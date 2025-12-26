Елімізде курорттық аймақтарды дамыту жөніндегі Жол картасы әзірленді
2025 жылы еліміздегі 8 негізгі курорттық аймаққа инвентаризация жүргізілді. Бұл туралы туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов 2025 жылды қорытындылау барысында мәлімдеді.
Ол аталған жұмыстардың нәтижесінде 2025-2028 жылдарға арналған курорттық аймақтарды дамыту жөніндегі Жол картасының жобасы әзірленгенін атап өтті.
Сондай-ақ биыл курорттық инфрақұрылымды жүйелі жаңғыртуды, қауіпсіздік деңгейін арттыруды, логистиканы және туристік сервистерді дамытуды көздейтін Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамытудың кешенді жоспары, сондай-ақ 2025-2029 жылдарға арналған «Маңғыстау» туристік аймағын дамытудың кешенді жоспары бекітілді.
Қазақстан халықаралық спорт ұйымдарымен өзара іс-қимылды күшейтуде
2025 жылы елімізде 135 спорт нысаны пайдалануға берілді, олардың басым бөлігі ауылды аймақтарды орналасқан. Бұл туралы туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов 2025 жылдың қорытындылау барысында хабарлады.
Ол ірі жобалардың жүзеге асырылғанын атап өтті. Оның ішінде Түркістандағы ескек есу арнасы және Қызылордадағы «Қайсар Арена» стадионы бар. Астанадағы Ұлттық спорт университетінің құрылысы жалғасып жатыр.
Паралимпиадалық және сурдлимпиадалық қозғалыс жүйелі түрде дамып келеді. Алғаш рет заңмен «мүгедектігі бар спортшыны сүйемелдейтін адам» ұғымы бекітіліп, ерекше қажеттілігі бар спортшылардың қатысу мүмкіндігі кеңейді.
2025 жылғы маңызды бағыттардың бірі — халықаралық спорт ұйымдарымен өзара іс-қимылды күшейту болды. Қазіргі таңда Қазақстанның 81 өкілі халықаралық және континенттік спорт федерацияларында жұмыс істейді. Бұдан бөлек, биыл елімізге 22 халықаралық спорт ұйымнан басшылар келді. Бұл еліміздің ұйымдастырушылық және инфрақұрылымдық әлеуетінің халықаралық деңгейде мойындалғанын дәлелдейді.
Тұрақты түрдегі халықаралық ынтымақтастықтың нәтижесінде 2027 жылы Қазақстанда үстел теннисі, дзюдо, стенд ату, бокс және джиу-джитсудан бес әлем чемпионатын өткізу туралы келісімдер жасалды. Бұл еліміздің халықаралық спорт алаңы ретіндегі сенімді әрі бәсекеге қабілетті мәртебесін одан әрі нығайтуда маңызды кезең болмақ.
