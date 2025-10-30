Ресми

Ақтөбе қаласында өткізілетін терроризмге қарсы оқу-жаттығу туралы

30 Қазан 2025
17

2025 жылдың 31 қазаны күні Ақтөбе қаласында терроризмге қарсы күрес жөніндегі Ақтөбе облыстық жедел штабымен терроризмге қарсы оқу-жаттығу өткізу жоспарлануда.
Оқу-жаттығу шаралары барысында терроризм актілерінің түрлі сценарийлеріне жедел жауап қайтару мәселелері қарастырылады.
Осы орайда, қауіпсіздік шараларын сақтауды және мемлекеттік орган қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауды сұраймыз. Тек ресми ақпаратты басшылыққа ала отырып, жалған мәліметтердің таралуына жол бермеуді ескертеміз.

Терроризмге қарсы күрес жөніндегі Ақтөбе облыстық жедел штабы

30 Қазан 2025
17

Басқа жаңалықтар

  «Aqtobe su-energy group» АҚ хабарлайды

26 Тамыз 2025

Ұсыныстар  (жария оферта)

24 Шілде 2025

«Мерейлі отбасы»  ұлттық байқауына өтінім қабылдау басталды

27 Мамыр 2025

Қазақстан Журналистер одағы Журналистер күніне орай жыл сайынғы байқауға материал қабылдауды жалғастыруда

25 Сәуір 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button