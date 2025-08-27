Заң мен тәртіп

Заң мен тәртіп: Ақтөбеде ауқымды гарнизондық тарату өтті

27 Тамыз 2025
32

26 мен 28 тамыз күндері аралығында облыс аумағында «Құқықтық тәртіп» жедел-алдын алу іс-шарасы өтуде. Осыған байланысты орталық алаңда полицияның кешенді күштерінің гарнизондық сапқа тұруы ұйымдастырылды. Бұл туралы Ақтөбе облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды.

Шара соңында полиция қызметкерлері мен Ұлттық ұлан әскери қызметшілері саптық даярлық пен тәртіпті паш етіп, салтанатты маршпен алаңнан өтті.

Гарнизондық сапқа тұрудан кейін тәртіп сақшылары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау бойынша өздеріне жүктелген міндеттерге кірісті.

Д.АЙДАР.

27 Тамыз 2025
32

Басқа жаңалықтар

Қоғам және құқықтық мәдениет

22 Тамыз 2025

«Заң және тәртіп»: Ақтөбе өңірінде қылмыс деңгейі төмендеп, интернет-алаяқтықпен күрес күшейді

19 Тамыз 2025

Тыйым салу нормалары: полицейлер қоғамдық орындарда киім кию тәртібін түсіндіруде

14 Тамыз 2025

 «Aqtobe camp-2025»: «құқықбұзушылықтан — құқық қорғауға»

7 Тамыз 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button