2025 жылы қолдануға рұқсат етілген БКМ
Салық кодексінің 166-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар үлгілері БКМ (бақылау-касса машинасы) мемлекеттік тізіліміне енгізілген деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар БКМ міндетті түрде қолданыла отырып жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 284-бабына сәйкес БКМ қолдану тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген.
Қазақстан Республикасының аумағында сауда операциялары, жұмыстарды орындау, қолма-қол ақша арқылы қызметтер көрсету кезінде жүргізілетін ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру кезінде бақылау-касса машинасын қолданбау, сондай – ақ пайдалану орны бойынша Мемлекеттік кірістер органында ақаулы немесе есепте тұрмайтын бақылау-касса машинасын қолдану-ескертуге әкеп соғады.
Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік):
-жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне-15АЕК мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады;
-орта кәсіпкерлік субъектілеріне -30АЕК мөлшерінде;
-ірі кәсіпкерлік субъектілеріне -50 АЕК мөлшерінде.
|
№
|
Қолдануға рұқсат етілген бақылау-касса машиналарының атауы
|Мемлекеттік кірістер органдарына деректерді беру функциясы жоқ
|Мемлекеттік кірістер органдарына деректерді беру функциясымен
|1
|SHARP ER-A 250 RF
|2
|AMC 100 Ф
|3
|АСТРА-100 Ф
|4
|ЕЛЕКТРОНИКА 92-06 МКФ
|5
|МЕРКУРИЙ 115 Ф
|6
|МИКРО-101 Ф
|7
|МИКРО-10З Ф
|8
|МИКРО-105 Ф
|9
|МИНИКА 1101 Ф
|10
|МИНИКА 1102 Ф
|11
|ОКА 102 Ф
|12
|ОКА 190 Ф
|13
|ОКА 501.0-02 Ф
|14
|ОКА 500.0-05 Ф
|15
|ОКА 2000 Ф
|16
|ЭКР 2101.1 Ф
|17
|ЭКР 2102 Ф
|18
|ЭКР 3102 Ф
|19
|ЭЛВЕС-МИКРО-Ф
|20
|ШТРИХ-ФР-Ф-KZ
|21
|ШТРИХ-МИКРО-КZФ
|22
|ЭЛИТ-МИКРО KZ
|23
|ОКА 600Ф KZ (версия 1)
|24
|ОКА ПФ KZ (версия 2)
|25
|ОРИОН-100ФKZ
|26
|МЕРКУРИИ 130 Ф KZ (версия 130KZ 037)
|27
|ОКА МФ KZ (версия ККМ 01;
версия ПО 11.03)
|28
|NCR 7197-printer-Meбиуc 3К KZ (версия 2.89)
|29
|Меркурий- 180ФKZ (версия 180RV
1-1.hex 20-704)
|30
|RS-Bank V.6
|31
|ПОРТ MP-55L ФKZ (версия В.18.71)
|32
|ПОРТ МР-55В ФKZ (версия В.18.51)
|33
|ПОРТ DP-50 ФКZ (версия В. 18.41)
|34
|ОСТ-Сервер
|35
|ПРИМ-88ФКZ (версия В.18.41)
|36
|Компьютерная система «Система обработки розничных платежей населения «Авангард Plat» (версия 1.0)
|37
|Компьютерная система «Программный фискализатор»
|38
|Компьютерная система «ОСМП – Казахстан» (версия 1.0)
|39
|Компьютерная система «Система обработки розничных платежей «Astana-Plat» (версия 2.0)
|40
|ПОРТ МР-55В ФКZ (версия 18.52)
|41
|ПОРТ MP-55L ФКZ (версия 18.73)
|42
|Меркурий 115 ФКZ (версия 115KZ010)
|43
|ПОРТ FP-60 ФKZ (версия 1.00KZ)
|44
|Миника 1102 ФKZ (версия 01KZ)
|45
|Миника 1102 ФKZ (версия 02KZ)
|46
|ЭКР 2102 ФKZ (версия 01KZ)
|47
|ЭКР 2102 ФKZ (версия 02KZ)
|48
|Aypa-02ФP-KZ
|49
|Компьютерная система «Mobius»
|50
|ОКА ПФ KZ (версия – П1-03)
|51
|ОКА МФ KZ (версия – П2-03)
|52
|ОКА 102Ф KZ (версия – 102-02)
|53
|Атрон – 200Ф KZ (версия – 200-02)
|54
|Компьютерная система «ЦФТ- Банк» (версия ядра 6)
|55
|Компьютерная система «Payments.IQ» (версии 2.5.4.)
|56
|ПОРТ FPG-60 ФKZ
|57
|ПОРТ FPG-300 ФKZ
|58
|ПОРТ МР-55В ФKZ версия ОФД
|59
|ПОРТ DPG-25 ФKZ
|60
|ПОРТ FPG-1000 ФKZ
|61
|Автоматизированная банковская информационная система QPRAGMA версия 4.1D
|62
|PAX S80 NORD OnlineKZ
(версия 1.1)
|63
|YARUS-TK-ON-KZ
|64
|ПОРТ DPG-35 ФKZ для ломбардов и пунктов приема стеклотары
|65
|ЭКР 2102 ФKZ (версия Online KZ)
|66
|Миника 1102 ФKZ
(версия Online KZ)
|67
|Меркурий – 115 ФKZ
(версия Online KZ)
|68
|Штрих-МР AY-K-KZ
|69
|IKKM-Light-KZ
|70
|IKKM-touch-KZ
|71
|IKKM-standart-KZ
|72
|Штрих-mobile-KKM-KZ
|73
|YARUS TK KZ online ОФД
|74
|ATPOH 200 ФKZ online
|75
|Меркурий 130 ФKZ
(версия Online KZ)
|76
|Меркурий 180 ФKZ
(версия Online KZ)
|77
|«ПОРТ DPG-150 ФKZ»
|78
|«ОКА ПФ KZ online»
|79
|«OKA MФ KZ online»
|80
|«WЕBKASSA 1.0»
|81
|«PAX D210 NORD OnlineKZ» (версия 1.2)
|82
|«ФP-ПTK-RR-02KZ»
|83
|«ФP-ПTK-RR-04KZ»
|84
|«ПОРТ FPG-350 ФKZ»
|85
|«Программный фискализатор 3.0.1»
|86
|КС «Система обработки розничных платежей» Astana-Plat» версия 2.1 online»
|87
|«Perfect мверсия online kz»
|88
|«Штрих-Light-ПТKZ»
|89
|«Штрих-M-ПTKZ»
|90
|«Штрих-ФP-ПTKZ»
|91
|«Элтекс MK-KZ»
|92
|«Аппаратно-программный комплекс контрольно-кассовая машина Webkassa 1.0»
|93
|«YARUS M2100KZ»
|94
|«Perfect S версия ONLINE KZ»
|95
|«eXpert SX версия ONLINE KZ»
|96
|«OKA 102Ф KZ Online»
|97
|«Миника 1105 ФКZ версия online KZ версия ПО 785-00»
|98
|«ПОРТ DPG-25ФКZ» версия обменных пунктов валют
|99
|«ПОРТ DPG-25ФКZ» для ломбардов и пунктов приема стеклотары
|100
|«ПОРТ DPG-35ФКZ» версия обменных пунктов валют
|101
|«Тандау+»
|102
|«NCR 7197-printer-Meбиyc-3K
КZ ONLINE»
|103
|«Аппаратно-программный комплекс контрольно-кассовая машина Webkassa 1.0 без функции передачи данных»
|104
|«PAX S80 NORD OnlineKZ (Версия 2.0 Универсальная)»
|105
|«PAX D210 NORD OnlineKZ (Версия 2.0 Универсальная)»
|106
|«ПО передачи фискальных данных на сервера ОФД и последующей печати чеков «eCashBox»
|107
|«ПО передачи фискальных данных на сервера ОФД и последующей печати чеков «CashBoxSystem»
|108
|«SmartOnline KKM 1.0»
|109
|«SmartBox ФПД»
|110
|«Миника 1102 ФKZ»
(для ломбардов и пунктов приема металла и стеклотары)
|111
|«Аппаратно-программный комплекс Webkassa 2.0»
|112
|«ПОРТ МР-55В ФKZ версия ОФД для ломбардов и пунктов приема стеклотары»
|113
|«ФР-ПТК-RR-03KZ»
|114
|Perfect M ЛОМБАРД
версия online KZ)
|115
|Аура 3
|116
|Мобильное приложение контрольно-кассовая машина «rekassa» версия 1.0 iOS
|117
|Мобильное приложение контрольно-кассовая машина «rekassa» версия 1.1 iOS
|118
|«Информационная система
«RetailSolutions»
|119
|«Компьютерная система ТАУЛИНК ONLINE V1»
|120
|NordApp ККМ (версия 1.0 OnlineKZ)
|121
|CFR v3.0
|122
|Аппаратно-программный комплекс «LightKassa»
|123
|«Аппаратно-программный комплекс ALSEP KASSA ONLINE» (версия 1.0)
|124
|«Mobius с функцией фиксации и (или) передачи данных»
(версия 7.3)
|125
|«Программная касса «AMAN» (Версия 1.0)
|126
|«Контрольно-кассовая машина аппаратно-программный комплекс с функцией фиксации и передачей данных «OnlineKassa v 1.0»
|127
|«АПК ККМ КТ-СМАРТ»
|128
|«Система фискальных данных»версия 1.0
|129
|«ARLAN 07FKZ»
|130
|«ФЕЛИКС-РМФKZ версия onlinekz»
|131
|«Аппаратно-программный комплекс ККМ ALTYNKASSA» версия 1.0
|132
|«Аппаратно-программный комплекс «NURKASSA» Версии 1.0
|133
|РИТЕЙЛ-КОМБО-01ФKZ
|134
|Пионер – 114ФKZ
|135
|«Аппаратно-программный комплекс «WIPON»
|136
|«Аппаратно-программный комплекс «Бухта 1.0»
|137
|«Программная Касса «KKM-kassa» версия 1.0
|138
|«Контрольно-кассовая машина «reKASSA» версия 2.0
|139
|АПК «Мебиус»
|140
|АПК «Учет.Онлайн Касса»
|141
|«Аппаратно-программный комплекс WK-3C-FR»
|142
|«Курск 1110ФKZ Online»
|143
|«ПИКАССА-ФКZ» версия online
|144
|Аппаратно-программный комплекс WEBKASSA 3.0
|145
|Аппаратно-программный комплекс BKASSA
|146
|«Контрольно-кассовая машина «TEZPOS 2.0»
|147
|«Порт-100Ф»
|148
|«Порт-600Ф»
|149
|«Порт-1000Ф»
|150
|«RETAIL-03ФKZ»
|151
|«АПК RetailKassaKZ»
версия 0.9.1
|152
|«Меркурий-185ФKZ» Online
|153
|«PROSTORKASSA» версия 1.11
|154
|«Кост-Касса» версия 1.0
|155
|«KazPay T1» версия Online KZ
|156
|«Контрольно-кассовая машина «reKassa» версия 3.0
|157
|«Микро 35G-Ф»
|158
|«АПК «Фискализатор» версия 1.0
|159
|«АПК «SenimKassa» версия 1.0
|160
|«E-Kassa»
|161
|«PAX A80 NORD OnlineKZ (Версия 3.0 Гибридная)»
|162
|«PAX A930 NORD OnlineKZ (Версия 3.0 Гибридная)»
|163
|Аппаратно-программный комплекс «Портall»
|164
|«KAZNA FKZ Online»
|165
|Контрольно-кассовая машина
«ПОРТ WP-50»
|166
|«Aisino A75 NORD ОnlineKZ (версия 3.0 гибридная)»
|167
|«Aisino A78 NORD ОnlineKZ (версия 3.0 гибридная)»
|168
|«GREEnKassa»
|169
|«MyBuhKassa 1.0.0»
|170
|«Программный комплекс ASSIST, FISYS» (СИСТЕМА ККМ)
версия 1.0
|171
|«Программное обеспечение «Аппаратно-программный комплекс «Checkbox» Версия 0.0.1»
|172
|«Kaspi Касса версия 2.0»
|173
|«ПОРТ-50Ф»
|174
|«ПОРТ-500Ф»
Ақтөбе облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаменті