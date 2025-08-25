Экономика

2024 жылғы Президент Жолдауын жүзеге асыру: шикізаттық емес экспорт пен сауда көлемі 8,6%-ға өсті

25 Тамыз 2025
18

Үкімет Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм» атты Қазақстан халқына Жолдауын және өзге де тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде сауданы дамыту және еліміздің экспорттық әлеуетін күшейту бойынша жұмыстар жүргізіп келеді.

Үкімет отандық тауар өндірушілердің позициясын нығайту, шикізаттық емес экспорт көлемін арттыру және шағын және орта бизнесті қолдау бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде. Бизнесті жүргізудің ашық ережелері қалыптасып, ішкі сауда дамуда және отандық тауарлардың сыртқы нарыққа шығуы үшін инфрақұрылым жасалуда.

2025 жылғы қаңтар–шілде айларында сауда көлемі 8,6%-ға, ал салаға салынған инвестиция көлемі І жартыжылдықта 37%-ға өсіп, 438 млрд теңгеге жетті.

«Сауда саласында 800 мыңнан астам бизнес субъектісі айналысып, 1,5 млн-нан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. “Айтылды-жасалды» қағидаты бойынша Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында айтқан тапсырмалары қарқынды түрде жүзеге асырылуда», — деп атап өтті сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев.

