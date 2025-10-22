Ақтөбе облысы мен Шаньси провинциясы арасындағы серіктестік бағыттары кеңеюде
Ақтөбе облысына ҚХР Шаньси провинциясынан ресми делегация келді. Қонақтарды облыс әкімінің орынбасары Абзал Әбдікәрімов қабылдады.
Кездесу барысында тараптар сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды кеңейту, сондай-ақ бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады.
Қазіргі таңда Ақтөбе облысы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы тауар айналымы тұрақты өсім көрсетуде. 2025 жылдың 8 айының қорытындысы бойынша оның көлемі 622,3 млн АҚШ долларын (экспорт – 492,8 млн, импорт – 129,5 млн АҚШ доллары) құрады.
Өңірде Қытай капиталының қатысуымен 76 компания табысты жұмыс жүргізуде. Сонымен қатар, жалпы құны 1,2 трлн теңге болатын 6 бірлескен инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Бұл жобалар газ-химия, түсті металлургия, құрылыс материалдары өндірісі және жаңартылатын энергия көздері салаларын қамтиды.
Делегация мүшелері «Ақтөбе» индустриялық аймағын, өңірдің ірі кәсіпорындарын және тарихи-мәдени нысандарды аралады. Сонымен қатар қонақтар «AMANAT» партиясының облыстық филиалының жұмысымен танысып, кейін «Қазхром» трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы — Ақтөбе ферроқорытпа зауытына барып, өндіріс барысын зерделеді.
Бұл кездесу Ақтөбе облысы мен Қытай арасындағы ынтымақтастықты тереңдетіп, жаңа инвестициялық мүмкіндіктерге жол ашты.
А.ІЛИЯС.