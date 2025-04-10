Ресми

2025 жылы қолдануға рұқсат етілген БКМ

10 Сәуір 2025
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Салық кодексінің 166-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар үлгілері БКМ (бақылау-касса машинасы) мемлекеттік тізіліміне енгізілген деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар БКМ міндетті түрде қолданыла отырып жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 284-бабына сәйкес БКМ қолдану тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген.

Қазақстан Республикасының аумағында сауда операциялары, жұмыстарды орындау, қолма-қол ақша арқылы қызметтер көрсету кезінде жүргізілетін ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру кезінде бақылау-касса машинасын қолданбау, сондай – ақ пайдалану орны бойынша Мемлекеттік кірістер органында ақаулы немесе есепте тұрмайтын бақылау-касса машинасын қолдану-ескертуге әкеп соғады.

Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік):

-жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне-15АЕК мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады;

-орта кәсіпкерлік субъектілеріне -30АЕК мөлшерінде;

-ірі кәсіпкерлік субъектілеріне -50 АЕК мөлшерінде.

 

 

  

Қолдануға рұқсат етілген бақылау-касса машиналарының атауы

 
Мемлекеттік кірістер органдарына деректерді беру функциясы жоқ Мемлекеттік кірістер органдарына деректерді беру функциясымен
1 SHARP ER-A 250 RF  
2 AMC 100 Ф  
3 АСТРА-100 Ф  
4 ЕЛЕКТРОНИКА 92-06 МКФ  
5 МЕРКУРИЙ 115 Ф  
6 МИКРО-101 Ф  
7 МИКРО-10З Ф  
8 МИКРО-105 Ф  
9 МИНИКА 1101 Ф  
10 МИНИКА 1102 Ф  
11 ОКА 102 Ф  
12 ОКА 190 Ф  
13 ОКА 501.0-02 Ф  
14 ОКА 500.0-05 Ф  
15 ОКА 2000 Ф  
16 ЭКР 2101.1 Ф  
17 ЭКР 2102 Ф  
18 ЭКР 3102 Ф  
19 ЭЛВЕС-МИКРО-Ф  
20 ШТРИХ-ФР-Ф-KZ  
21 ШТРИХ-МИКРО-КZФ  
22 ЭЛИТ-МИКРО KZ  
23 ОКА 600Ф KZ (версия 1)  
24 ОКА ПФ KZ (версия 2)  
25 ОРИОН-100ФKZ  
26 МЕРКУРИИ 130 Ф KZ (версия 130KZ 037)  
27 ОКА МФ KZ (версия ККМ 01;

версия ПО 11.03)

  
28 NCR 7197-printer-Meбиуc 3К KZ (версия 2.89)  
29 Меркурий- 180ФKZ (версия 180RV

1-1.hex 20-704)

  
30 RS-Bank V.6  
31 ПОРТ MP-55L ФKZ (версия В.18.71)  
32 ПОРТ МР-55В ФKZ (версия В.18.51)  
33 ПОРТ DP-50 ФКZ (версия В. 18.41)  
34 ОСТ-Сервер  
35 ПРИМ-88ФКZ (версия В.18.41)  
36 Компьютерная система «Система обработки розничных платежей населения «Авангард Plat» (версия 1.0)  
37 Компьютерная система «Программный фискализатор»  
38 Компьютерная система «ОСМП – Казахстан» (версия 1.0)  
39 Компьютерная система «Система обработки розничных платежей «Astana-Plat» (версия 2.0)  
40 ПОРТ МР-55В ФКZ (версия 18.52)  
41 ПОРТ MP-55L ФКZ (версия 18.73)  
42 Меркурий 115 ФКZ (версия 115KZ010)  
43 ПОРТ FP-60 ФKZ (версия 1.00KZ)  
44 Миника 1102 ФKZ (версия 01KZ)  
45 Миника 1102 ФKZ (версия 02KZ)  
46 ЭКР 2102 ФKZ (версия 01KZ)  
47 ЭКР 2102 ФKZ (версия 02KZ)  
48 Aypa-02ФP-KZ  
49 Компьютерная система «Mobius»  
50 ОКА ПФ KZ (версия – П1-03)  

 

51 ОКА МФ KZ (версия – П2-03)  
52 ОКА 102Ф KZ (версия – 102-02)  
53 Атрон – 200Ф KZ (версия – 200-02)  
54 Компьютерная система «ЦФТ- Банк» (версия ядра 6)  
55 Компьютерная система «Payments.IQ» (версии 2.5.4.)  
56   ПОРТ FPG-60 ФKZ
57   ПОРТ FPG-300 ФKZ
58   ПОРТ МР-55В ФKZ версия ОФД
59   ПОРТ DPG-25 ФKZ
60   ПОРТ FPG-1000 ФKZ
61 Автоматизированная банковская информационная система QPRAGMA версия 4.1D  
62   PAX S80 NORD OnlineKZ

(версия 1.1)
63   YARUS-TK-ON-KZ
64   ПОРТ DPG-35 ФKZ для ломбардов и пунктов приема стеклотары
65   ЭКР 2102 ФKZ (версия Online KZ)
66   Миника 1102 ФKZ

(версия Online KZ)
67   Меркурий – 115 ФKZ

(версия Online KZ)
68   Штрих-МР AY-K-KZ
69   IKKM-Light-KZ
70   IKKM-touch-KZ
71   IKKM-standart-KZ
72   Штрих-mobile-KKM-KZ
73   YARUS TK KZ online ОФД
74   ATPOH 200 ФKZ online
75   Меркурий 130 ФKZ

(версия Online KZ)
76   Меркурий 180 ФKZ

(версия Online KZ)
77   «ПОРТ DPG-150 ФKZ»
78   «ОКА ПФ KZ online»
79   «OKA MФ KZ online»
80   «WЕBKASSA 1.0»
81   «PAX D210 NORD OnlineKZ» (версия 1.2)
82   «ФP-ПTK-RR-02KZ»
83   «ФP-ПTK-RR-04KZ»
84   «ПОРТ FPG-350 ФKZ»
85   «Программный фискализатор 3.0.1»
86   КС «Система обработки розничных платежей» Astana-Plat» версия 2.1 online»
87   «Perfect мверсия online kz»
88   «Штрих-Light-ПТKZ»
89   «Штрих-M-ПTKZ»
90   «Штрих-ФP-ПTKZ»
91   «Элтекс MK-KZ»
92   «Аппаратно-программный комплекс контрольно-кассовая машина Webkassa 1.0»
93   «YARUS M2100KZ»
94   «Perfect S версия ONLINE KZ»
95   «eXpert SX версия ONLINE KZ»
96   «OKA 102Ф KZ Online»
97   «Миника 1105 ФКZ версия online KZ версия ПО 785-00»
98   «ПОРТ DPG-25ФКZ» версия обменных пунктов валют
99   «ПОРТ DPG-25ФКZ» для ломбардов и пунктов приема стеклотары
100   «ПОРТ DPG-35ФКZ» версия обменных пунктов валют
101   «Тандау+»
102   «NCR 7197-printer-Meбиyc-3K

КZ ONLINE»
103 «Аппаратно-программный комплекс контрольно-кассовая машина Webkassa 1.0 без функции передачи данных»  
104   «PAX S80 NORD OnlineKZ (Версия 2.0 Универсальная)»
105   «PAX D210 NORD OnlineKZ (Версия 2.0 Универсальная)»
106   «ПО передачи фискальных данных на сервера ОФД и последующей печати чеков «eCashBox»
107   «ПО передачи фискальных данных на сервера ОФД и последующей печати чеков «CashBoxSystem»
108   «SmartOnline KKM 1.0»
109   «SmartBox ФПД»
110   «Миника 1102 ФKZ»

(для ломбардов и пунктов приема металла и стеклотары)
111   «Аппаратно-программный комплекс Webkassa 2.0»
112   «ПОРТ МР-55В ФKZ версия ОФД для ломбардов и пунктов приема стеклотары»
113   «ФР-ПТК-RR-03KZ»
114   Perfect M ЛОМБАРД

версия online KZ)
115   Аура 3
116   Мобильное приложение контрольно-кассовая машина «rekassa» версия 1.0 iOS
117   Мобильное приложение контрольно-кассовая машина «rekassa» версия 1.1 iOS
118   «Информационная система

«RetailSolutions»
119   «Компьютерная система ТАУЛИНК ONLINE V1»
120   NordApp ККМ (версия 1.0 OnlineKZ)
121   CFR v3.0
122   Аппаратно-программный комплекс «LightKassa»
123   «Аппаратно-программный комплекс ALSEP KASSA ONLINE» (версия 1.0)
124   «Mobius с функцией фиксации и (или) передачи данных»

(версия 7.3)
125   «Программная касса «AMAN» (Версия 1.0)
126   «Контрольно-кассовая машина аппаратно-программный комплекс с функцией фиксации и передачей данных «OnlineKassa v 1.0»
127   «АПК ККМ КТ-СМАРТ»
128   «Система фискальных данных»версия 1.0
129   «ARLAN 07FKZ»
130   «ФЕЛИКС-РМФKZ версия onlinekz»
131   «Аппаратно-программный комплекс ККМ ALTYNKASSA» версия 1.0
132   «Аппаратно-программный комплекс «NURKASSA» Версии 1.0
133   РИТЕЙЛ-КОМБО-01ФKZ
134   Пионер – 114ФKZ
135   «Аппаратно-программный комплекс «WIPON»
136   «Аппаратно-программный комплекс «Бухта 1.0»
137   «Программная Касса «KKM-kassa» версия 1.0
138   «Контрольно-кассовая машина «reKASSA» версия 2.0
139   АПК «Мебиус»
140   АПК «Учет.Онлайн Касса»
141   «Аппаратно-программный комплекс WK-3C-FR»
142   «Курск 1110ФKZ Online»
143   «ПИКАССА-ФКZ» версия online
144   Аппаратно-программный комплекс WEBKASSA 3.0
145   Аппаратно-программный комплекс BKASSA
146   «Контрольно-кассовая машина «TEZPOS 2.0»
147   «Порт-100Ф»
148   «Порт-600Ф»
149   «Порт-1000Ф»
150   «RETAIL-03ФKZ»
151   «АПК RetailKassaKZ»

версия 0.9.1
152   «Меркурий-185ФKZ» Online
153   «PROSTORKASSA» версия 1.11
154   «Кост-Касса» версия 1.0
155   «KazPay T1» версия Online KZ
156   «Контрольно-кассовая машина «reKassa» версия 3.0
157   «Микро 35G-Ф»
158   «АПК «Фискализатор» версия 1.0
159   «АПК «SenimKassa» версия 1.0
160   «E-Kassa»
161   «PAX A80 NORD OnlineKZ (Версия 3.0 Гибридная)»
162   «PAX A930 NORD OnlineKZ (Версия 3.0 Гибридная)»
163   Аппаратно-программный комплекс «Портall»
164   «KAZNA FKZ Online»
165   Контрольно-кассовая машина

«ПОРТ WP-50»
166   «Aisino A75 NORD ОnlineKZ (версия 3.0 гибридная)»
167   «Aisino A78 NORD ОnlineKZ (версия 3.0 гибридная)»
168   «GREEnKassa»
169   «MyBuhKassa 1.0.0»
170   «Программный комплекс ASSIST, FISYS» (СИСТЕМА ККМ)

версия 1.0
171   «Программное обеспечение «Аппаратно-программный комплекс «Checkbox» Версия 0.0.1»
172   «Kaspi Касса версия 2.0»
173   «ПОРТ-50Ф»
174   «ПОРТ-500Ф»

                              Ақтөбе облысы бойынша

Мемлекеттік кірістер департаменті

 

10 Сәуір 2025
60

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