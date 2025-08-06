Заң мен тәртіп

«Құқықбұзушылықтан – құқықты қорғауға» атты жастармен кездесу

6 Тамыз 2025
«Aqtobe camp – 2025» жобасы аясында құқықтық сана мен құқықбұзушылықтың алдын алу тақырыбында жастармен кездесу өтті.

Іс-шараға құқық қорғау органдарының өкілдері қатысып, заң талаптарын сақтау, азаматтардың құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ жастар арасындағы құқықбұзушылықтардың алдын алу шаралары жөнінде әңгіме өрбітті.
Кездесу барысында қатысушылар өзекті мәселелерді талқылап, ой-пікірлерімен бөлісіп, мамандардан пайдалы кеңестер алды.
