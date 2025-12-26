«Азық-түлік бағасы негізсіз көтерілмеуге тиіс»
Баға
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен жиында өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру шаралары талқыланды.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 9-17 желтоқсан аралығында аймақтағы баға индексі — 99,9 пайыз. Соңғы бір аптада сәбіз бен пияз бағасы төмендеді. Тоқсан қорытындысы бойынша 19 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарынан тұратын азық-түлік себетінің құны 12 теңгеге арзандаған.
Облыстық кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының басшысы Досжан Әлібековтің айтуынша, сиыр етін сатып алу жоспары ішінара орындалуда: 343 тоннаның 146,1 тоннасы ғана қамтамасыз етілген. Қалған көлемді толықтыру үшін алдын ала келісімдер жасалған. Сондай-ақ сауда үстемелеріне бақылау жалғасуда: жыл басынан бері 300-ден астам заңбұзушылық анықталып, 139 нысанға қатысты шаралар қабылданды.
Облыс әкімі салаға жауапты орынбасарына «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясымен және шаруашылықтармен бірлесіп, сауда желілерінде, шағын базарларда және «Табыс» супермаркеттерінде баға мен азық-түлікпен қамтылуын бақылауды тапсырды.
—Жаңа жыл — отбасылық мереке. Әр отбасы дастарқан жайып, дайындалатыны түсінікті. Сондықтан әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы негізсіз көтерілмеуге тиіс. Бағаның тұрақтылығын қамтамасыз етіп, сауда үстемелерін қатаң бақылау, негізсіз қымбаттаудың алдын алу және тауарлардың сауда желілеріне үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету қажет,— деді Асхат Шахаров.
Сондай-ақ өңір басшысы әрбір аудан мен қалада өнімнің қолжетімділігі мен жеткізілім көлемі тұрақты түрде мониторингтен өтуге тиіс екенін айтты. Бағаны тұрақтандыру және бақылау мәселелері қала мен аудан әкімдерінің жеке жауапкершілігінде болады.
Д.АЙДАР.