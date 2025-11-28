Заң мен тәртіп

«Заң мен тәртіп — салауатты қоғамның кепілі»

28 Қараша 2025
Ақтөбе қаласындағы №8 орта мектепте нашақорлық пен лудоманияның алдын алу мақсатында «Заң мен тәртіп — салауатты қоғамның кепілі» тақырыбында жалпықалалық интерактивті кездесу өтті.
Іс-шараға қалалық білім бөлімінің басшысы Меткүл Қосымбаева, құқық қорғау органының өкілдері, қала мектептерінің 8-10 сынып оқушылары, психологтер, сынып жетекшілері қатысты.

Кездесуде жастар арасында құқықбұзушылықты төмендету, есірткі мен психотропты заттардың зияны, лудоманияның қаупі, заңнамалық жауапкершілік және алдын алу тетіктері жан-жақты түсіндірілді.
Ақтөбе облысы прокуратурасының Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалау және қылмыстық қудалау басқармасының прокуроры Жүніс Кәкімовтің айтуынша, өңірде есірткі және психотропты заттар бойынша қылмыстар саны азаймай тұр.

— Мәселен, Қылмыстық кодекстің 296-бабы бойынша былтыр 120 адам, биыл 126 адам сотталған. Ал 297-бап — есірткі мен психотропты заттарды ірі және аса ірі көлемде өткізу бойынша өткен жылы 35 адам, биыл 39 адам жауапкершілікке тартылды. Бұл — өте алаңдатарлық көрсеткіш. Сондықтан кәмелетке толмағандарды күмәнді заттардан, бейтаныс ұсыныстардан аулақ жүруге шақырамын, — деді прокурор.

Кездесуде №8 мектептегі ер мұғалімдерден құралған «Тәртіп сақшылары» тобының жұмысы таныстырылды. Арнайы топ мүшесі Сүндет Жолдыбайұлының айтуынша, олар түнгі рейдтерге жиі шығады.

— Түнгі уақыттарда полиция қызметкерлерімен және ата-аналармен бірге рейдке шығып тұрамыз. Мақсатымыз — оқушылар арасындағы құқықбұзушылықтың алдын алу, беймезгіл уақытта ата-анасының немесе заңды өкілінің қарауынсыз жүрген жасөспірімдерді анықтау, — деді ол.

Кездесуде Ақтөбе қаласы Алматы ауданы №3 ҚПБ ЖПҚБ полиция майоры Кенжегүл Махмудова, облыстық жастар денсаулық орталығының меңгерушісі Серік Әлімбаев, №8 орта мектептің директоры Талғат Қаймолдин жасөспірімдерге құқықтық сауаттылықты арттыру, интернет кеңістігіндегі қауіптерден сақтану, зиянды әдеттерден аулақ болу және қиындық туған жағдайда үлкендерден көмек сұраудан тартынбау қажеттігін еске салды.

Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.

28 Қараша 2025
