Ақтөбе облысы бойынша хабарсыз кеткен жауынгерлердің тізімін ұсынамыз.
|Список бойцов
призванных из Актюбинской области
|
|Дата
Рож-
де-
ния
|Место
рождения
|Место
призыва
|Дата
при-
зыва
|Воинское
звание
|Последнее
место службы
|Дата
выбы-
тия
|Примечание(укажите то что написано на карточках, жена, родители, адрес)
|Причина
выбытия
|Место захоронения
|Герасименко Михаил Иванович
|1918
|Родился в Актюбинской обл., Казахстан.
|ст. лейтенант
|03.01.1944
|В книге Память есть стр. 370
|погиб
|Гомельская обл.
|Намайбаев Андриеш
|Родился в Актюбинской обл., Казахстан,
|рядовой
|ряд. 624-го сп.
|15.12.1943
|В книге Память есть стр. 361
|умер от ран
|Гомельская обл.
|Кантаров (Контаров) Утеш Есбергенович/Кантаров Улпеш Чебергенович
|1925
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н, п. Дмитриевка/с. Петрово
|мл.сержант
|3 УкрФ, 57А, 64ск, 52сд, 431сп
|08.10.1944
|отец Есберген – Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н, п. Дмитриевка/с. Петрово
|погиб
|Сербия
|Беггарли Грант
|1912
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Кокчетавский район
|красноармеец
|3 УкрФ, 57А, 1312 иптап
|17.10.1944
|жена Беггарли У.Ф. – Казахская ССР, Актюбинская обл., Кокчетавский район
|умер от ран
|Сербия
|Бечарян Грат
|1907 (1912)
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Кокшаский район
|красноармеец
|3 УкрФ, 1312 иптап
|19.10.1944
|неизвестно
|умер от ран
|Сербия
|Степаненко Захар Михайлович
|1918
|Казахская ССР, Актюбинская обл., г.Актюбинск/Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н, п. Березовский
|гв.старшина
|3 УкрФ, 57А, 64 ск, 73 гв сд, 214 гв сп
|16.10.1944
|Степаненко Прасковья Тимофеевна – Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н, п. Березовский
|погиб
|Сербия
|Картбаев Николай
|1922
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Байганинский район, Сартучанский с/с, к/з Крупской
|сержант
|З УкрФ, 574, 75 ск, 74 сд, 360 сп
|22.10.1944
|мать Ида – Казахская ССР, Актюбинская обл., Байганинский район, Сартучанский с/с, к/з Крупской
|погиб
|Сербия
|Остапенко Григорий Сидорович
|1914
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Костотецкий район, с. Джусала
|сержант
|3 УкрФ, 68 ск, 223 сд, 1039 сп
|15.12.1944
|жена Остапенко Ефросинья – Казахская ССР, Актюбинская обл., Костотецкий район, с. Джусала
|погиб
|Сербия
|Шарафилов Иван Васильевич
|1925
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский район, п.Веренев
|красноармеец
|3 УкрФ, 68 ск, 52 сд, 1028 ап
|05.12.1944
|неизвестно
|погиб
|Сербия
|Доскулов Бонаш
|1913
|северо-Казахстанская обл., Ленинский район, с. Берлек
|красноармеец
|3 УкрФ, 57А, 75 ск, 233 сд, 703 сп
|19.11.1944
|неизвестно
|погиб
|Сербия
|Назаров Зарлык
|1901
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Оргижский район, с.Алга
|красноармеец
|3 УкрФ, 57А, 64 ск, 236.сд, 177 сп
|20.11.1944
|жена Назарова – Казахская ССР, Актюбинская обл., Оргижский район, с.Алга
|погиб
|Сербия
|Сапожников Константин Васильевич
|1912
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темир
|гв.лейтенант
|3 УкрФ, 57А, 64 ск, 73 гв. сд, 211 гв. сп
|21.11.1944
|жена Лощенова Елизавета Алексеевна – Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темир
|погиб
|Сербия
|Исманкулов Дужуназар
|1913
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский район, к/з Бургомзай
|красноармеец
|3 УкрФ, 574, 75 ск, 133 сд, 122 сд, 596 сп
|17.04.1945
|неизвестно
|пропал без вести
|Сербия
|Турмугамбетов Кулыш
|1925
|Казахская ССР, Актюбинская обл, Новороссийский р-н
|Новороссийским РВК Казахской ССР Актюбинской обл
|красноармеец
|04.07.1944
|мать Турмугамбетова Уижан, Казахская ССР, Актюбинская обл, Степной р-н, Карактисайский с/с, к-з «Новый путь»
|Беларусь. Поставском р-не Витебской обл.
|Айманов Зайфула
|1925
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н, к/з Кара-Булак
|Актюбинская обл., Хобдинский РВК
|красноармеец
|881 сп
|16.08.1944
|умер от ран
|Литва
|Алиев Ибрагим
|1925
|Актюбинская обл., ст. Челкар
|Челкарский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н
|17.12.1942
|мл. сержант
|штаб 91 Гв. сд
|25.08.1944
|умер от ран
|Литва
|Алиев Ибраш
|1925
|Актюбинская обл., Челкарский р-н, ст. Челкар
|Актюбинская обл., Челкарский РВК
|гв. мл. сержант
|277 ГСП
|25.08.1944
|умер
|Литва
|Байтыш Павел Андреевич
|1909
|Актюбинская обл., Ключевой р-н
|Актюбинская обл., Ключевой РВК
|11.09.1944
|красноармеец
|264 СП
|08.03.1945
|умер от ран
|Литва
|Барымбаев Бахман
|1893
|Актюбинская обл., Иргизский р-н, к/з Темеростов, а. 8
|Иргизский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|1942
|красноармеец
|158 сд
|14.08.1944
|пропал без вести
|Литва
|Бекбусинов Тазабергон
|1922
|Актюбинская обл.
|Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н
|красноармеец
|716 СП
|20.10.1944
|умер от ран
|Литва
|Берединов Серсенгалит
|1906
|Актюбинская обл., Осельский р-н, Тапдкульский с/с, к/з «Ансай»
|__.__.1942, Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|1942
|красноармеец
|346 СП
|15.08.1944
|умер от ран
|Литва
|Бугарбаев Конопий
|1915
|Актюбинская обл., Ключевой р-н, к/з Ернозер
|__.__.1939, Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
|1939
|гв. рядовой
|3 Гв. арт. див. Прорыва 8 гв.габр.
|09.07.1944
|убит
|Литва
|Буша Бакит
|1906
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н, Алексеевский с/с
|__.__.1943, Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|1943
|гв. красноармеец
|7 Гв. мех. бр.
|10.07.1944
|убит
|Литва
|Бызов Александр Павлович
|1904
|Актюбинская обл., Степной р-н, Дзержинский с/с
|Ханосквенский РВК, Красноярский край
|красноармеец
|173 СД
|20.07.1944
|убит
|Литва
|Вышебабин Никита Григорьевич
|1912
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Ак-Курганский РВК, Узбекская ССР, Ташкентская обл., Ак-Курганский р-н
|гв. старшина
|77 гв. стр. полк
|27.07.1944
|умер от ран
|Литва
|Галюк Иван Мифодьевич
|1910
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н, п. Херсон
|Степной РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н
|красноармеец
|88 сд
|12.07.1944
|убит
|Литва
|Гиенко Александр Семенович
|1918
|г. Актюбинск
|Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|гв. ст. сержант
|3 Гв. мех. корп. 7 Гв. мото-мех. Бр.
|29.07.1944
|умер от ран
|Литва
|Гуменюк Виктор Дмитриевич
|1924
|Актюбинская обл., Мартукский р-н, с. Каратугай
|Джамбулский РВК, Казахская ССР
|лейтенант
|184 сд 294 сп
|14.07.1944
|умер от ран
|Литва
|Даутов Закарья
|1914
|г. Актюбинск, ул. Луговая, 33
|Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|мл. сержант
|6 Гв. Арм. 174 ОР
|11.10.1944
|пропал без вести
|Литва
|Джанбеков Аскар
|1921
|Актюбинская обл., Джурунский р-н, ст. Магаджарская, Каменный карьер
|__.__.1940, Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|1940
|гв. ст. сержант
|90 Гв. сд
|12.10.1944
|убит
|Литва
|Дудник Филипп Леонтьевич
|1917
|Киевская обл., Ротмистровский р-н
|Карагандинский РВК, Актюбинская обл.
|лейтенант
|26 Гв. сд
|02.08.1944
|умер от ран
|Литва
|Жакубов Кенжба
|Актюбинская обл., Степной р-н, к/з «Большевик»
|Степной РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н
|рядовой
|96 ошр
|17.08.1944
|умер от ран
|Литва
|Жиотканов Сахабой
|1907
|Актюбинская обл., Карабутакский р-н, Тосаткульский с/с, к/з «Имшиль»
|__.__.1942, Карабутакский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н
|1942
|рядовой
|262 сд
|08.10.1944
|убит
|Литва
|Иванченко Павел Федорович
|1904
|Актюбинская обл., Завязовский р-н, д. Бидорово
|Завязовский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|красноармеец
|1 ОШР 352 ССД 31 Арм.
|01.08.1944
|убит
|Литва
|Имогамбетов Шейон
|1908
|Актюбинская обл., Вольский р-н, с. № 22
|__.__.1942, Вольский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|1942
|красноармеец
|69 сп 97 сд
|12.10.1944
|умер от ран
|Литва
|Иськов Михаил Петрович
|1906
|Актюбинская обл., Актюбинский р-н
|Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|красноармеец
|144 сд 785 сп
|15.08.1944
|убит
|Литва
|Кизятов Кашабай
|1925
|Актюбинская обл., Ирловский р-н
|Иргизский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|рядовой
|штаб 24 Гв. сд
|16.08.1944
|умер от ран
|Литва
|Клячан Александр Ильич
|1902
|Орловская обл., Людиновский р-н, Сукролов
|__.05.1943, Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н
|_.05.1943
|гв. сержант
|8 Гв. мех. Бр. 1мсб
|10.07.1944
|убит
|Литва
|Кошакенов Дин
|1911
|Актюбинская обл., с. Красный Путь
|03.08.1942 Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н
|03.08.1942
|красноармеец
|18 отд. штурм. инж. сап. бат. 4 штурм. инж. сап. Бр.
|12.07.1944
|убит
|Литва
|Кузнецов Александр Сергеевич
|1902
|Саратовская обл., Широко-Карамышский р-н
|__.03.1944, Актюбинский ОВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|_.03.1944
|гв. ефрейтор
|штаб 18 Гв. сд
|31.07.1944
|убит
|Литва
|Курманов Избасар
|1913
|Актюбинская обл., Цильский р-н, к/з «Жастана»
|Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н
|красноармеец
|757 СП
|16.08.1944
|умер от ран
|Литва
|Куюков Лябберген
|1909
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н, Октябрьский с/с, к/з Ждали
|Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|сержант
|3 Гв. мех. корп. 129 ТП
|02.09.1944
|умер от ран
|Литва
|Маканов Сеткомал
|1914
|Актюбинская обл., Уилский р-н, а. № 4
|Чкаловский ГВК, Чкаловская обл., г. Чкалов
|рядовой
|120 танк. бр.
|16.08.1944
|убит
|Литва
|Мамбетов Амертай
|1921
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|рядовой
|47 сд
|19.08.1944
|убит
|Литва
|Мухашев Обругали
|1896
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Угильский р-н, к/з «Талтагай»
|18.03.1944, Кондинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|18.03.1944
|красноармеец
|251 СД
|18.10.1944
|убит
|Литва
|Намазбаев Гинжжагани
|1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
|15.03.1942, Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
|15.03.1942
|красноармеец
|51 сд
|10.10.1944
|пропал без вести
|Литва
|Неткачев Валентин Николаевич
|1924
|г. Актюбинск
|__.__.1943, Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|1943
|сержант
|2 Гв. АД прорыва РГК 33 мин.бр.
|30.07.1944
|убит
|Литва
|Нечитайлов Григорий Калиникович
|1925
|Актюбинская обл., Новороссийский р-н, п. Степной
|__.01.1943, Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н
|_.01.1943
|лейтенант
|63 сд
|17.10.1944
|убит
|Литва
|Никитенко Михаил Петрович
|1920
|Казахская ССР, г. Актюбинск, п. Богославск
|05.08.1944, Штаб патр. движения, Белоруссия
|05.08.1944
|красноармеец
|штаб 184 сд
|21.10.1944
|убит
|Литва
|Нургалиев Утюмс
|1908
|Актюбинская обл., Ключевой р-н, к/з «Максим Горький»
|01.02.1943, Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
|01.02.1943
|гв. красноармеец
|8 Гв. мех. Бр. 2мсб
|08.07.1944
|убит
|Литва
|Нургулышев Сапа
|1912
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|мл. лейтенант
|119 сд
|01.11.1944
|умер от ран
|Литва
|Сайфулин Асхат Умарович
|1925
|г. Актюбинск, ул. Фабричная, 20
|Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|красноармеец
|184 сд
|04.08.1944
|убит
|Литва
|Сатвалдин Абин
|1906
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|15.12.1943, Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|15.12.1943
|рядовой
|32 сд 17 сп
|29.07.1944
|убит
|Литва
|Сафрыгин Василий Иванович
|1912
|Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Степняк, Бриверхоз, Гуговая, 26
|Энбекшильдерский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Энбекшильдерский р-н
|рядовой
|77 Гв. СП
|01.08.1944
|умер от ран
|Литва
|Серсимбаев Сякан
|1924
|Актюбинская обл., Новороссийский р-н
|Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н
|сержант
|штаб 338 сд
|12.08.1944
|убит
|Литва
|Смирнов Иван Григорьевич
|1908
|Актюбинская обл., Шалухинский р-н
|Шалухинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|рядовой
|414 СП
|30.01.1945
|умер от ран
|Литва
|Табинбаев Куколай
|1923
|г. Актюбинск
|Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|сержант
|71 Гв. сд 219 гв.сп
|22.07.1944
|убит
|Литва
|Ташимов Дияр
|1914
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|__.__.1942, Карабутакский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н
|1942
|гв. ефрейтор
|90 Гв. сд
|08.10.1944
|убит
|Литва
|Телюк Салейдын Нурмух.
|1925
|Актюбинская обл.
|Абдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|красноармеец
|199 СП
|22.10.1944
|умер от ран
|Литва
|Толстов Федор Иванович
|1899
|Воронежская обл., Россошанский р-н, с. Коломинское
|08.05.1943, Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|08.05.1943
|гв. сержант
|8 Гв. мех. Бр. 1 МСБ
|18.08.1944
|пропал без вести
|Литва
|Тулейбергенов Куттый Жумагазинович
|1919
|Чкаловская обл., Буртинский р-н, д. Жанотугскин
|Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|лейтенант
|84 Гв. сд
|17.07.1944
|убит
|Литва
|Тюменбаев Медин
|1908
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|красноармеец
|штаб 338 сд
|19.08.1944
|убит
|Литва
|Урозхлиев Сергей
|1911
|Актюбинская обл., Новороссийский р-н
|Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н
|красноармеец
|159 сд
|12.10.1944
|умер от ран
|Литва
|Урсунбаев Кайрла
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н, п. Ново-Алексеевский
|Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|рядовой
|51 Гв. сд 154 гв.сп
|13.07.1944
|умер от ран
|Литва
|Утопленников Иван Андреевич
|1909
|Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Плесневатка
|__.__.1941, Мокинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|1941
|мл. сержант
|штаб 192 сд
|12.07.1944
|убит
|Литва
|Фень Николай Тихонович
|1924
|Актюбинская обл., Ключевский р-н, п. Золотоношенский
|Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|ефрейтор
|63 сд
|15.08.1944
|убит
|Литва
|Шаповалов Иван Лазарович
|1913
|Актюбинская обл., Родниковский р-н, с. Родниковка
|24.08.1941, Сайрамский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-н
|24.08.1941
|гв. мл. сержант
|8 Гв. мех. Бр. 2мсб
|08.07.1944
|убит
|Литва
|Шестаков Александр Викторович
|1924
|Курганская обл., Мишкинский р-н, дер. Ст.-Мишкино
|__.__.1943, Мискинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|1943
|красноармеец
|97 сд
|14.10.1944
|умер от ран
|Литва
|Ширидинов Хадыш
|1925
|Актюбинская обл., Батакульский с/с
|__.__.1943, Шуринский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|1943
|рядовой
|53 мех. бр. 1 мсб
|06.08.1944
|убит
|Литва
|Шнарбаев Бимурза
|1923
|Актюбинская обл., г. Илиз
|__.09.1942, Иргизский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|_.09.1942
|рядовой
|62 сд
|17.10.1944
|убит
|Литва
|Шубин Юрий Иванович
|1898
|Актюбинская обл., Кандальский р-н
|__.__.1943, Кандальский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|1943
|красноармеец
|160 СП
|19.11.1944
|умер от ран
|Литва
|Аманов Юлугул Аманенвич
|1901
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область
|24.11.1943
|Беларусь
|Абенов Шалкеш Абенович
|1906
|Узбен
|Абенов Камал. Актюбинск обл. Кобдинск р-н. Д Узбек.
|24.06.1943
|Беларусь
|Айтмагамбетов Жума Айтмагамбетович
|1901
|Шалхар
|Айтмагамбетова Бида. Актюбинск обл. Челкарский р-н.
|26.02.1944
|Беларусь
|Ажбагамбетов Саламбей Ажбагамбетович
|1902
|Актюбинск
|Брат Бейсембай Ажбагамбет. Актюбинск обл. Темирск р-н. Бадамша
|16.08.1943
|Беларусь
|Айтубетов Уразани
|1907
|Калинин
|Айтумбетов Ашарек. Актюбинск обл. д Аккемер.
|04.09.1943
|Беларусь
|Агаев Сарсен
|1896
|Сталинградская обл., Актюбинская
|Сталинград обл. Харбалинск р-н. Г. Актюбинск.
|18.02.1943
|Беларусь
|Аманиязов Илья
|1894
|Аманиязова Джуде. Актюбинск обл.Темирский р-н. д Темир.
|01.12.1942
|Беларусь
|Айдаев Магсум Кошаевович
|1918
|Казахская ССР
|Айтасов Кай. Каз ССР. Ст Алгей. Джелгельинск р-н. Д Сарголиск.
|22.01.1942
|Беларусь
|Амамбаев Куншу Аманбаевич
|1902
|Актюбинская обл.
|Актюбинск обл. Герхарск р-н. Аманбаев Держан.
|21.10.1944
|Беларусь
|Ашикбаев Херчетай
|1901
|Актюбинская обл.
|24. Ашикбаева Балауса. Актюбинск обл. Иргизск р-н. Д Муранек
|18.01.1943
|Беларусь
|Аяганов Алдаш Аяганович
|1902
|Казахская ССР
|Аяганова Ханамган. Актюбинск обл. Кара бутакск р-н. С Акпанду.
|07.03.1943
|Беларусь
|Ахтаев Курмантай Ахтаевич
|1910
|Актюбинская обл.
|Актюбинск обл. Байганинск р-н. Д Коплас. Мать Сарган.
|19.01.1944
|Беларусь
|Акпанов Квоныш Айдаушевич
|1903
|Актюбинская обл.
|Жпарова К. Актюбинск обл. Тимеракий р-н.ст Шубар-Кудук.
|09.02.1944
|Беларусь
|Алдиберген Нери Алдиберегнович
|1909
|Актюбинская обл.
|Женя Алдаберген Шамши. Актюбинск обл. Р-н Хобдишик. Д Жалешала.
|15.11.1942
|Беларусь
|Аймагамбетов Абиш Аймагамбитович
|1903
|Тимиралдан
|дев. Акмолинск обл.
|30.01.1944
|Беларусь
|Альбевай Баданн Елдыевич
|1919
|Казахская ССР
|Каз ССР. Актюбинск обл. Джуринский р-н. Д. Егиндибылак.
|19.03.1942
|Беларусь
|Алмуканов Абрай
|1897
|Актюбинская обл., район Карабутак, Уналтакчан
|Актюбинская область.
|27.12.1943
|Беларусь
|Аманязов Алмат Майланович
|1917
|Конжар
|Аманязов. Казахск ССР. Актюбинск обл. Кунжиский с/сов. С. Таже.
|18.09.1942
|Беларусь
|Айвазев Даньяр Айбасович
|17.05.1913
|Янды
|Казахстан. Актюбинск обл. Клишебемский р-н. Ул. Центр 88. Аивазину.
|06.08.1942
|Беларусь
|Алданов Шосимбай Алданович
|1911
|Актюбинская обл.
|Жена . Алданова. Актюбинск обл. Шахарский р-н. Д. Аул 7.
|Беларусь
|Айманов Абдугали Айманович
|1896
|Актюбинская обл.
|Женя. Айманова Кешван. Актюбинск обл. Байганьск р-н. 12 аул.
|25.01.1943
|Беларусь
|Алинов Бахи
|16.10.1917
|Актюбинская обл., Карагаске
|Актюбинская область. Карагаске.
|22.12.1941
|Беларусь
|Алниязов Муган Алниязович
|1900
|Актюбинская обл.
|Жена. Альниязова Жанима. Актюбинск обл. Уильски р-н. Д. Келтесай.
|27.09.1944
|Беларусь
|Абиб Бисенбай
|1895
|Казахстан. Актюбинская область. Вохантау
|14.01.1943
|Беларусь
|Аманязов Айдос Байдула
|1917
|Брат. Аманьязов Байдула. Каз ССР. Актюбинск обл. Д. Совхая. Магачанский дом 476.
|31.03.1943
|Беларусь
|Абдуны Сапа Абдулыевич
|1900
|Актюбинская обл.
|Жена. Абдоны. Актюбинск обл. Кораптанский р-н. Артувельский.
|Беларусь
|Абиев Гекий
|1920
|Актюбинская обл., Гзулбда
|Актюбинский область. Байганинский. Д. Гзулбада.
|06.10.1941
|Беларусь
|Алиев Касангали
|1919
|Актюбинск
|Актюбинская область. Ст. Шахар. Ул, Октябрьская 77.
|17.10.1941
|Беларусь
|Абадонов Гаврилл Степанович
|1911
|Беларусь
|Агашонов Бугумшан Алиевич
|25.06.1925
|Актюбинская обл.
|Казахская. Актюбинская область.
|Беларусь
|Аманов Тулеген Аманович
|1901
|Джамбулская обл., район Сары-Суйский
|Актюбинская область. Р-Н Салко. Жена- Шарий Аманова.
|Беларусь
|Амалясов Илья
|1895
|Ахтубинская
|01.12.1942
|Беларусь
|Аймагаметов Нуртаз Аймагаметович
|05.05.1916
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Сарыким
|Беларусь
|Алданов Сарсенбай
|1912
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область
|19.05.1943
|Беларусь
|Абиев Таймурхан
|1902
|Актюбинская обл., Шатар
|Актюбинская область. Д. Шатар.
|13.10.1942
|Беларусь
|Алпыспаев Уайыс
|1897
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|01.04.1944
|Беларусь
|Багмалгметов Курмагали Балмагамбетович
|12.07.1912
|Казахская ССР
|Казахстан. Актюбинская область. Родниковекиий р-н.аул. Бурте.Джанабейвурах.
|11.05.1942
|Беларусь
|Бикмухамбетов Салык Бикмухамбетович
|_.05.1898
|Кустанайская обл.
|10.05.1943
|Беларусь
|Бизеналин Тулей
|1918
|Актюбинская область.
|28.05.1944
|Беларусь
|Бигелев Норс Бигелович
|1896
|Актюбинск
|Актюбинская область.
|09.11.1944
|Беларусь
|Сизенов Атхари
|1905
|Актюбинская область .
|13.01.1943
|Беларусь
|Бланта Абдулла Блантович
|1902
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|16.05.1943
|Беларусь
|Байнашев Кара
|03.04.1896
|Човгар
|Актюбинская область.
|26.02.1943
|Беларусь
|Бизинов Седжан Саимович
|17.09.1922
|Актюбинская обл.
|16.06.1942
|Беларусь
|Бисимбаев Кукус
|1905
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|25.01.1944
|Беларусь
|Бисенбаев Шонадбай
|1895
|Саргамыш
|Актюбинская область.
|28.04.1943
|Беларусь
|Бисенов Коблаж Бисенович
|1920
|Актюбинск
|Актюбинская область.
|29.05.1943
|Беларусь
|Байдышев Захар Байдушевич
|02.02.1917
|Актюбинская обл.
|Сестора-Байдушева Назира. Акюбинская область.
|19.10.1942
|Беларусь
|Балимбетов Жувандык
|10.05.1922
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|11.06.1943
|Беларусь
|Байниязов Нурман
|1896
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|26.04.1943
|Беларусь
|Бисенов Кажигали Бисенович
|1902
|Актюбинская обл., Алагуза
|Актюбинская область.
|28.01.1944
|Беларусь
|Бобыр Николай Алексеевич
|1921
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|08.11.1941
|Беларусь
|Балгасин Захан
|1905
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|20.12.1942
|Беларусь
|Байтугелов Нургали Байтугелович
|01.03.1916
|Актюбинская обл.
|Байтугелов Сейнел. Актюбинская область.
|31.05.1942
|Беларусь
|Бикет Турмарамбет
|28.02.1907
|Жена-Бикет Шитап. Актюбинская область.
|02.01.1943
|Беларусь
|Бибетов Сейчан
|1902
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|18.03.1944
|Беларусь
|Байшан Сармбай
|1893
|Актюбинская область.
|07.12.1942
|Беларусь
|Биненден Атиш Биненденович
|1896
|Акмолинская обл.
|Актюбинская область.
|Беларусь
|Байдулетов Абиш
|05.03.1906
|Актюбинская обл., район Джурун
|Актюбинская область.
|Беларусь
|Бирмагамбетов Джумабай Болганович
|10.05.1920
|Актюбинская обл., район Уил, Колхоз «Курма»
|Актюбинская область,
|01.12.1941
|Беларусь
|Бинелеев Норс Муслинович
|1896
|Актюбинская обл.
|Актюбинская область.
|09.11.1944
|Беларусь
|Баишев Картбей
|1920
|Актюбинская обл.
|Актюбинск
|29.06.1942
|Беларусь
|Базовой Николай Иванович
|03.01.1921
|Казахстан, Актюбинская обл., Борисовка
|Сурзакский район. Актюбинская область.
|Беларусь
|Биджанов Кабыр
|1918
|Актюбинская область,Уилский р-н
|Меркенский РВК, Казахская ССР, Джамбулская обл., Меркенский р-н
|23.09.1944
|Болгария
|Моисеев Федор Андреевич
|Актюбинская область,г.Актобе
|1945
|погиб
|Болгария
|Аманов Давлед
|1913
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, а/с № 1
|1 партизан. бр.
|02.05.1945
|погиб
|Италия
|Бабичев Петр
|14.06.1901
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н, Жабанк с/с, к/з «Карахай»
|1 партизан. бр
|20.03.1945
|погиб
|Италия
|Донбаев Арынбасан
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н, ст. Тог
|1 партизан. бр
|02.02.1945
|погиб
|Италия
|Телеубергенов Жалгас
|1923
|Актюбинская область, Челкарский район, а. № 15
|Алгинский
РВК,
Казахская ССР,
Актюбинская
область
|04.03.1942
|красноармеец
|122 сд
|03.04.1945
|убит
|Хорватия
|Мингалиб Сады
|1919
|Актюбинская обл., Мартукский р-н, к/з «Красный скотовод»
|Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл.
|красноармеец
|132 сп
|07.11.1942
|умер от ран
|Узбекистан
|
|1908
|Ивановская обл., г. Суздаль
|Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н
|сержант
|22 гв. кп
|26.03.1943
|умер от ран
|Узбекистан
|Шестаев Николай Алексеевич
|1919
|Актюбинская обл., ст. Мартук
|Акмолинский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Акмолинский р-н
|красноармеец
|саво 682 тп
|06.12.1941
|умер от ран
|Узбекистан
|Алмагамбетов Вахмет Алмагабетов.
|1912
|Актюбинск, Дабинь
|31.03.1943
|Румыния
|Алмагамбетов Рахмет Алмагамбетович
|1912
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н, Дальний
|31.03.1943
|Румыния
|Байков Джалхашпай Байкоп
|1907
|Актюбинск, Акрабсовхоз
|05.12.1942
|Румыния
|Бактеяров Нияз Бахтеярович
|1895
|Актюбинск, Бакала
|15.01.1943
|Румыния
|Девлетов Кусан Девлет
|1898
|Актюбинск, Идакдыбла
|23.02.1943
|Румыния
|Жубатур Сраш
|1903
|Актюбинская обл., с. Данхар
|24.04.1943
|Румыния
|Замбушив Мабир Замбушив
|Актюбинск, Отисай
|13.10.1942
|погиб в плену
|Румыния
|Имирбаев Исман Имирбаевич
|1898
|Актюбинск, Иргас
|09.04.1943
|Румыния
|Исинджалов Бисинбай Ксинжон.
|1906
|Актюбинск, Покровская
|06.01.1943
|Румыния
|Кумаров Ахметкали Кумар
|1902
|Актюбинск, Челихта
|14.05.1943
|Румыния
|Мамашев Кошега Мамашев.
|1905
|Актюбинск, Каражиде
|01.02.1943
|Румыния
|
|1901
|Актюбинск, Саркамис
|18.11.1942
|Румыния
|Мерженбаев Сантесбай Мерженба
|1897
|Актюбинск, Миол
|15.11.1942
|Румыния
|Мухамедяр Утегули Юсупович
|1900
|г. Актюбинск, с. Игындыбла
|31.03.1943
|Румыния
|Нуржанов Ураз Муржан
|1893
|Акмулин, Минчяловка
|02.09.1942
|Румыния
|Онарбай Курбалалиев Курбаналит
|1910
|Актюбинск, Атавай
|04.02.1943
|Румыния
|Онарбай Курбалалиев Курбаналит
|1910
|Актюбинск, Атавай
|04.02.1943
|Румыния
|Садиков Салин
|1900
|г. Актюбинск, с. Чончар
|04.05.1943
|Румыния
|Татманов Каби Татманович
|1896
|Актюбинск, Серчерский
|12.06.1943
|Румыния
|Телешмов Умирбай Тележис
|1893
|Актюбинск
|23.10.1942
|Румыния
|Хайтанов Гавайдула
|1900
|Казахская ССР, Актюбинская обл., с. Тамады
|07.12.1942
|Румыния
|Ярахосимов Музахул
|1901
|Актюбинский р-н, с. Арла
|27.04.1943
|Румыния
|Телеубергенов Жалгас
|1923
|Актюбинская область, Челкарский район, а. № 15
|Алгинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская область
|04.03.1942
|красноармеец
|122 сд
|03.04.1945
|убит
|Хорватия
|Тасбулатов Кальча
|1918
|Байганинский р-н
|Байганинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл, Байганинский р-н
|гв. Сержант
|10 гв. Кд
|12.04.1945
|убит
|Словакия
|Бактияров Толгат
|1921
|Казахская ССР, Шалкарский р-н
|Шелкар РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл, Шелкарский р-н
|сержант
|20.04.1945
|Чехия
|Завьялов Иван Васильевич
|1917
|Казахская ССР, Темирский р-н, п. Шубаркудук
|капитан
|20.06.1945
|Чехия
|Искаков Койшыбай
|1918
|Казахская ССР, г. Актобе
|Торткул р-н, Узбекская ССР, Кара-Калпакское АССР, Торткул РВК
|лейтенант
|27.04.1945
|Чехия
|Козин Зийнил Габденович
|1925
|Казахская ССР, Иргизкий р-н
|Ильинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл
|Красноармеец
|02.07.1945
|Чехия
|Муханов Бидла
|1917
|Табын р-н,
|Рядовой
|26.04.1945
|Чехия
|Русков Борис Павлович
|1924
|Казахская ССР, Шалкарский р-н
|Шалкарский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл, Шалкарская р-н
|младший сержант
|22.04.1945
|Чехия
|Умирваев Киргинбаи
|1923
|Казахская ССР, Темирский р-н
|рядовой
|15.04.1945
|Чехия
|Цапов Михаил Андреевич
|1910
|Казахская ССР
|рядовой
|17.04.1945
|Чехия
|Платонов Василий Иванович
|26.09.1913
|Тургайская обл. Актюбинский уезд, населенный пункт Средний Ак-Тюбе
|красноармеец
|71 стрелковый полк 30 стрелковая девизия
|04.091941
|попал в плен
|Морибор
|Дусагарин Балантар
|1900
|Джурунский р-н, Актюбинская обл., Казахская ССР
|Актюбинский РВК
|Гв. рядовой, стрелок
|227 гв. сп 79 гв. сд 8 гв. А ЮЗФ
|26.10.1943
|убит
|Донецк
|Исламамедов Ыскак
|колхоз 13 Темирский р-н, Актюбинская обл. Ка-
захская ССР
|Глушевский РВК Актюбинской обл.
|Сержант
|210 сп 244 сд
12 А ЮЗФ
|21.08.1943
|умер от ран
|Донецк
|Бегенов Иргали
|1902
|Ключевой р-н, ст. Альга, к/з Сарблак
|рядовой
|27.04.1945
|Чехия 2020
|Кривоножкин Иван Григорьевич
|1904
|Казахская ССР, г. Актюбинск, ул. Талдинская
|рядовой
|26.04.1945
|Чехия 2020
|Кузяев Петр Васильевич
|1922
|Казахская ССР, Новороссийский р-н
|гв. ст. сержант
|25.04.1945
|Чехия 2020
|Кушанов Саит
|1902
|Байгаинский р-н, к/з Таракти
|гв. рядовой
|15.04.1945
|Чехия 2020
|Минбаев Туриш Минбаевич
|1908
|Актюбинская область
|военнопленный
|09.08.1944
|Чехия 2020
|Наурузбаев Ибрай
|1907
|Темирский р-н, п. Перелюбовский
|рядовой
|25.04.1945
|Чехия 2020
|Устюмеров Карим
|1913
|Казахская ССР, Семиозерный р-н
|сержант
|22.07.1945
|Чехия 2020
|Гринько Иван Устинович
|06.10.1926
|п. Кузнецовский, ныне Джурунский район, Актюбинская обл.
|14.09.1989
|погиб
|Латвия
|Муратов Камбар (Капбар)
|1924
|Казахская ССР, Иргизский р-н, Жабанк с/с, к/з Карахай
|красноармеец
|1 партизан. бр.
|31.03.1945
|убит
|Италия (Югославия)
|Багарамов Хайдаз (Богарамов Хаидар)
|1923
|Казахская ССР, Уилский р-н, а/с №1
|красноармеец
|1 партизан. бр.
|убит
|Италия (Югославия)
|Комбаров Василий Яковлевич
|1913
|Каз. ССР, Актюбинская обл., ст. Фжурун
|Журимский РВК
|_.08.1940
|красноармеец
|Мать Комбарова Анастасия Васильевна в 1946 г. Проживала г.Львов, ул.Пушкина №56 кв.7
|Смоленская обл
|Нурмаганбетов Елман
|1919
|Актюбинская обл., Иргизский р-н, аул №1
|422 сд
|20.09.1942
|Волгоград
|Космамбетов Измаганбет
|1904
|Актюбинская обл., Челкарский район. 16 аул
|131 сд
|24.07.1942
|Волгоград
|Фахрутдинов Сабир Галиевич
|1922
|Акмолинская обл, г.Акмолинск.
|62 А 141 минп, 147 сд
|Между 15.08.1942 и 15.09.1942
|пропал без вести
|Волгоград
|Барбиев Джамбул
|Джеромский р-н, Бахтыз с/с, ферма №3
|красноармеец, рабочий
|4 о. р. бат
|26.04.1944
|Вологодская облость
|Зобенко Степан Григорьевич
|ст. Мартюк, пос. Андреевка
|рядовой, стрелок
|196 с. д
|26.03.1944
|Вологодская облость
|Иманалин Сергари
|ст. Танды, Тандыкского с/с
|сержант
|25 гв. сп
|24.10.1943
|Вологодская облость
|Карбиев Джамбул
|Длиромский р-н, Кахтыз с/с, Фума№3.
|красноармеец
|4 О.Р. бат Д/А, рабочий
|26.04.1944
|Вологодская облость
|Кунмаганбеков Ксаин
|Радионовский р-н, село Черезбутяк.
|красноармеец, стрелок
|1036 сп
|14.07.1942
|Вологодская облость
|Курманбаев Тимбай (Тылбай)
|Актюбинская обл., ст. Челкарь, раз.
|сержант
|новол раб бат
|15.07.1942
|Вологодская облость
|Никушанов Тюлюген
|Актюбинская обл., Хобдинский р-н, Аксайский с/с
|рядовой
|15.07.1943
|Вологодская облость
|Нугуманов Тюльчен
|Хабдинский р-н, Аксайский с/с, к/з «Аксай»
|красноармеец, стрелок
|53 ОМСР
|16.07.1943
|Вологодская облость
|Педан Федор Федорович
|Акнобинская обл., Мартук, пос. Андреевка.
|красноармеец, рядовой
|3-й ОСБ
|09.05.1942
|Вологодская облость
|Пеккалайнен Иван Абрамович
|Акнобинская обл., Мартук, пос. Андреевка.
|красноармеец, рядовой
|716 осб
|07.04.1942
|Вологодская облость
|Сарин Сарсен
|Чалкарский р-н, к-з № 3
|красноармеец
|1251 сп
|08.05.1944
|Вологодская облость
|Улитин Илья Егорович
|Актюбинский РВК Казахской ССР.
|красноармеец
|527 сп
|27.10.1943
|Вологодская облость
|КУРМАШЕВ Жуубат (Жуабат)
|1914
|Казахстан, Актюбинская обл., Уилский р-н
|21.03.1943
|умер от болезни
|Курская область
|ЛЕОНЕНКО Антон Михайлович
|1924
|Казахстан, Актюбинская обл., Степной р-н, п. Васильковка
|02.03.1943
|погиб
|Курская область
|БОЛГАРИН Тюма
|1922
|Казахстан, Актюбинская обл., Уилский р-н
|16.03.1943
|погиб
|Курская область
|КОШЕГОРИН Кандибай
|1908
|Казахстан, Актюбинская обл., Байганинский р-н
|27.01.1943
|погиб
|Курская область
|КУДАЙБАРКИН Тмажон
|1905
|Казахстан, Актюбинская обл., Джурунский р-н
|29.01.1943
|погиб
|Курская область
|СИНЕКОПОВ Антон Ефимович
|Казахстан, Актюбинская обл., Есельский р-н, с. Братолюбовка
|06.02.1943
|погиб
|Курская область
|ДАУМИТОВ Дангерей
|1901
|Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р-н
|26.03.1943
|умер от ран
|Курская область
|НУРГАЛИЕВ Бур
|Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский р-н, Соволинский с/с
|05.02.1943
|погиб
|Курская область
|АТРОУБАЕВ Кайрум
|1918
|Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|28.02.1943
|погиб
|Курская область
|КУЗНЕЦОВ Емельян Ефимович
|1897
|Казахстан, Актюбинская обл., Верхнеубинский р-н
|04.03.1943
|погиб
|Курская область
|КУРМАНОВ Ераштан
|1923
|Казахстан, Актюбинская обл., Карабутакский р-н
|01.03.1943
|погиб
|Курская область
|ТИЗБАЕВ Исатай
|1902
|Казахстан, Актюбинская обл., Новороссийский р-н
|26.02.1943
|погиб
|Курская область
|ЖАКСАГУЛОВ Бисен
|1891
|Казахстан, Актюбинская обл., Уилский р-н, Миляенский с/с
|07.10.1943
|умер от ран
|Курская область
|КУПЕНОВ Джупан
|1911
|Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-н, Темростовский с/с
|07.02.1943
|погиб
|Курская область
|АГИБАЕВ Жимсембад
|1915
|Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|24.05.1942
|погиб
|Курская область
|Ташенов Бахтай
|1901
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н, Беломенс. с/с
|Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|06.12.1943
|умер от ран
|Пермский край
|Коваленко Андрей Прокофьевич
|1903
|Украинская ССР, Херсонская обл.
|Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
|15.08.1942
|Новгород
|Синчук Василий Прокофьевич (Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)
|1921
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Костистецкий р-н, п. Херсон
|Орский ГВК, Чкаловская обл., г. Орск
|01.02.1944
|Новгород
|Агнистов Мухамет-Кали
|1907
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н
|26.02.1943
|д.Залучье Новогородской облости
|Байтанов Сагайбай
|1912
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н., ст. Айга, Ключинский с/с, ул. Казахская, 13
|Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
|02.12.1942
|д.Залучье Новогородской облости
|Бисимбаев Джакуб
|Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|05.12.1942
|д.Залучье Новогородской облости
|Джарманов Туля
|1924
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, с. Батулино
|Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н
|28.02.1943
|д.Залучье Новогородской облости
|Дощанов Козин
|1896
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский р-н, Кутумтайский с/с, к/з Шарова
|Мартукский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский р-н
|05.12.1942
|д.Залучье Новогородской облости
|Ельшин Ильяс
|1924
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|Иргизский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|23.02.1943
|д.Залучье Новогородской облости
|Жолдыбаев Булдыртау
|1924
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский р-н
|Мартукский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский р-н
|07.03.1943
|д.Залучье Новогородской облости
|Ишкатов Курмангали
|1902
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
|Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н
|06.03.1943
|д.Залучье Новогородской облости
|Кинжибаев Садык
|1896
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н, аул 17, к/з им. Кагановича
|Карабутакский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н
|04.12.1942
|д.Залучье Новогородской облости
|Оторслин Дюсумбай
|1906
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н., аул 16
|Карабутакский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н
|25.02.1943
|д.Залучье Новогородской облости
|Саржанов Нуртаза
|1921
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н
|Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н
|16.02.1943
|д.Залучье Новогородской облости
|Ужеулин Шаппаркан
|1910
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темиров, ул. Туркестанская, 8, кв. 27
|Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н
|03.12.1942
|д.Залучье Новогородской облости
|ТУЛИМИСОВ Джуман
|1902
|Актюбинская обл. Терский р-н, д. Уил
|Ключевой РВК Актюбинская
|красноармеец курсант
|250 осбр
|12.08.1942
|убит
|список бойцов Тербунский рубеж
|Бондаренко Павел Ведорович (мадельон)
|1918(1913)
|Каз ССР Актюбинская обл. Хобринский р-н с.Вознесенское
|Медногорским ГВК Чкаловская обл.
|25.08.1941
|08.04.1942
|умер в плену
|Вологодская обл. Дополнение
|Айтжано Жваньяс (медальон)
|1900
|Каз ССР г.Актюбинск
|Актюбинским ГВК
|21.04.1942
|красноармеец
|_.12.1942
|пропал без вести
|Вологодская обл. Дополнение
|Беличенко Алексей Николаевич (медальон)
|1914
|Каз ССР Актюбинская обл. Новороссийский р-н, Новороссиский с/с
|Актюбинским РВК
|лейтинант
|Вологодская обл. Дополнение
|Важинский Андрей Павлович (медальон)
|1922
|Каз ССР Актюбинская обл. Новороийсский р-н
|Новороссийским РВК
|красноармеец
|114 отд. Стр бр
|11.08.1942
|погиб
|Вологодская обл. Дополнение