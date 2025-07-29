Жеңіс

Арманда кеткен боздақтар

29 Шілде 2025
70

Елiмiзде Ұлы Женiстiң 80 жылдығы аясында көптеген іс-шаралар атқарылуда. Оның iшiнде хабар-ошарсыз кеткен боздақтардың eciмдерiн көпшілікке таныту ісі де бар. Бүгiнде ТМД мен Eуропа аумағында жерленген 20 мыңға жуық жауынгердiң аты-жөнi бар «боздақтар базасы» жасақталды. Ендiгi мақсат – сол майдангерлердiң тiкелей ұрпактары мен туған-туыстарын ел iшiнeн табу. Осы орайда Ақтөбе облысы бойынша хабарсыз кеткен жауынгерлердің тізімін ұсынамыз.

Список бойцов
призванных из Актюбинской области
Ф.И.О
Дата
Рож-
де-
ния		 Место
рождения		 Место
призыва		 Дата
при-
зыва		 Воинское
звание		 Последнее
место службы		 Дата
выбы-
тия		 Примечание(укажите то что написано на карточках, жена, родители, адрес) Причина
выбытия		 Место захоронения
Герасименко Михаил Иванович 1918 Родился в Актюбинской обл., Казахстан. ст. лейтенант 03.01.1944 В книге Память есть  стр. 370 погиб Гомельская обл.
Намайбаев Андриеш Родился в Актюбинской обл., Казахстан, рядовой ряд. 624-го сп. 15.12.1943 В книге Память есть  стр. 361 умер от ран Гомельская обл.
Кантаров (Контаров) Утеш Есбергенович/Кантаров Улпеш Чебергенович 1925 Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н, п. Дмитриевка/с. Петрово мл.сержант 3 УкрФ, 57А, 64ск, 52сд, 431сп 08.10.1944 отец Есберген – Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н, п. Дмитриевка/с. Петрово погиб Сербия
Беггарли Грант 1912 Казахская ССР, Актюбинская обл., Кокчетавский район красноармеец 3 УкрФ, 57А, 1312 иптап 17.10.1944 жена Беггарли  У.Ф.  – Казахская ССР, Актюбинская обл., Кокчетавский район умер от ран Сербия
Бечарян Грат 1907 (1912) Казахская ССР, Актюбинская обл., Кокшаский район красноармеец 3 УкрФ, 1312 иптап 19.10.1944 неизвестно умер от ран Сербия
Степаненко Захар Михайлович 1918 Казахская ССР, Актюбинская обл., г.Актюбинск/Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н, п. Березовский гв.старшина 3 УкрФ, 57А, 64 ск, 73 гв сд, 214 гв сп 16.10.1944 Степаненко Прасковья Тимофеевна – Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н, п. Березовский погиб Сербия
Картбаев Николай 1922 Казахская ССР, Актюбинская обл., Байганинский район, Сартучанский с/с, к/з Крупской сержант З УкрФ, 574, 75 ск, 74 сд, 360 сп 22.10.1944 мать Ида – Казахская ССР, Актюбинская обл., Байганинский район, Сартучанский с/с, к/з Крупской погиб Сербия
Остапенко Григорий Сидорович 1914 Казахская ССР, Актюбинская обл., Костотецкий район, с. Джусала сержант 3 УкрФ, 68 ск, 223 сд, 1039 сп 15.12.1944 жена Остапенко Ефросинья – Казахская ССР, Актюбинская обл., Костотецкий район,  с. Джусала погиб Сербия
Шарафилов Иван Васильевич 1925 Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский район, п.Веренев красноармеец 3 УкрФ, 68 ск, 52 сд, 1028 ап 05.12.1944 неизвестно погиб Сербия
Доскулов Бонаш 1913 северо-Казахстанская обл., Ленинский район, с. Берлек красноармеец 3 УкрФ, 57А, 75 ск, 233 сд, 703 сп 19.11.1944 неизвестно погиб Сербия
Назаров Зарлык 1901 Казахская ССР, Актюбинская обл., Оргижский район, с.Алга красноармеец 3 УкрФ, 57А, 64 ск, 236.сд, 177 сп 20.11.1944 жена Назарова – Казахская ССР, Актюбинская обл., Оргижский район, с.Алга погиб Сербия
Сапожников Константин Васильевич 1912 Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темир гв.лейтенант 3 УкрФ, 57А, 64 ск, 73 гв. сд, 211 гв. сп 21.11.1944 жена Лощенова Елизавета Алексеевна – Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темир погиб Сербия
Исманкулов Дужуназар 1913 Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский район, к/з Бургомзай красноармеец 3 УкрФ, 574, 75 ск, 133 сд, 122 сд, 596 сп 17.04.1945 неизвестно пропал без вести Сербия
Турмугамбетов Кулыш 1925 Казахская ССР, Актюбинская обл, Новороссийский р-н Новороссийским РВК Казахской ССР Актюбинской обл красноармеец 04.07.1944 мать Турмугамбетова Уижан, Казахская ССР, Актюбинская обл, Степной р-н, Карактисайский с/с, к-з «Новый путь» Беларусь. Поставском р-не Витебской обл.
Айманов Зайфула 1925 Актюбинская обл., Хобдинский р-н, к/з Кара-Булак Актюбинская обл., Хобдинский РВК красноармеец 881 сп 16.08.1944 умер от ран Литва
Алиев Ибрагим 1925 Актюбинская обл., ст. Челкар Челкарский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н 17.12.1942 мл. сержант штаб 91 Гв. сд 25.08.1944 умер от ран Литва
Алиев Ибраш 1925 Актюбинская обл., Челкарский р-н, ст. Челкар Актюбинская обл., Челкарский РВК гв. мл. сержант 277 ГСП 25.08.1944 умер Литва
Байтыш Павел Андреевич 1909 Актюбинская обл., Ключевой р-н  Актюбинская обл., Ключевой РВК 11.09.1944 красноармеец 264 СП 08.03.1945 умер от ран Литва
Барымбаев Бахман 1893 Актюбинская обл., Иргизский р-н, к/з Темеростов, а. 8 Иргизский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н 1942 красноармеец 158 сд 14.08.1944 пропал без вести Литва
Бекбусинов Тазабергон 1922 Актюбинская обл. Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н красноармеец 716 СП 20.10.1944 умер от ран Литва
Берединов Серсенгалит 1906 Актюбинская обл., Осельский р-н, Тапдкульский с/с, к/з «Ансай» __.__.1942, Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н 1942 красноармеец 346 СП 15.08.1944 умер от ран Литва
Бугарбаев Конопий 1915 Актюбинская обл., Ключевой р-н, к/з Ернозер __.__.1939, Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н 1939 гв. рядовой 3 Гв. арт. див. Прорыва 8 гв.габр. 09.07.1944 убит Литва
Буша Бакит 1906 Актюбинская обл., Хобдинский р-н, Алексеевский с/с __.__.1943, Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н 1943 гв. красноармеец 7 Гв. мех. бр. 10.07.1944 убит Литва
Бызов Александр Павлович 1904 Актюбинская обл., Степной р-н, Дзержинский с/с Ханосквенский РВК, Красноярский край красноармеец 173 СД 20.07.1944 убит Литва
Вышебабин Никита Григорьевич 1912 Казахская ССР, Актюбинская обл. Ак-Курганский РВК, Узбекская ССР, Ташкентская обл., Ак-Курганский р-н гв. старшина 77 гв. стр. полк 27.07.1944 умер от ран Литва
Галюк Иван Мифодьевич 1910 Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н, п. Херсон Степной РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н красноармеец 88 сд 12.07.1944 убит Литва
Гиенко Александр Семенович 1918 г. Актюбинск Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. гв. ст. сержант 3 Гв. мех. корп. 7 Гв. мото-мех. Бр. 29.07.1944 умер от ран Литва
Гуменюк Виктор Дмитриевич 1924 Актюбинская обл., Мартукский р-н, с. Каратугай Джамбулский РВК, Казахская ССР лейтенант 184 сд 294 сп 14.07.1944 умер от ран Литва
Даутов Закарья 1914 г. Актюбинск, ул. Луговая, 33 Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск мл. сержант 6 Гв. Арм. 174 ОР 11.10.1944 пропал без вести Литва
Джанбеков Аскар 1921 Актюбинская обл., Джурунский р-н, ст. Магаджарская, Каменный карьер __.__.1940, Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск 1940 гв. ст. сержант 90 Гв. сд 12.10.1944 убит Литва
Дудник Филипп Леонтьевич 1917 Киевская обл., Ротмистровский р-н Карагандинский РВК, Актюбинская обл. лейтенант 26 Гв. сд 02.08.1944 умер от ран Литва
Жакубов Кенжба Актюбинская обл., Степной р-н, к/з «Большевик» Степной РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н рядовой 96 ошр 17.08.1944 умер от ран Литва
Жиотканов Сахабой 1907 Актюбинская обл., Карабутакский р-н, Тосаткульский с/с, к/з «Имшиль» __.__.1942, Карабутакский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н 1942 рядовой  262 сд 08.10.1944 убит Литва
Иванченко Павел Федорович 1904 Актюбинская обл., Завязовский р-н, д. Бидорово Завязовский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. красноармеец 1 ОШР 352 ССД 31 Арм. 01.08.1944 убит Литва
Имогамбетов Шейон 1908 Актюбинская обл., Вольский р-н, с. № 22 __.__.1942, Вольский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. 1942 красноармеец 69 сп 97 сд 12.10.1944 умер от ран Литва
Иськов Михаил Петрович 1906 Актюбинская обл., Актюбинский р-н Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. красноармеец 144 сд 785 сп 15.08.1944 убит Литва
Кизятов Кашабай 1925 Актюбинская обл., Ирловский р-н Иргизский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н рядовой штаб 24 Гв. сд 16.08.1944 умер от ран Литва
Клячан Александр Ильич 1902 Орловская обл., Людиновский р-н, Сукролов __.05.1943, Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н _.05.1943 гв. сержант 8 Гв. мех. Бр. 1мсб 10.07.1944 убит Литва
Кошакенов Дин 1911 Актюбинская обл., с. Красный Путь 03.08.1942 Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н 03.08.1942 красноармеец 18 отд. штурм. инж. сап. бат. 4 штурм. инж. сап. Бр. 12.07.1944 убит Литва
Кузнецов Александр Сергеевич 1902 Саратовская обл., Широко-Карамышский р-н __.03.1944, Актюбинский ОВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. _.03.1944 гв. ефрейтор штаб 18 Гв. сд 31.07.1944 убит Литва
Курманов Избасар 1913 Актюбинская обл., Цильский р-н, к/з «Жастана» Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н красноармеец 757 СП 16.08.1944 умер от ран Литва
Куюков Лябберген 1909 Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н, Октябрьский с/с, к/з Ждали Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. сержант 3 Гв. мех. корп. 129 ТП 02.09.1944 умер от ран Литва
Маканов Сеткомал 1914 Актюбинская обл., Уилский р-н, а. № 4 Чкаловский ГВК, Чкаловская обл., г. Чкалов рядовой 120 танк. бр. 16.08.1944 убит Литва
Мамбетов Амертай 1921 Актюбинская обл., Хобдинский р-н Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н рядовой 47 сд 19.08.1944 убит Литва
Мухашев Обругали 1896 Казахская ССР, Актюбинская обл., Угильский р-н, к/з «Талтагай» 18.03.1944, Кондинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. 18.03.1944 красноармеец 251 СД 18.10.1944 убит Литва
Намазбаев Гинжжагани 1905 Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н 15.03.1942, Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н 15.03.1942 красноармеец 51 сд 10.10.1944 пропал без вести Литва
Неткачев Валентин Николаевич 1924 г. Актюбинск __.__.1943, Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. 1943 сержант 2 Гв. АД прорыва РГК 33 мин.бр. 30.07.1944 убит Литва
Нечитайлов Григорий Калиникович 1925 Актюбинская обл., Новороссийский р-н, п. Степной __.01.1943, Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н _.01.1943 лейтенант 63 сд 17.10.1944 убит Литва
Никитенко Михаил Петрович 1920 Казахская ССР, г. Актюбинск, п. Богославск 05.08.1944, Штаб патр. движения, Белоруссия 05.08.1944 красноармеец штаб 184 сд 21.10.1944 убит Литва
Нургалиев Утюмс 1908 Актюбинская обл., Ключевой р-н, к/з «Максим Горький» 01.02.1943, Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н 01.02.1943 гв. красноармеец 8 Гв. мех. Бр. 2мсб 08.07.1944 убит Литва
Нургулышев Сапа 1912 Актюбинская обл., Хобдинский р-н Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н мл. лейтенант 119 сд 01.11.1944 умер от ран Литва
Сайфулин Асхат Умарович 1925 г. Актюбинск, ул. Фабричная, 20 Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск красноармеец 184 сд 04.08.1944 убит Литва
Сатвалдин Абин 1906 Актюбинская обл., Хобдинский р-н 15.12.1943, Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н 15.12.1943 рядовой 32 сд 17 сп 29.07.1944 убит Литва
Сафрыгин Василий Иванович 1912 Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Степняк, Бриверхоз, Гуговая, 26 Энбекшильдерский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Энбекшильдерский р-н рядовой 77 Гв. СП 01.08.1944 умер от ран Литва
Серсимбаев Сякан 1924 Актюбинская обл., Новороссийский р-н Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н сержант штаб 338 сд 12.08.1944 убит Литва
Смирнов Иван Григорьевич 1908 Актюбинская обл., Шалухинский р-н Шалухинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. рядовой 414 СП 30.01.1945 умер от ран Литва
Табинбаев Куколай 1923 г. Актюбинск Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск сержант 71 Гв. сд 219 гв.сп 22.07.1944 убит Литва
Ташимов Дияр 1914 Актюбинская обл., Хобдинский р-н __.__.1942, Карабутакский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н 1942 гв. ефрейтор 90 Гв. сд 08.10.1944 убит Литва
Телюк Салейдын Нурмух. 1925 Актюбинская обл. Абдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. красноармеец 199 СП 22.10.1944 умер от ран Литва
Толстов Федор Иванович 1899 Воронежская обл., Россошанский р-н, с. Коломинское 08.05.1943, Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск 08.05.1943 гв. сержант 8 Гв. мех. Бр. 1 МСБ 18.08.1944 пропал без вести Литва
Тулейбергенов Куттый Жумагазинович 1919 Чкаловская обл., Буртинский р-н, д. Жанотугскин Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск лейтенант 84 Гв. сд 17.07.1944 убит Литва
Тюменбаев Медин 1908 Актюбинская обл., Хобдинский р-н Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н красноармеец штаб 338 сд 19.08.1944 убит Литва
Урозхлиев Сергей 1911 Актюбинская обл., Новороссийский р-н Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н красноармеец 159 сд 12.10.1944 умер от ран Литва
Урсунбаев Кайрла Актюбинская обл., Хобдинский р-н, п. Ново-Алексеевский Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н рядовой 51 Гв. сд 154 гв.сп 13.07.1944 умер от ран Литва
Утопленников Иван Андреевич 1909 Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Плесневатка __.__.1941, Мокинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. 1941 мл. сержант штаб 192 сд 12.07.1944 убит Литва
Фень Николай Тихонович 1924 Актюбинская обл., Ключевский р-н, п. Золотоношенский Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск ефрейтор 63 сд 15.08.1944 убит Литва
Шаповалов Иван Лазарович 1913 Актюбинская обл., Родниковский р-н, с. Родниковка 24.08.1941, Сайрамский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-н 24.08.1941 гв. мл. сержант 8 Гв. мех. Бр. 2мсб 08.07.1944 убит Литва
Шестаков Александр Викторович 1924 Курганская обл., Мишкинский р-н, дер. Ст.-Мишкино __.__.1943, Мискинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. 1943 красноармеец 97 сд 14.10.1944 умер от ран Литва
Ширидинов Хадыш 1925 Актюбинская обл., Батакульский с/с __.__.1943, Шуринский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. 1943 рядовой 53 мех. бр. 1 мсб 06.08.1944 убит Литва
Шнарбаев Бимурза 1923 Актюбинская обл., г. Илиз __.09.1942, Иргизский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н _.09.1942 рядовой 62 сд 17.10.1944 убит Литва
Шубин Юрий Иванович 1898 Актюбинская обл., Кандальский р-н __.__.1943, Кандальский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. 1943 красноармеец 160 СП 19.11.1944 умер от ран Литва
Аманов Юлугул Аманенвич 1901 Актюбинская обл. Актюбинская область 24.11.1943 Беларусь
Абенов Шалкеш Абенович 1906 Узбен Абенов Камал. Актюбинск обл. Кобдинск р-н. Д Узбек. 24.06.1943 Беларусь
Айтмагамбетов Жума Айтмагамбетович 1901 Шалхар Айтмагамбетова Бида. Актюбинск обл. Челкарский р-н. 26.02.1944 Беларусь
Ажбагамбетов Саламбей Ажбагамбетович 1902 Актюбинск Брат Бейсембай Ажбагамбет. Актюбинск обл. Темирск р-н. Бадамша 16.08.1943 Беларусь
Айтубетов Уразани 1907 Калинин Айтумбетов Ашарек. Актюбинск обл. д Аккемер. 04.09.1943 Беларусь
Агаев Сарсен 1896 Сталинградская обл., Актюбинская Сталинград обл. Харбалинск р-н. Г. Актюбинск. 18.02.1943 Беларусь
Аманиязов  Илья 1894 Аманиязова Джуде. Актюбинск обл.Темирский р-н. д Темир. 01.12.1942 Беларусь
Айдаев Магсум Кошаевович 1918 Казахская ССР Айтасов Кай. Каз ССР. Ст Алгей. Джелгельинск р-н. Д Сарголиск. 22.01.1942 Беларусь
Амамбаев Куншу Аманбаевич 1902 Актюбинская обл. Актюбинск обл. Герхарск р-н. Аманбаев Держан. 21.10.1944 Беларусь
Ашикбаев Херчетай 1901 Актюбинская обл. 24. Ашикбаева Балауса. Актюбинск обл. Иргизск р-н. Д Муранек 18.01.1943 Беларусь
Аяганов  Алдаш Аяганович 1902 Казахская ССР Аяганова Ханамган. Актюбинск обл. Кара бутакск р-н. С Акпанду. 07.03.1943 Беларусь
Ахтаев Курмантай Ахтаевич 1910 Актюбинская обл. Актюбинск обл. Байганинск р-н. Д Коплас. Мать Сарган. 19.01.1944 Беларусь
Акпанов Квоныш Айдаушевич 1903 Актюбинская обл. Жпарова К. Актюбинск обл. Тимеракий р-н.ст Шубар-Кудук. 09.02.1944 Беларусь
Алдиберген Нери Алдиберегнович 1909 Актюбинская обл. Женя Алдаберген Шамши. Актюбинск обл. Р-н Хобдишик. Д Жалешала. 15.11.1942 Беларусь
Аймагамбетов Абиш Аймагамбитович 1903 Тимиралдан дев.  Акмолинск обл. 30.01.1944 Беларусь
Альбевай Баданн Елдыевич 1919 Казахская ССР Каз ССР. Актюбинск обл. Джуринский р-н. Д. Егиндибылак. 19.03.1942 Беларусь
Алмуканов Абрай 1897 Актюбинская обл., район Карабутак, Уналтакчан Актюбинская область. 27.12.1943 Беларусь
Аманязов Алмат Майланович 1917 Конжар Аманязов. Казахск ССР. Актюбинск обл. Кунжиский с/сов. С. Таже. 18.09.1942 Беларусь
Айвазев Даньяр Айбасович 17.05.1913 Янды Казахстан. Актюбинск обл. Клишебемский р-н. Ул. Центр 88. Аивазину. 06.08.1942 Беларусь
Алданов Шосимбай Алданович 1911 Актюбинская обл. Жена . Алданова. Актюбинск обл. Шахарский р-н. Д. Аул 7. Беларусь
Айманов Абдугали Айманович 1896 Актюбинская обл. Женя. Айманова Кешван. Актюбинск обл. Байганьск р-н. 12 аул. 25.01.1943 Беларусь
Алинов Бахи 16.10.1917 Актюбинская обл., Карагаске Актюбинская область. Карагаске. 22.12.1941 Беларусь
Алниязов  Муган Алниязович 1900 Актюбинская обл. Жена. Альниязова Жанима. Актюбинск обл. Уильски р-н. Д. Келтесай. 27.09.1944 Беларусь
Абиб Бисенбай 1895 Казахстан. Актюбинская область. Вохантау 14.01.1943 Беларусь
Аманязов Айдос Байдула 1917 Брат. Аманьязов Байдула. Каз ССР. Актюбинск обл. Д. Совхая. Магачанский дом 476. 31.03.1943 Беларусь
Абдуны Сапа Абдулыевич 1900 Актюбинская обл. Жена. Абдоны. Актюбинск обл. Кораптанский р-н. Артувельский. Беларусь
Абиев Гекий 1920  Актюбинская обл., Гзулбда Актюбинский область. Байганинский. Д. Гзулбада. 06.10.1941 Беларусь
Алиев Касангали 1919 Актюбинск Актюбинская область. Ст. Шахар. Ул, Октябрьская 77. 17.10.1941 Беларусь
Абадонов Гаврилл Степанович 1911 Беларусь
Агашонов Бугумшан Алиевич 25.06.1925 Актюбинская обл. Казахская. Актюбинская область. Беларусь
Аманов  Тулеген Аманович 1901 Джамбулская обл., район Сары-Суйский Актюбинская область. Р-Н Салко. Жена- Шарий Аманова. Беларусь
Амалясов Илья 1895 Ахтубинская 01.12.1942 Беларусь
Аймагаметов Нуртаз Аймагаметович 05.05.1916 Казахская ССР, Актюбинская обл., Сарыким Беларусь
Алданов Сарсенбай 1912 Актюбинская обл. Актюбинская область 19.05.1943 Беларусь
Абиев Таймурхан 1902 Актюбинская обл., Шатар Актюбинская область. Д. Шатар. 13.10.1942 Беларусь
Алпыспаев Уайыс 1897 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюбинская область. 01.04.1944 Беларусь
Багмалгметов Курмагали Балмагамбетович 12.07.1912 Казахская ССР Казахстан. Актюбинская область. Родниковекиий р-н.аул. Бурте.Джанабейвурах. 11.05.1942 Беларусь
Бикмухамбетов Салык Бикмухамбетович _.05.1898  Кустанайская обл. 10.05.1943 Беларусь
Бизеналин Тулей 1918 Актюбинская область. 28.05.1944 Беларусь
Бигелев Норс Бигелович 1896 Актюбинск Актюбинская область. 09.11.1944 Беларусь
Сизенов Атхари 1905 Актюбинская область . 13.01.1943 Беларусь
Бланта Абдулла Блантович 1902  Актюбинская обл. Актюбинская область. 16.05.1943 Беларусь
Байнашев Кара 03.04.1896 Човгар Актюбинская область. 26.02.1943 Беларусь
Бизинов Седжан Саимович 17.09.1922 Актюбинская обл. 16.06.1942 Беларусь
Бисимбаев Кукус 1905 Актюбинская обл. Актюбинская область. 25.01.1944 Беларусь
Бисенбаев Шонадбай 1895 Саргамыш Актюбинская область. 28.04.1943 Беларусь
Бисенов Коблаж Бисенович 1920 Актюбинск Актюбинская область. 29.05.1943 Беларусь
Байдышев Захар Байдушевич 02.02.1917 Актюбинская обл. Сестора-Байдушева Назира. Акюбинская область. 19.10.1942 Беларусь
Балимбетов Жувандык 10.05.1922 Актюбинская обл. Актюбинская область. 11.06.1943 Беларусь
Байниязов Нурман 1896  Актюбинская обл. Актюбинская область. 26.04.1943 Беларусь
Бисенов Кажигали Бисенович 1902  Актюбинская обл., Алагуза Актюбинская область. 28.01.1944 Беларусь
Бобыр Николай Алексеевич 1921  Актюбинская обл. Актюбинская область. 08.11.1941 Беларусь
Балгасин Захан 1905  Актюбинская обл. Актюбинская область. 20.12.1942 Беларусь
Байтугелов Нургали Байтугелович 01.03.1916  Актюбинская обл. Байтугелов Сейнел. Актюбинская область. 31.05.1942 Беларусь
Бикет Турмарамбет 28.02.1907 Жена-Бикет Шитап. Актюбинская область. 02.01.1943 Беларусь
Бибетов Сейчан 1902 Актюбинская обл. Актюбинская область. 18.03.1944 Беларусь
Байшан Сармбай 1893 Актюбинская область. 07.12.1942 Беларусь
Биненден Атиш Биненденович 1896  Акмолинская обл. Актюбинская область. Беларусь
Байдулетов Абиш 05.03.1906  Актюбинская обл., район Джурун Актюбинская область. Беларусь
Бирмагамбетов Джумабай Болганович 10.05.1920  Актюбинская обл., район Уил, Колхоз «Курма» Актюбинская область, 01.12.1941 Беларусь
Бинелеев Норс Муслинович 1896 Актюбинская обл. Актюбинская область. 09.11.1944 Беларусь
Баишев Картбей 1920  Актюбинская обл. Актюбинск 29.06.1942 Беларусь
Базовой Николай Иванович 03.01.1921 Казахстан, Актюбинская обл., Борисовка Сурзакский район. Актюбинская область. Беларусь
Биджанов Кабыр 1918 Актюбинская область,Уилский р-н Меркенский РВК, Казахская ССР, Джамбулская обл., Меркенский р-н 23.09.1944 Болгария
Моисеев Федор Андреевич Актюбинская область,г.Актобе 1945 погиб Болгария
Аманов Давлед 1913 Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, а/с № 1 1 партизан. бр. 02.05.1945 погиб Италия
Бабичев Петр 14.06.1901 Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н, Жабанк с/с, к/з «Карахай» 1 партизан. бр 20.03.1945 погиб Италия
Донбаев Арынбасан Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н, ст. Тог 1 партизан. бр 02.02.1945 погиб Италия
Телеубергенов Жалгас 1923 Актюбинская область, Челкарский  район, а. № 15 Алгинский
РВК,
Казахская ССР,
Актюбинская
область		 04.03.1942 красноармеец 122 сд 03.04.1945 убит Хорватия
Мингалиб Сады 1919 Актюбинская обл., Мартукский р-н, к/з «Красный скотовод» Актюбинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл. красноармеец 132 сп 07.11.1942 умер от ран Узбекистан
Сибирев Михаил Степанович
1908 Ивановская обл., г. Суздаль Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н сержант 22 гв. кп 26.03.1943 умер от ран Узбекистан
Шестаев Николай Алексеевич 1919 Актюбинская обл., ст. Мартук Акмолинский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Акмолинский р-н красноармеец саво 682 тп 06.12.1941 умер от ран Узбекистан
Алмагамбетов Вахмет Алмагабетов. 1912 Актюбинск, Дабинь 31.03.1943 Румыния
Алмагамбетов Рахмет Алмагамбетович 1912 Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной р-н, Дальний 31.03.1943 Румыния
Байков Джалхашпай Байкоп 1907 Актюбинск, Акрабсовхоз 05.12.1942 Румыния
Бактеяров Нияз Бахтеярович 1895 Актюбинск, Бакала 15.01.1943 Румыния
Девлетов Кусан Девлет 1898 Актюбинск, Идакдыбла 23.02.1943 Румыния
Жубатур Сраш 1903 Актюбинская обл., с. Данхар 24.04.1943 Румыния
Замбушив Мабир Замбушив Актюбинск, Отисай 13.10.1942 погиб в плену Румыния
Имирбаев Исман Имирбаевич 1898 Актюбинск, Иргас 09.04.1943 Румыния
Исинджалов Бисинбай Ксинжон. 1906 Актюбинск, Покровская 06.01.1943 Румыния
Кумаров Ахметкали Кумар 1902 Актюбинск, Челихта 14.05.1943 Румыния
Мамашев Кошега Мамашев. 1905 Актюбинск, Каражиде 01.02.1943 Румыния
Мейхенов Айбай Мейкенович
1901 Актюбинск, Саркамис 18.11.1942 Румыния
Мерженбаев Сантесбай Мерженба 1897 Актюбинск, Миол 15.11.1942 Румыния
Мухамедяр Утегули Юсупович 1900 г. Актюбинск, с. Игындыбла 31.03.1943 Румыния
Нуржанов Ураз Муржан 1893 Акмулин, Минчяловка 02.09.1942 Румыния
Онарбай Курбалалиев Курбаналит 1910 Актюбинск, Атавай 04.02.1943 Румыния
Онарбай Курбалалиев Курбаналит 1910 Актюбинск, Атавай 04.02.1943 Румыния
Садиков Салин 1900 г. Актюбинск, с. Чончар 04.05.1943 Румыния
Татманов Каби Татманович 1896 Актюбинск, Серчерский 12.06.1943 Румыния
Телешмов Умирбай Тележис 1893 Актюбинск 23.10.1942 Румыния
Хайтанов Гавайдула 1900 Казахская ССР, Актюбинская обл., с. Тамады 07.12.1942 Румыния
Ярахосимов Музахул 1901 Актюбинский р-н, с. Арла 27.04.1943 Румыния
Телеубергенов Жалгас 1923 Актюбинская область, Челкарский район, а. № 15 Алгинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская область 04.03.1942 красноармеец 122 сд 03.04.1945 убит Хорватия
Тасбулатов Кальча 1918 Байганинский р-н Байганинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл, Байганинский р-н гв. Сержант 10 гв. Кд 12.04.1945 убит Словакия
Бактияров Толгат 1921 Казахская ССР, Шалкарский р-н Шелкар РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл, Шелкарский р-н сержант 20.04.1945 Чехия
Завьялов Иван Васильевич 1917 Казахская ССР, Темирский р-н, п. Шубаркудук капитан 20.06.1945 Чехия
Искаков Койшыбай 1918 Казахская ССР, г. Актобе Торткул р-н, Узбекская ССР,   Кара-Калпакское АССР, Торткул РВК лейтенант 27.04.1945 Чехия
Козин Зийнил Габденович 1925 Казахская ССР,  Иргизкий р-н Ильинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл Красноармеец 02.07.1945 Чехия
Муханов Бидла 1917 Табын р-н, Рядовой 26.04.1945 Чехия
Русков Борис Павлович 1924 Казахская ССР, Шалкарский р-н Шалкарский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл, Шалкарская р-н младший сержант 22.04.1945 Чехия
Умирваев Киргинбаи 1923 Казахская ССР, Темирский р-н рядовой 15.04.1945 Чехия
Цапов Михаил Андреевич 1910 Казахская ССР рядовой 17.04.1945 Чехия
Платонов Василий Иванович 26.09.1913 Тургайская обл. Актюбинский уезд, населенный пункт Средний Ак-Тюбе красноармеец 71 стрелковый полк 30 стрелковая девизия 04.091941 попал в плен Морибор
Дусагарин Балантар 1900 Джурунский р-н, Актюбинская обл., Казахская ССР Актюбинский РВК Гв. рядовой, стрелок 227 гв. сп 79 гв. сд 8 гв. А ЮЗФ 26.10.1943 убит Донецк
Исламамедов Ыскак колхоз 13 Темирский р-н, Актюбинская обл. Ка-
захская ССР		 Глушевский РВК Актюбинской обл. Сержант 210 сп 244 сд
12 А ЮЗФ		 21.08.1943 умер от ран Донецк
Бегенов Иргали 1902 Ключевой р-н, ст. Альга, к/з Сарблак рядовой 27.04.1945 Чехия 2020
Кривоножкин Иван Григорьевич 1904 Казахская ССР, г. Актюбинск, ул. Талдинская рядовой 26.04.1945 Чехия 2020
Кузяев Петр Васильевич 1922 Казахская ССР, Новороссийский р-н гв. ст. сержант 25.04.1945 Чехия 2020
Кушанов Саит 1902 Байгаинский р-н, к/з Таракти гв. рядовой 15.04.1945 Чехия 2020
Минбаев Туриш Минбаевич 1908 Актюбинская область военнопленный 09.08.1944 Чехия 2020
Наурузбаев Ибрай 1907 Темирский р-н, п. Перелюбовский рядовой 25.04.1945 Чехия 2020
Устюмеров Карим 1913 Казахская ССР, Семиозерный р-н сержант 22.07.1945 Чехия 2020
Гринько Иван Устинович 06.10.1926 п. Кузнецовский, ныне Джурунский район, Актюбинская обл. 14.09.1989 погиб Латвия
Муратов Камбар (Капбар) 1924 Казахская ССР, Иргизский р-н, Жабанк с/с, к/з Карахай красноармеец 1 партизан. бр. 31.03.1945 убит Италия (Югославия)
Багарамов Хайдаз (Богарамов Хаидар) 1923 Казахская ССР, Уилский р-н, а/с №1 красноармеец 1 партизан. бр. убит Италия (Югославия)
Комбаров Василий Яковлевич 1913 Каз. ССР, Актюбинская обл., ст. Фжурун Журимский  РВК _.08.1940 красноармеец Мать Комбарова Анастасия Васильевна в 1946 г. Проживала г.Львов, ул.Пушкина №56 кв.7 Смоленская обл
Нурмаганбетов Елман 1919 Актюбинская обл., Иргизский р-н, аул №1 422 сд 20.09.1942 Волгоград
Космамбетов Измаганбет 1904 Актюбинская обл., Челкарский район. 16 аул 131 сд 24.07.1942 Волгоград
Фахрутдинов Сабир Галиевич 1922 Акмолинская обл, г.Акмолинск. 62 А 141 минп, 147 сд Между 15.08.1942 и 15.09.1942 пропал без вести Волгоград
Барбиев Джамбул Джеромский р-н, Бахтыз с/с, ферма №3 красноармеец, рабочий 4 о. р. бат 26.04.1944 Вологодская облость
Зобенко Степан Григорьевич ст. Мартюк, пос. Андреевка рядовой, стрелок 196 с. д 26.03.1944 Вологодская облость
Иманалин Сергари ст. Танды, Тандыкского с/с сержант 25 гв. сп 24.10.1943 Вологодская облость
Карбиев Джамбул Длиромский р-н, Кахтыз с/с, Фума№3. красноармеец 4 О.Р. бат Д/А, рабочий 26.04.1944 Вологодская облость
Кунмаганбеков Ксаин Радионовский р-н, село Черезбутяк. красноармеец, стрелок 1036 сп 14.07.1942 Вологодская облость
Курманбаев Тимбай (Тылбай) Актюбинская обл., ст. Челкарь, раз. сержант новол раб бат 15.07.1942 Вологодская облость
Никушанов Тюлюген  Актюбинская обл., Хобдинский р-н, Аксайский с/с рядовой 15.07.1943 Вологодская облость
Нугуманов Тюльчен Хабдинский р-н, Аксайский с/с, к/з «Аксай» красноармеец, стрелок 53 ОМСР 16.07.1943 Вологодская облость
Педан Федор Федорович Акнобинская обл., Мартук, пос. Андреевка. красноармеец, рядовой 3-й ОСБ 09.05.1942 Вологодская облость
Пеккалайнен Иван Абрамович Акнобинская обл., Мартук, пос. Андреевка. красноармеец, рядовой 716 осб 07.04.1942 Вологодская облость
Сарин Сарсен Чалкарский р-н, к-з № 3 красноармеец 1251 сп 08.05.1944 Вологодская облость
Улитин Илья Егорович Актюбинский РВК Казахской ССР. красноармеец 527 сп 27.10.1943 Вологодская облость
КУРМАШЕВ Жуубат (Жуабат) 1914 Казахстан, Актюбинская обл., Уилский р-н 21.03.1943 умер от болезни Курская область
ЛЕОНЕНКО Антон Михайлович 1924 Казахстан, Актюбинская обл., Степной р-н, п. Васильковка 02.03.1943 погиб Курская область
БОЛГАРИН Тюма 1922 Казахстан, Актюбинская обл., Уилский р-н 16.03.1943 погиб Курская область
КОШЕГОРИН Кандибай 1908 Казахстан, Актюбинская обл., Байганинский р-н 27.01.1943 погиб Курская область
КУДАЙБАРКИН Тмажон 1905 Казахстан, Актюбинская обл., Джурунский р-н 29.01.1943 погиб Курская область
СИНЕКОПОВ Антон Ефимович Казахстан, Актюбинская обл., Есельский р-н, с. Братолюбовка 06.02.1943 погиб Курская область
ДАУМИТОВ Дангерей 1901 Казахстан, Актюбинская обл., Мартукский р-н 26.03.1943 умер от ран Курская область
НУРГАЛИЕВ Бур Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский р-н, Соволинский с/с 05.02.1943 погиб Курская область
АТРОУБАЕВ Кайрум 1918 Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский р-н 28.02.1943 погиб Курская область
КУЗНЕЦОВ Емельян Ефимович 1897 Казахстан, Актюбинская обл., Верхнеубинский р-н 04.03.1943 погиб Курская область
КУРМАНОВ Ераштан 1923 Казахстан, Актюбинская обл., Карабутакский р-н 01.03.1943 погиб Курская область
ТИЗБАЕВ Исатай 1902 Казахстан, Актюбинская обл., Новороссийский р-н 26.02.1943 погиб Курская область
ЖАКСАГУЛОВ Бисен 1891 Казахстан, Актюбинская обл., Уилский р-н, Миляенский с/с 07.10.1943 умер от ран Курская область
КУПЕНОВ Джупан 1911 Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-н, Темростовский с/с 07.02.1943 погиб Курская область
АГИБАЕВ Жимсембад 1915 Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-н 24.05.1942 погиб Курская область
Ташенов Бахтай 1901 Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н, Беломенс. с/с Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н 06.12.1943 умер от ран Пермский край
Коваленко Андрей Прокофьевич 1903 Украинская ССР, Херсонская обл. Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н 15.08.1942 Новгород
Синчук Василий Прокофьевич (Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») 1921  Казахская ССР, Актюбинская обл., Костистецкий р-н, п. Херсон Орский ГВК, Чкаловская обл., г. Орск 01.02.1944 Новгород
Агнистов Мухамет-Кали 1907 Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н Хобдинский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н 26.02.1943 д.Залучье Новогородской облости
Байтанов Сагайбай 1912 Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н., ст. Айга, Ключинский с/с, ул. Казахская, 13 Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н 02.12.1942 д.Залучье Новогородской облости
Бисимбаев Джакуб Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск Актюбинский ГВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск 05.12.1942 д.Залучье Новогородской облости
Джарманов Туля 1924 Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, с. Батулино Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н 28.02.1943 д.Залучье Новогородской облости
Дощанов Козин 1896 Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский р-н, Кутумтайский с/с, к/з Шарова Мартукский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский р-н 05.12.1942 д.Залучье Новогородской облости
Ельшин Ильяс 1924 Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н Иргизский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н 23.02.1943 д.Залучье Новогородской облости
Жолдыбаев Булдыртау 1924 Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский р-н Мартукский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Мартукский р-н 07.03.1943 д.Залучье Новогородской облости
Ишкатов Курмангали 1902 Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н Ключевой РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н 06.03.1943 д.Залучье Новогородской облости
Кинжибаев Садык 1896 Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н, аул 17, к/з им. Кагановича Карабутакский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н 04.12.1942 д.Залучье Новогородской облости
Оторслин Дюсумбай 1906 Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н., аул 16 Карабутакский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н 25.02.1943 д.Залучье Новогородской облости
Саржанов Нуртаза 1921 Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н 16.02.1943 д.Залучье Новогородской облости
 Ужеулин Шаппаркан 1910 Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темиров, ул. Туркестанская, 8, кв. 27 Темирский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н 03.12.1942 д.Залучье Новогородской облости
ТУЛИМИСОВ Джуман 1902 Актюбинская обл. Терский р-н, д. Уил Ключевой РВК Актюбинская красноармеец курсант  250 осбр 12.08.1942 убит список бойцов Тербунский рубеж
Бондаренко Павел Ведорович (мадельон) 1918(1913) Каз ССР Актюбинская обл. Хобринский р-н с.Вознесенское Медногорским ГВК Чкаловская обл. 25.08.1941 08.04.1942 умер в плену Вологодская обл. Дополнение
Айтжано Жваньяс (медальон) 1900 Каз ССР г.Актюбинск Актюбинским ГВК 21.04.1942 красноармеец _.12.1942 пропал без вести Вологодская обл. Дополнение
Беличенко Алексей Николаевич (медальон) 1914 Каз ССР Актюбинская обл. Новороссийский р-н, Новороссиский с/с Актюбинским РВК лейтинант Вологодская обл. Дополнение
Важинский Андрей Павлович (медальон) 1922 Каз ССР Актюбинская обл. Новороийсский р-н Новороссийским РВК красноармеец 114 отд. Стр бр 11.08.1942 погиб Вологодская обл. Дополнение
29 Шілде 2025
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