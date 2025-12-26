Президент тапсырмаларын орындау: Үкімет 2025 жылғы цифрлық саланың дамуын қорытындылайды
Үкімет қызметінің 2025 жылдағы қорытындысын шығару шеңберінде Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевтің саланы дамытуға қатысты баспасөз мәслихатын өткізді.
Ол республикада 2029 жылға дейін ЖИ дамыту тұжырымдамасы бекітілгенін атап өтті, онда мемлекеттің басымдықтарын белгіленген. Олар – қолданбалы ЖИ-ді пайдалану, кадрларды дамыту, деректерді қорғау және тәуекелдерді басқару. Сонымен қатар, ЖИ-дің экономикаға, жұмыспен қамтуға және мемлекеттік функцияларға әсерін ескеретін Digital Kazakhstan жаңартылған Стратегиясын әзірлеу басталды.
Биылғы атап өтетін негізгі қадам Жасанды интеллект туралы заңның, яғни аймақтағы алғашқы мамандандырылған заңның қабылдануы болды. Құжат алгоритмдердің ашықтығына, азаматтардың құқықтарын қорғауға, тәуекелдерді басқаруға және мемлекеттік басқару, әлеуметтік саясат, білім беру және денсаулық сақтау сынды сезімтал салаларда жасанды интеллектті пайдалануға қойылатын негізгі талаптарды қалыптастырады.
Сенатқа қабылданған Цифрлық кодекс бойынша жұмыс жалғасуда. Бұл – деректерді, цифрлық платформаларды, ЖИ шешімдерді және мемлекеттік ақпараттық жүйелерді реттеуді біріктіретін жүйелік құжат. Оның міндеті – цифрлық заңнаманың фрагменттілігін жою және мемлекет, бизнес және пайдаланушылар үшін бірыңғай, болжамды ережелерді қамтамасыз ету. Іс жүзінде цифрлық кодекс цифрлық елдің алдағы жылдардағы құқықтық архитектурасын қалыптастырады.
