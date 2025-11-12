Жаңалықтар

Президент «Белгісіз жауынгер бейіті» ескерткіш мемориалына гүл шоғын қойды

12 Қараша 2025
МӘСКЕУ. KAZINFORM —  Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресей Федерациясына мемлекеттік сапарының екінші күні Александр бағындағы «Белгісіз жауынгер бейіті» мемориалына гүл шоғын қою рәсімінен басталды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.

— Бір минут үнсіздіктен кейін оркестр Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын орындады. Содан соң Құрмет қарауылы еліміздің ресми делегациясының алдынан салтанатпен сап түзеп өтті. Қазақстан Ұлы Жеңіске зор үлес қосты. Майданға 1 миллион 200 мыңнан астам қазақстандық аттанып, олардың тең жартысы ерлікпен қаза тапты. Бес жүзден астам отандасымыз Кеңес Одағының Батыры атанды, — делінген хабарламада.

Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барғанын жазған едік.

Қазақстан мен Ресей президенттері бейресми кездесу өткізді.


Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

 

12 Қараша 2025
