Арманда кеткен боздақтар

Ф.И.О

Дата

Рож-

де-

ния

Место

рождения

Место

призыва

Дата

при-

зыва

Воинское

звание

Последнее

место службы

Дата

выбы-

тия

Примечание(укажите то что написано на карточках, жена, родители, адрес)

Причина

выбытия

Место захоронения